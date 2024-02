Es ist eine Premiere: Für Stefan Büsser, sein Sidekick Michael Schweizer und das ganze Comedy-Team startet die neue SRF-Show «Late Night Switzerland».

Bundesrat Albert Rösti ist der allererste Talkgast der Sendung.

Satirikerin Martina Hügi und Comedian Milan Milanski sind als Aussenreporterin und Aussenreporter in der ganzen Deutschschweiz unterwegs.

Das bekannte Comedy-Duo Nadia Goedhard und Sandro Galfetti thematisieren in Sketches das aktuelle Geschehen.

Ein fantastisches Ensemble aus der Schweizer Comedy-Szene

1 / 5 Legende: An Stefan Büssers Seite ist Michael Schweizer, der auch beim Podcast «Comedy Männer» mitwirkt. SRF / Gian Vaitl 2 / 5 Legende: Nadia Goedhard und Sandro Galfetti in einem Sketch für Energy Schweiz als ein Schweizer Bünzli Paar. Youtube / Energy Schweiz 3 / 5 Legende: In der ersten Folge will Reporterin Martina Hügi wissen, wie Männlichkeit und Menstruation zueinanderstehen. Instagram / Martina_Huegi 4 / 5 Legende: Comedian Milan Milanski tritt auch auf deutschen Bühnen auf. Youtube / myspass.de 5 / 5 Legende: Michael Schweizer ist unter anderem auch bekannt von SRF 3-Rant. SRF

Mit viel Humor und pointierten Beobachtungen kommentiert Stefan Büsser ab dem 11. Februar 2024 das wöchentliche Geschehen in der Schweiz – und spielt dabei auf dem gesamten Repertoire der Comedy: In Reportagen aus dem Schweizer Alltag, dem wöchentlichen Medienwahnsinn oder mit dem Talkgast, der in jeder Sendung Platz nehmen wird.

Ab 11. Februar im Programm Box aufklappen Box zuklappen «Late Night Switzerland» können Sie ab dem 11. Februar jeden Sonntag ab 21:40 Uhr auf SRF 1 oder bei Play SRF sehen.

Und natürlich gibt es keine Late-Night-Show ohne Showband: Unter der Leitung von Massimo Buonanno begleiten The Beatz live die neue Unterhaltungs-Show – gerne auch mit musikalischer Unterstützung der illustren Gäste.