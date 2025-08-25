 Zum Inhalt springen

Artischockä, Tag 4 Gefüllte Artischocken, Lammrack und Artischocken-Espuma

Amanda überzeugt ihre Gäste mit gefüllten Artischocken, Lammrack an Kräuterkruste und Artischocken-Espuma.

25.08.2025, 11:41

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 1 Std.

Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Gefüllte Artischocken

●      6                Artischocken

●      Optional: ein paar Artischockenböden von zusätzlichen Artischocken, in Zitronenwasser eingelegt

●      etwas     Zitronensaft

●      120 ml     Rahm

●      500 g      Feta

●      60 g         Parmesan, gerieben

●      2                Eigelb

●      90 g         Pinienkerne

●      etwas      Honig

 

Lammrack an Kräuterkruste

●      Lammrack (250 – 300 g pro Person)

●      1                 Knoblauchzehe, gepresst

●      Prise        Salz und Pfeffer

●      200 g      Butter

●      etwas     Senf

●      frische Kräuter, gehackt

●      100 g       Parmesan, gerieben

 

Artischocken-Espuma

  • Reste der 6 abgeschnittenen Artischocken (ohne Stiele)
  • 10             Schalotten
  • 50 g         Butter
  • 50 g         Weisswein
  • 100 ml    Portwein weiss
  • 200 ml   
  • 500 ml    Rahm
  • Prise       Salz

ZUBEREITUNG

Gefüllte Artischocken

●      Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorwärmen.

●      Gesalzenes Wasser in einem grossen Topf zum Kochen bringen. Etwas Zitronensaft dazugeben (so behalten die Artischocken später ihre Farbe und werden nicht braun).

●      In der Zwischenzeit Stiele und das obere Drittel der Artischocken abschneiden. Das obere Drittel beiseitestellen – wird später für das Artischocken-Espuma gebraucht.

●      Artischocken im kochenden Wasser ca. 15 – 20 Min. kochen oder bis die Artischockenböden weich sind, wenn man mit einem Messer hineinsticht. Anschliessend abgiessen.

●      Rahm und Feta in einem kleinen Topf glattrühren und auf kleiner Hitze erwärmen. Vom Herd nehmen.

●      Parmesan und Eigelb unterrühren.

●      Optional: die zusätzlichen Artischockenböden kleingeschnitten in die Füllung dazugeben, um etwas Biss zu haben.

●      Das sogenannte Heu aus der Mitte der gekochten Artischocken entfernen. Artischocken in eine Gratinform setzen. Etwas Honig und ein wenig Pinienkernen in die Artischocken geben.

●      Jede Artischocke jeweils zu ¾ mit Feta-Rahm-Sauce füllen.

●      Pinienkernen darüber streuen (werden beim Backen knusprig).

●      Artischocken bei 200 Grad Ober- und Unterhitze ca. 15 – 20 Min. backen oder bis der Käse Blasen wirft.

●      Mit Honig beträufeln.

Kräuterkruste für Lammrack

  • In einer Schüssel weiche Butter und Senf gründlich verrühren.
  • Frische Kräuter nach Wahl dazugeben.
  • Parmesan dazugeben (klebt besser am Fleisch).

Lammrack

  • Lammfleisch aus dem Kühlschrank nehmen.
  • Mit Knoblauch, Salz und Pfeffer einreiben.
  • Ofen auf 80 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.
  • Bleisch bei Zimmertemperatur etwas einwirken lassen.
  • Lamm für 45 Min. bei 80 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen geben.
  • Lamm herausnehmen und sofort mit Kräuterpaste einpinseln.
  • In einer Bratpfanne im Olivenöl scharf anbraten.

 

Artischocken-Espuma

  • Die Schalotten schälen und hacken.
  • Schalotten und die kleingeschnittenen Artischocken-Reste von vorhin in einem Topf in der heissen Butter anschwitzen.
  • Mit Weisswein und Portwein ablöschen.
  • Gemüsebouillon dazu giessen.
  • Verkochen lassen.
  • Rahm dazugeben und verkochen lassen.
  • Die entstandene Masse mixen, passieren, mit Salz abschmecken und in einen Rahmbläser füllen.
  • Die Flasche temperieren lassen und eine Gaskapsel auf die Flasche drehen.
  • Die Flasche in einem Wasserbad auf Temperatur halten und kurz vor dem Servieren das Espuma auf den Teller geben.

En Guete !

