Humorvolle Momente gehören zum Fernsehen wie Salz in die Suppe. Das Schweizer Radio und Fernsehen SRF hat über die Jahre so manche unvergessliche Momente hervorgebracht, die für zahlreiche Lacher gesorgt haben. Diese humorvollen Augenblicke, die oft spontan und unvorhersehbar geschehen, sind nicht nur ein Highlight für die Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern bleiben auch lange in Erinnerung.

Im Quiz wollen wir diese besonderen SRF-Momente aufleben lassen. Testen Sie Ihr Wissen und finden Sie heraus, ob Sie die Szenen noch kennen.

«Faszination Medien» Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Die elektronischen Medien in der Deutschschweiz feiern ihren 100. Geburtstag. SRF nimmt das Jubiläum zum Anlass für den Themenschwerpunkt «Faszination Medien»: Vom 23. August bis 1. September 2024 zeigt SRF auf allen Kanälen, wie die Inhalte entstehen, die täglich informieren, orientieren, unterhalten – und welche Aufgaben Medien allgemein zukommen. Mehr Inhalte zum Thema finden Sie auf Play SRF.

Die Quizwelt auf SRF Box aufklappen Box zuklappen Was ist in den Höckern eines Kamels? In welchem Land haben Liebesschlösser ihren Ursprung? Können Zecken beissen? Diese und weitere spannende Fragen sind Teil unserer SRF-Quiz. Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.