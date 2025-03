Per E-Mail teilen

Im Dating-Experiment «Alone Together» dreht sich alles um die grosse Frage: Kann man die wahre Liebe finden, wenn man sich für das Kennenlernen wirklich Zeit nimmt? Dafür treffen sich vier zusammengewürfelte Paare auf jeweils einer idyllischen Insel in Schweden – fernab von Handy, Dating-Apps und Routine.

Auf ihrer eigenen kleinen Insel leben, schlafen und kochen die Paare ab sofort zusammen – wäre das auch was für Dich? In der Umfrage erfährst Du, ob Du das Zeug zu so einem Dating-Experiment hättest.

Das Dating-Experiment: «Alone Together»