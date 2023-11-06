Machen Sie mit beim Zuschauer-Wettbewerb. Wir verlosen in den Folgen vier bis sieben je eine Migros-Geschenkkarte!

Teilnahmemöglichkeiten – nur während der Erstausstrahlung der Sendungen jeweils am Freitag, 21. November bis 12. Dezember 2025, 20:05 Uhr auf SRF 1:



Per Telefon 0901 388 488 (CHF1.20/Anruf)

oder mit dem Gratis-Teilnahmeformular



Wettbewerbspreis pro Sendung

Eine Geschenkkarte im Wert CHF 1‘000.-, CHF 2‘000.- oder CHF 3'000.- (gemäss Ankündigung am TV), offeriert von der Migros

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird jeweils am Ende der Sendung eingeblendet und am darauf folgenden Werktag auf dieser Seite veröffentlicht. Der Versand der Geschenkkarten erfolgt durch den Preis-Sponsor nach Ausstrahlung der letzten Folge; ca. Anfang Januar 2026 resp. nach Eingang der Wohnsitzbestätigung (siehe Teilnahmebedingungen).

Sendung vom Gewinnerin oder Gewinner 21.11.2025 Vorname Name, Ort

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss am Zuschauer-Wettbewerb ist innerhalb der Erstausstrahlung. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird jeweils nach Zufallsprinzip in einem ordentlichen Ziehungsverfahren mit gleichen Gewinnchancen unter allen regulär per Anruf und Gratis-Internetformular eingegangenen Teilnahmen gezogen. Kann die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innert nützlicher Frist kontaktiert werden, bleibt eine erneute Ziehung vorbehalten. Mitarbeitende von SRF sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Teilnahme von Minderjährigen setzt das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter voraus. Unberechtigte oder durch systematische Manipulation oder unfaire Mittel erzeugte Teilnahmen, werden von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird jeweils am Sender und im Internet bekannt gegeben. Naturalpreise sind nicht in bar eintauschbar. Bei Naturalgewinnen, die den Wert von CHF 1000 übersteigen, ist vor der Gewinnübergabe eine Wohnsitzbestätigung der Gewinnerin oder des Gewinners erforderlich. Sobald die Wohnsitzbestätigung vorliegt, darf der Naturalgewinn überreicht werden. Der Preis bleibt bis zur Übergabe an die Gewinnerin oder den Gewinner im Besitz des Preis-Sponsors. Daten von Teilnehmenden werden nur für die Durchführung dieses Wettbewerbs verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nur die Kontaktadressen der Gewinner werden zum Zwecke der Preisübergabe dem Preis-Sponsor mitgeteilt. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von SRF. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. SRF behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.