Das traditionelle Zürcher Sechseläuten wird am Montag, 20. April 2026, in einer 3-stündigen Liveübertragung auf SRF 1 ausgestrahlt. Den Zug der Zünfte kommentieren SRF-Moderatorin Cornelia Boesch mit dem Zünfter Reto Henger.

Am Montag, 20. April 2026, ist es wieder so weit: Tausende Zünfter aus der Stadt Zürich nehmen mit ihren historischen Kostümen sowie ihren Zunft-Musikgesellschaften am Sechseläuten-Umzug teil. Das Ziel ist der Sechseläutenplatz am Bellevue.

Moderiert wird der «Zug der Zünfte zum Feuer» auch in diesem Jahr von «Tagesschau»-Moderatorin Cornelia Boesch. Unterstützt wird sie dabei von Co-Kommentator Reto Henger von der Zunft zu Wiedikon, der sich mit dem Sechseläuten-Brauch bestens auskennt. Zusammen kommentieren sie die dreistündige Liveübertragung auf SRF 1 sowie hier im Livestream.

Wie lange brennt der Böög 2026?

Als Höhepunkt des Grossereignisses wird pünktlich um 18.00 Uhr der Scheiterhaufen mit dem Böögg angezündet. Der Brauch besagt: Je schneller das Feuer brennt und der Böögg explodiert, desto schöner soll der Sommer werden.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben während der Sendung die Möglichkeit, auf der Mitmach-Webseite Fragen zum Sechseläuten an den Experten zu stellen. Weiter können dort von Beginn der Liveübertragung bis 18.00 Uhr Tipps zur Brenndauer des Bööggs abgegeben werden. Für den genauesten Tipp gibt es einen Gutschein im Wert von 1000 Franken für das «Pradas Resort» in Brigels im diesjährigen Gastkanton Graubünden zu gewinnen.

Die Gäste des Sechseläutens

Das Zentralkomitee der Zünfte Zürichs lädt traditionell einen Gastkanton ans Sechseläuten ein. Dieses Jahr ist es der Kanton Graubünden, welcher mit einer eigenen Delegation von 300 Personen am traditionellen Zug zum Feuer teilnimmt. Zudem werden von den Zünften viele prominente Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft eingeladen. Einige davon werden im Gespräch mit Cornelia Boesch auf den grossen Knall warten.