Tauche ein in einen Kriminalfall und ermittle selbst im interaktiven Online-Game. Alles bequem von zuhause aus – aber genauso spannend wie ein nächtlicher Einsatz.

Für alle «Tatort»-Fans gibt es jetzt die Chance, selbst Teil einer Mordermittlung zu werden: Das von der ARD entwickelte Game dockt an den Ludwigshafener Fall «Dein gutes Recht» an und bringt die Ermittlungen von Lena Odenthal und Johanna Stern direkt auf dein Smartphone oder deinen Laptop. Darin ermitteln die Kommissarinnen im moralisch ambivalenten Umfeld einer Anwältin und setzen sich mit zwei jungen Frauen auseinander, deren Geschichte online weitererzählt wird. Die 80. Jubiläums-Folge mit Ulrike Folkerts und Lisa Bitter wird damit zum interaktiven Erlebnis, das weit über den TV-Krimi hinausgeht.

Ermitteln wie im echten «Tatort» – per Chat mit den Ermittlungsteams

Das «Tatort»-Game macht dich zum Teil des Teams: Du kommunizierst per Chat mit bekannten Figuren aus dem «Tatort»-Universum, untersuchst Beweise und Indizien und triffst Entscheidungen, die den Verlauf der Ermittlungen beeinflussen.



Zwei Fälle stehen bereit

Aktuell kannst du gleich zwei interaktive «Tatort»-Games spielen:

«Die Nacht der Kommissare»

«Dein gutes Recht»

Beide Fälle sind eng an reale Folgen gekoppelt und erweitern deren Storytelling online weiter. Perfekt für alle, die tiefer in Kriminalfälle eintauchen wollen und die Ermittlungen selbst in die Hand nehmen möchten.



Infos zum Game Box aufklappen Box zuklappen Spieldauer: ca. 2 Stunden (Spielpausen möglich)

Altersempfehlung: ab 12 Jahre

Genre: Chatbased Crime Game

Sprache: Deutsch

Browserempfehlung: aktueller Browser, privates Surfen deaktiviert, um Spielstand zu speichern

