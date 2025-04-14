Vreni punktet mit Gemüsestrudel im Blätterteig mit Rindsfilet Stroganoff dazu serviert sie Risotto auf einer Krone.

Gemüsestrudel im Blätterteig mit Rindsfilet Stroganoff

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 20 Min. Zubereitungszeit: 1 Std. 40 Min.

ZUTATEN

Gemüsestrudel

300 g Lauch gerüstet

● 300 g Karotten gerüstet

● 300 g Kohlrabi gerüstet

● 2 EL Rapsöl oder Bratfett

● etwas Kräutersalz

● 3 TL Edelsüsser Paprika

● 150 g Frischkäse

● Ca. 400 g ausgewallter Blätterteig

Filet Stroganoff

● 600 g Rindsfilet in Streifen

● 3 EL Bratbutter

● 1 – 2 Zwiebeln

● 1 rote Peperoni

● 1 gelbe Peperoni

● 150 g Champignons

● 3 EL Edelsüsser Paprika

● 3 dl Rotwein

● 5 dl Bratensauce

● 200 g saurer Halbrahm

● 3 Essiggurken

● Je 1 EL grobkörniger Senf, Ketchup und Cognac (mischen)

● etwas Salz und Pfeffer

Risotto

● 300 g Risottoreis

● 1 Zwiebel

● 1 Knoblauchzehe

● Etwas Bratbutter

● 3 dl Weisswein

● 6 dl Hühnerbouillon

● 150 g Parmesan gerieben

● Ca. 100 g saurer Halbrahm

ZUBEREITUNG

Gemüsestrudel im Blätterteig

● Lauch, Karotten und Kohlrabi an Röstiraffel raffeln.

● Im Bratbutter etwas dämpfen.

● Würzen.

● Den Blätterteig auswallen. Die Gemüsefüllung und den Frischkäse darauflegen und einrollen.

● Mit einem Eigelb bestreichen.

● Backen: ca. 35 – 40 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze.

Filet Stroganoff

● Rindsfilet im Bratfett kurz kräftig anbraten (höchstens 1 Min.) dann beiseitestellen.

● Die Zwiebeln, Peperoni und Champignons im Bratensatz andünsten. Paprika beigeben und mit Rotwein ablöschen und etwas einkochen lassen.

● Die Bratensauce zugeben und etwas köcheln lassen.

● Vor dem Anrichten Essiggurken, sauren Halbrahm und das Gemisch mit Ketchup daruntermischen.

● Mit Salz und Pfeffer abschmecken

● Fleisch reintun und kurz erwärmen (nicht mehr kochen!).

● Anrichten.

Risotto

● Zwiebel und Knoblauch fein schneiden und mit Bratbutter andünsten.

● Risottoreis dazugeben und mit Weisswein ablöschen.

● Nach und nach die Bouillon dazu giessen bis der Reis die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Parmesan und sauren Halbrahm daruntermischen.

● Anrichten. In der Sendung wurde der Risotto auf einer zuvor gebackenen flachen Blätterteigkrone angerichtet.

→Tipp: Wenn du eine Gusseisenpfanne benutzt, musst du den Reis nicht permanent rühren.

En Guete !