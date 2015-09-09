SRFglobal widmet sich jeden Monat einem Thema der internationalen Politik – mit Geschichten, Stimmen und Analysen aus der ganzen Welt. Moderator ist Sebastian Ramspeck, Gastmoderatorin Wasiliki Goutziomitros. An einem Donnerstag um 22.25 auf SRF1 und auf Play SRF ab 17 Uhr.

Ausstrahlungsdaten SRFglobal Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF SRFglobal erscheint monatlich an einem Donnerstag. Die nächste Ausgabe wird am 11. September 2025 um 20:10 Uhr publiziert. Bereits um 17:00 Uhr ist die Sendung online auf srf.ch/play.

SRFglobal nimmt einmal im Monat ein internationales Thema in den Fokus. Das Format ordnet ein, zeigt Zusammenhänge, beleuchtet, wie weltpolitische Entwicklungen auch die Schweiz betreffen, und will neue Perspektiven auf das internationale Geschehen eröffnen.

Die Sendung richtet sich an alle, die über die Schlagzeilen hinaus verstehen wollen, welche Dynamiken Politik, Wirtschaft und Gesellschaft weltweit prägen.