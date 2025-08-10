Drei aussergewöhnliche Häuser in Mallorca, Santa Fe und Bangkok

Sie alle haben etwas, das man in der Schweiz so nicht findet: den Blick auf ein tiefblaues Meer, Architektur inspiriert von indigenen Völkern oder pures Grossstadtfeeling – drei ganz besondere Wohnträume.

Das Adobe-Haus in Santa Fe

Im US-Bundesstaat New Mexico lebt die Schweizerin Anna Montoya in einem sogenannten Adobe-Haus. Adobe ist kein bestimmter Baustil, sondern eine uralte Bautechnik mit speziellen Ziegeln oder Blöcken. Sie zählt zu den ältesten Bauweisen der Menschheit – erste Funde aus den peruanischen Anden sind über 5000 Jahre alt.

Ob Montoya jemals in die Schweiz zurückkehrt, weiss sie noch nicht. Sie folgt ihrem inneren Kompass – und der zeigt im Moment klar auf Santa Fe.

Residenz eines Juweliers in Bangkok

Arto Artinian, ein armenischer Juwelier, lebt seit Jahrzehnten in Bangkok – dem Zentrum der Schmuckindustrie. Seine Villa am Stadtrand wird oft zum Treffpunkt für Freunde, wenn Schweizer Starkoch Alessandro Haab aus der Schweiz für die Familie kocht.

Vor dem Einzug liessen die Artinians das Gebäude komplett umbauen: «Es war früher ein altes, kleines Haus». Den Ausschlag für den Kauf gab der Garten. Heute hat die Villa fünf Schlafzimmer. Ihr Glück wissen sie und ihre Kinder zu schätzen. Sirin Artinian sagt: «They're lucky to have everything». An jedem Geburtstag schenken sie bedürftigen Menschen etwas.

Die Villa mit Kunstgarten in Cala Llombards

Als die deutsche Künstlerin Dörte Wehmeyer ein Grundstück auf Mallorca für Freunde findet, springen die Käufer in letzter Minute ab. Spontan entscheidet sie selbst: «Ich ging zur Bank, hob das wenige Geld ab, das wir hatten und kaufte es». Eine glückliche und damals noch günstige Fügung, erzählt die 81-Jährige. Heute ist die Villa mit ihrem Kunstgarten ein kleines Paradies.

Drei Häuser, drei Welten – und alle drei einzigartig.