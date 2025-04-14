 Zum Inhalt springen

Blätterteig, Tag 4 Gemüsestrudel im Blätterteig mit Rindsfilet Stroganoff

Vreni punktet mit Gemüsestrudel im Blätterteig mit Rindsfilet Stroganoff dazu serviert sie Risotto auf einer Krone.

14.04.2025, 10:28

REZEPT INFOS

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 20 Min.

Zubereitungszeit: 1 Std. 40 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Gemüsestrudel

  • 300 g                  Lauch gerüstet

●       300 g                  Karotten gerüstet

●       300 g                  Kohlrabi gerüstet

●       2 EL                      Rapsöl oder Bratfett

●       etwas                  Kräutersalz

●       3 TL                     Edelsüsser Paprika

●       150 g                  Frischkäse

●       Ca. 400 g          ausgewallter Blätterteig

 

Filet Stroganoff

●       600 g                  Rindsfilet in Streifen

●       3 EL                      Bratbutter

●       1 – 2                    Zwiebeln

●       1                            rote Peperoni

●       1                            gelbe Peperoni

●       150 g                  Champignons

●       3 EL                      Edelsüsser Paprika

●       3 dl                       Rotwein

●       5 dl                       Bratensauce

●       200 g                  saurer Halbrahm

●       3                            Essiggurken

●       Je 1 EL               grobkörniger Senf, Ketchup und Cognac (mischen)

●       etwas                  Salz und Pfeffer

 

Risotto

●       300 g                  Risottoreis

●       1                            Zwiebel

●       1                            Knoblauchzehe

●       Etwas                 Bratbutter

●       3 dl                       Weisswein

●       6 dl                       Hühnerbouillon

●       150 g                  Parmesan gerieben

●       Ca. 100 g          saurer Halbrahm

 

 ZUBEREITUNG

Gemüsestrudel im Blätterteig

●       Lauch, Karotten und Kohlrabi an Röstiraffel raffeln.

●       Im Bratbutter etwas dämpfen.

●       Würzen.

●       Den Blätterteig auswallen. Die Gemüsefüllung und den Frischkäse darauflegen und einrollen.

●       Mit einem Eigelb bestreichen.

●       Backen: ca. 35 – 40 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze.

 

Filet Stroganoff

●       Rindsfilet im Bratfett kurz kräftig anbraten (höchstens 1 Min.) dann beiseitestellen.

●       Die Zwiebeln, Peperoni und Champignons im Bratensatz andünsten. Paprika beigeben und mit Rotwein ablöschen und etwas einkochen lassen.

●       Die Bratensauce zugeben und etwas köcheln lassen.

●       Vor dem Anrichten Essiggurken, sauren Halbrahm und das Gemisch mit Ketchup daruntermischen.

●       Mit Salz und Pfeffer abschmecken

●       Fleisch reintun und kurz erwärmen (nicht mehr kochen!).

●       Anrichten.

 

Risotto

●       Zwiebel und Knoblauch fein schneiden und mit Bratbutter andünsten.

●       Risottoreis dazugeben und mit Weisswein ablöschen.

●       Nach und nach die Bouillon dazu giessen bis der Reis die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Parmesan und sauren Halbrahm daruntermischen.

●       Anrichten. In der Sendung wurde der Risotto auf einer zuvor gebackenen flachen Blätterteigkrone angerichtet.

 →Tipp: Wenn du eine Gusseisenpfanne benutzt, musst du den Reis nicht permanent rühren.

 

 En Guete !

