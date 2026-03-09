 Zum Inhalt springen

Blauschimmelchäs, Tag 1 Ofenlachs auf Babyspinat mit Gorgonzolasauce, dazu bunter Reis

Tanja verwöhnt ihre Gäste mit Ofenlachs auf Babyspinat mit Gorgonzolasauce, bunter Reis mit Randenchips und einem Kürbis-Birnen-Turm mit Roquefort

09.03.2026, 09:42

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 60 Min.

Zubereitungszeit: 20 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Ofenlachs auf Babyspinat

  • 6               Lachs (je 120g)
  • 2               Zitronen
  • 1 Zweig  Thymian
  • wenig     Salz und Pfeffer
  • wenig     Olivenöl
  • 1                Zwiebel
  • 500 g      Baby-Blattspinat
  • ca. 1 TL   brauner Rohrzucker
  • 1 Gutsch Weisswein
  • ca. 20 g  Roquefort             

Gorgonzolasauce

  • 300 g                Gorgonzola
  • 2 dl                     Weisswein
  • 2 Zweige          Rosmarin
  • 2 Zweige          Thymian
  • etwas                Salz und Pfeffer
  • 2 EL                   Crème fraiche 

Bunter Reis mit Randenchips

  • 2               Randen
  • ca. 1 EL   Olivenöl
  • 300 g      Reis
  • ca. 1 EL   Kurkumapulver
  • 100 g      Cranberries
  • 100 g      Pinienkerne
  • 3               Zitronen
  • ca. 1 EL   Salz

Kürbis-Birnen-Turm mit Roquefort

  • ca. 1 kg   Butternusskürbis
  • 6               Birnen
  • 5 EL         Olivenöl
  • 2 TL         Currypulver
  • 2 TL         Kreuzkümmel
  • wenig    Salz & Pfeffer
  • 200 g      Roquefort

ZUBEREITUNG

Ofenlachs auf Babyspinat

  • Zitronen in Scheiben schneiden und als Boden in Gratinform legen.
  • 2/3 vom Thymian darauf verteilen.
  • Die Lachsstücke darauf legen und mit Salz und Pfeffer würzen.
  • 1/3 vom Thymian auf den Lachs legen und mit etwas Olivenöl beträufeln.
  • Alles für ca. 10 Min. bei 170 Grad Umluft im Ofen backen.
  • Zwiebel fein hacken und in wenig Öl andünsten.
  • Anschliessend den Baby-Blattspinat mitdünsten, brauner Rohrzucker dazugeben. und alles mit einem Gutsch Weisswein ablöschen.
  • Roquefort dazugeben und schmelzen lassen.

Gorgonzolasauce

  • Weisswein erhitzen mit den Thymian- und Rosmarinzweigen.
  • Gorgonzola im Weisswein auf niedriger Temperatur schmelzen lassen.
  • Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  • Kurz vor dem Servieren mit Crème fraiche verfeinern. 

Bunter Reis mit Randenchips

  • Randen schälen und in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden.
  • Randenscheiben auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und im Ofen bei 140 Grad Umluft für ca. 25 Min. trocknen lassen.
  • Den Reis in Olivenöl glasig dünsten.
  • Anschliessend Kurkuma dazugeben, den Reis mit Wasser gut bedecken und zugedeckt weichkochen lassen.
  • Cranberries klein hacken.
  • Pinienkerne in einer Pfanne goldbraun rösten und klein hacken.
  • Zitronenschale abreiben.
  • Reis mit den Cranberries, Pinienkernen und dem Zitronenabrieb mischen.

Kürbis-Birnenturm mit Roquefort

  • Kürbis und Birnen in Scheiben schneiden und mit einem runden Ausstecher in unterschiedlichen Grössen ausstechen.
  • Olivenöl, Salz, Pfeffer, Currypulver, Kreuzkümmel und ca.1/5 vom Roquefort zu einer Marinade vermengen.
  • Kürbis- und Birnenscheiben auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit der Marinade bestreichen.
  • Alles für ca. 13 Min. bei 170 Grad Umluft im Backofen backen.
  • Wenn alles fertig gegart ist, Turm zusammenbauen und mit einem Stück Roquefort garnieren.
  • Nochmals kurz in den Ofen geben, bis der Roquefort geschmolzen ist.

En Guete !

