«1 gegen 100»-Quiz Wie geht das Lied weiter? «Leise rieselt der Schnee...»

17.12.2025, 19:05

SRF 1, 1 gegen 100, 15.12.2025, 20:10 Uhr ; 

