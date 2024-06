#SRFglobal ist das Auslandmagazin von SRF moderiert von Sebastian Ramspeck. Er blickt hinter die Schlagzeilen und erklärt ein aktuelles internationales Thema. Zu sehen ist #SRFglobal jeweils am ersten Donnerstag im Monat um 22.25 Uhr auf SRF1 und zuvor bereits ab 17:00 Uhr online auf srf.ch.

Ausstrahlungsdaten #SRFglobal Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF #SRFglobal kommt einmal im Monat am Donnerstag. Nächster Ausstrahlungstermin ist am 4. Juli 2024 um 22:25 Uhr. Bereits um 17 Uhr ist die Sendung online auf srf.ch.

#SRFglobal ist ein monatliches Auslandformat zum aktuellen und latent aktuellen Weltgeschehen. Die Sendungen sind monothematisch.

#SRFglobal richtet sich an ein Publikum, das anerkennt, dass internationale Themen rund um den Globus Auswirkungen auf die politischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Entwicklungen in der Schweiz haben können und deshalb interessiert an einer vertiefenden, hintergründigen Auseinandersetzung mit solchen Inhalten ist.

#SRF global vermittelt Hintergründe und eröffnet attraktive, neue Blickwinkel ins Auslandgeschehen.