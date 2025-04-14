REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 20 Min.
Zubereitungszeit: 1 Std. 40 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Gemüsestrudel
- 300 g Lauch gerüstet
● 300 g Karotten gerüstet
● 300 g Kohlrabi gerüstet
● 2 EL Rapsöl oder Bratfett
● etwas Kräutersalz
● 3 TL Edelsüsser Paprika
● 150 g Frischkäse
● Ca. 400 g ausgewallter Blätterteig
Filet Stroganoff
● 600 g Rindsfilet in Streifen
● 3 EL Bratbutter
● 1 – 2 Zwiebeln
● 1 rote Peperoni
● 1 gelbe Peperoni
● 150 g Champignons
● 3 EL Edelsüsser Paprika
● 3 dl Rotwein
● 5 dl Bratensauce
● 200 g saurer Halbrahm
● 3 Essiggurken
● Je 1 EL grobkörniger Senf, Ketchup und Cognac (mischen)
● etwas Salz und Pfeffer
Risotto
● 300 g Risottoreis
● 1 Zwiebel
● 1 Knoblauchzehe
● Etwas Bratbutter
● 3 dl Weisswein
● 6 dl Hühnerbouillon
● 150 g Parmesan gerieben
● Ca. 100 g saurer Halbrahm
ZUBEREITUNG
Gemüsestrudel im Blätterteig
● Lauch, Karotten und Kohlrabi an Röstiraffel raffeln.
● Im Bratbutter etwas dämpfen.
● Würzen.
● Den Blätterteig auswallen. Die Gemüsefüllung und den Frischkäse darauflegen und einrollen.
● Mit einem Eigelb bestreichen.
● Backen: ca. 35 – 40 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze.
Filet Stroganoff
● Rindsfilet im Bratfett kurz kräftig anbraten (höchstens 1 Min.) dann beiseitestellen.
● Die Zwiebeln, Peperoni und Champignons im Bratensatz andünsten. Paprika beigeben und mit Rotwein ablöschen und etwas einkochen lassen.
● Die Bratensauce zugeben und etwas köcheln lassen.
● Vor dem Anrichten Essiggurken, sauren Halbrahm und das Gemisch mit Ketchup daruntermischen.
● Mit Salz und Pfeffer abschmecken
● Fleisch reintun und kurz erwärmen (nicht mehr kochen!).
● Anrichten.
Risotto
● Zwiebel und Knoblauch fein schneiden und mit Bratbutter andünsten.
● Risottoreis dazugeben und mit Weisswein ablöschen.
● Nach und nach die Bouillon dazu giessen bis der Reis die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Parmesan und sauren Halbrahm daruntermischen.
● Anrichten. In der Sendung wurde der Risotto auf einer zuvor gebackenen flachen Blätterteigkrone angerichtet.
→Tipp: Wenn du eine Gusseisenpfanne benutzt, musst du den Reis nicht permanent rühren.
En Guete !