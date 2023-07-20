Für die Samstagabend-Show «Wie tickt die Schweiz?» suchen wir Menschen, die in der Schweiz leben und mindestens 18 Jahre alt sind.

In der ehrlichsten Show der Schweiz repräsentieren 100 Personen die Schweizer Bevölkerung. Dank Ihrer Antworten auf persönliche Fragen, werden geheime Dinge enthüllt, Tatsachen und Meinungen offenbart und die Zuschauenden ins Grübeln und Staunen versetzt.

Sind Sie bereit, vor einem grossen Publikum offen und ehrlich Fragen zu Ihrem Leben und Ihrem Alltag zu beantworten? Sind Sie eine kommunikative und lebensfrohe Person und möchten bei einer grossen TV-Show dabei sein? Dann bewerben Sie sich jetzt als Teilnehmer:in und werden Sie Teil von «Wie tickt die Schweiz?».

Bitte beachten Sie: Der Bewerbungsprozess für die neue Sendung ist zweistufig.

Füllen Sie das untenstehende Formular persönlich und wahrheitsgetreu aus.

Im nächsten Schritt wollen wir mehr von Ihnen erfahren. Sie erhalten von uns eine E-Mail mit Zugang zu einem zweiten Fragebogen.

Ihre Angaben werden überprüft. Bei unvollständigen, missverständlichen oder falschen Angaben können wir Ihre Bewerbung leider nicht berücksichtigen.