Amanda überzeugt ihre Gäste mit gefüllten Artischocken, Lammrack an Kräuterkruste und Artischocken-Espuma.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 1 Std. Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Gefüllte Artischocken

● 6 Artischocken

● Optional: ein paar Artischockenböden von zusätzlichen Artischocken, in Zitronenwasser eingelegt

● etwas Zitronensaft

● 120 ml Rahm

● 500 g Feta

● 60 g Parmesan, gerieben

● 2 Eigelb

● 90 g Pinienkerne

● etwas Honig

Lammrack an Kräuterkruste

● Lammrack (250 – 300 g pro Person)

● 1 Knoblauchzehe, gepresst

● Prise Salz und Pfeffer

● 200 g Butter

● etwas Senf

● frische Kräuter, gehackt

● 100 g Parmesan, gerieben

Artischocken-Espuma

Reste der 6 abgeschnittenen Artischocken (ohne Stiele)

10 Schalotten

50 g Butter

50 g Weisswein

100 ml Portwein weiss

200 ml

500 ml Rahm

Prise Salz

ZUBEREITUNG

Gefüllte Artischocken

● Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorwärmen.

● Gesalzenes Wasser in einem grossen Topf zum Kochen bringen. Etwas Zitronensaft dazugeben (so behalten die Artischocken später ihre Farbe und werden nicht braun).

● In der Zwischenzeit Stiele und das obere Drittel der Artischocken abschneiden. Das obere Drittel beiseitestellen – wird später für das Artischocken-Espuma gebraucht.

● Artischocken im kochenden Wasser ca. 15 – 20 Min. kochen oder bis die Artischockenböden weich sind, wenn man mit einem Messer hineinsticht. Anschliessend abgiessen.

● Rahm und Feta in einem kleinen Topf glattrühren und auf kleiner Hitze erwärmen. Vom Herd nehmen.

● Parmesan und Eigelb unterrühren.

● Optional: die zusätzlichen Artischockenböden kleingeschnitten in die Füllung dazugeben, um etwas Biss zu haben.

● Das sogenannte Heu aus der Mitte der gekochten Artischocken entfernen. Artischocken in eine Gratinform setzen. Etwas Honig und ein wenig Pinienkernen in die Artischocken geben.

● Jede Artischocke jeweils zu ¾ mit Feta-Rahm-Sauce füllen.

● Pinienkernen darüber streuen (werden beim Backen knusprig).

● Artischocken bei 200 Grad Ober- und Unterhitze ca. 15 – 20 Min. backen oder bis der Käse Blasen wirft.

● Mit Honig beträufeln.

Kräuterkruste für Lammrack

In einer Schüssel weiche Butter und Senf gründlich verrühren.

Frische Kräuter nach Wahl dazugeben.

Parmesan dazugeben (klebt besser am Fleisch).

Lammrack

Lammfleisch aus dem Kühlschrank nehmen.

Mit Knoblauch, Salz und Pfeffer einreiben.

Ofen auf 80 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

Bleisch bei Zimmertemperatur etwas einwirken lassen.

Lamm für 45 Min. bei 80 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen geben.

Lamm herausnehmen und sofort mit Kräuterpaste einpinseln.

In einer Bratpfanne im Olivenöl scharf anbraten.

Artischocken-Espuma

Die Schalotten schälen und hacken.

Schalotten und die kleingeschnittenen Artischocken-Reste von vorhin in einem Topf in der heissen Butter anschwitzen.

Mit Weisswein und Portwein ablöschen.

Gemüsebouillon dazu giessen.

Verkochen lassen.

Rahm dazugeben und verkochen lassen.

Die entstandene Masse mixen, passieren, mit Salz abschmecken und in einen Rahmbläser füllen.

Die Flasche temperieren lassen und eine Gaskapsel auf die Flasche drehen.

Die Flasche in einem Wasserbad auf Temperatur halten und kurz vor dem Servieren das Espuma auf den Teller geben.

En Guete !