REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 60 Min.
Zubereitungszeit: 20 Min.
ZUTATEN
Ofenlachs auf Babyspinat
- 6 Lachs (je 120g)
- 2 Zitronen
- 1 Zweig Thymian
- wenig Salz und Pfeffer
- wenig Olivenöl
- 1 Zwiebel
- 500 g Baby-Blattspinat
- ca. 1 TL brauner Rohrzucker
- 1 Gutsch Weisswein
- ca. 20 g Roquefort
Gorgonzolasauce
- 300 g Gorgonzola
- 2 dl Weisswein
- 2 Zweige Rosmarin
- 2 Zweige Thymian
- etwas Salz und Pfeffer
- 2 EL Crème fraiche
Bunter Reis mit Randenchips
- 2 Randen
- ca. 1 EL Olivenöl
- 300 g Reis
- ca. 1 EL Kurkumapulver
- 100 g Cranberries
- 100 g Pinienkerne
- 3 Zitronen
- ca. 1 EL Salz
Kürbis-Birnen-Turm mit Roquefort
- ca. 1 kg Butternusskürbis
- 6 Birnen
- 5 EL Olivenöl
- 2 TL Currypulver
- 2 TL Kreuzkümmel
- wenig Salz & Pfeffer
- 200 g Roquefort
ZUBEREITUNG
Ofenlachs auf Babyspinat
- Zitronen in Scheiben schneiden und als Boden in Gratinform legen.
- 2/3 vom Thymian darauf verteilen.
- Die Lachsstücke darauf legen und mit Salz und Pfeffer würzen.
- 1/3 vom Thymian auf den Lachs legen und mit etwas Olivenöl beträufeln.
- Alles für ca. 10 Min. bei 170 Grad Umluft im Ofen backen.
- Zwiebel fein hacken und in wenig Öl andünsten.
- Anschliessend den Baby-Blattspinat mitdünsten, brauner Rohrzucker dazugeben. und alles mit einem Gutsch Weisswein ablöschen.
- Roquefort dazugeben und schmelzen lassen.
Gorgonzolasauce
- Weisswein erhitzen mit den Thymian- und Rosmarinzweigen.
- Gorgonzola im Weisswein auf niedriger Temperatur schmelzen lassen.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Kurz vor dem Servieren mit Crème fraiche verfeinern.
Bunter Reis mit Randenchips
- Randen schälen und in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden.
- Randenscheiben auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und im Ofen bei 140 Grad Umluft für ca. 25 Min. trocknen lassen.
- Den Reis in Olivenöl glasig dünsten.
- Anschliessend Kurkuma dazugeben, den Reis mit Wasser gut bedecken und zugedeckt weichkochen lassen.
- Cranberries klein hacken.
- Pinienkerne in einer Pfanne goldbraun rösten und klein hacken.
- Zitronenschale abreiben.
- Reis mit den Cranberries, Pinienkernen und dem Zitronenabrieb mischen.
Kürbis-Birnenturm mit Roquefort
- Kürbis und Birnen in Scheiben schneiden und mit einem runden Ausstecher in unterschiedlichen Grössen ausstechen.
- Olivenöl, Salz, Pfeffer, Currypulver, Kreuzkümmel und ca.1/5 vom Roquefort zu einer Marinade vermengen.
- Kürbis- und Birnenscheiben auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit der Marinade bestreichen.
- Alles für ca. 13 Min. bei 170 Grad Umluft im Backofen backen.
- Wenn alles fertig gegart ist, Turm zusammenbauen und mit einem Stück Roquefort garnieren.
- Nochmals kurz in den Ofen geben, bis der Roquefort geschmolzen ist.
En Guete !