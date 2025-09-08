 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Brät, Tag 1 Brät-Cordon-Bleu mit Brathärdöpfel, Gemüse und Joghurt-Kräuterdip

Nicolas verwöhnt seine Gäste mit einem Brät-Cordon-Bleu im Rucolabeet, Brathärdöpfeli, Gemüse und Joghurt-Kräuterdip

08.09.2025, 14:18

Teilen

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 50 Min.

Zubereitungszeit: 30 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Brät-Cordon Bleu

  • 1 kg          Kalbsbrät von der Metzgerei
  • 300 g      Vorderschinken
  • 300 g      rezenter Käse (Küssnachter)
  • etwas      Rapsöl zum Braten
  • ein Pack Paniermehl, fein
  • etwas      Ruccola, für Beet

Brathärdöpfeli

  • 750 g       kleine Kartoffeln
  • etwas      Salz
  • etwas      Trockenkräuter nach Wahl
  • 75 g          Kochbutter

Blumenkohl nach Wahl oder Romanesco an einer Buttersauce

  • 1.2 kg      Blumenkohl
  • 1 Würfel  Gemüsebouillon
  • 1 Würfel  Rindsbouillon
  • 100 g        Butter
  • 1 EL           Erdnussbutter

Joghurt-Kräuterdip

  • 500 g      griechisches Joghurt
  • 1                 Knoblauchzehe
  • 1 TL          Honig
  • 1 – 2 TL   Essig
  • 1 TL          Olivenöl
  • Prise        Salz
  • etwas      Pfeffer
  • verschiedene Kräuter nach Wahl

ZUBEREITUNG

Brät-Cordon Bleu

  • Käse in Scheiben schneiden: H: 0.7cm B: 2.5 cm L: 4 cm.
  • Schinken in passende Streifen schneiden, um den Käse zu umwickeln.
  • Käse mit Schinken umwickeln.
  • Brät aus dem Kühlschrank nehmen. Gummihandschuhe anziehen. (Es müssen für jedes Cordon Bleu frische genommen werden.)
  • Eine handgrosse Menge Brät auf der Handfläche verteilen. Ca. 2 cm dick.
  • In Schinken gewickelten Käse, leicht in das Brät drücken.
  • Danach mit Brät zudecken und zumodellieren, bis man nichts mehr vom Käse und Schinken sieht.
  • Danach ein paar Mal in der Paniermehlschüssel wenden.
  • Dann die Cordon Bleus in den Kühlschrank stellen. Dabei immer wieder wenden, damit sich innerlich der Käse nicht auf eine Seite absenkt.
  • Wenn alle Beilagen vorbereitet sind, die Cordon Bleus gleichzeitig anbraten.

Brathärdöpfeli

  • Kartoffeln waschen.
  • Kartoffeln für ca. 15- 20 Min. in gesalzenem Wasser kochen, damit sie bereit fürs Braten sind.
  • Kartoffeln erst braten, wenn die Cordon Bleus auch in der Pfanne braten.
  • Kartoffeln beim Braten immer mal wieder salzen und mit beliebigen Kräutern würzen. Ca. 10 – 15 Min. anbraten.

Blumenkohl

  • Blumenkohl schneiden, waschen.
  • Beide Bouillonwürfel in ca. 2 Liter Wasser geben, bis zum Siedepunkt.
  • Auf 3/4 Stufe dezimieren und wenn die Cordon Bleus und die Kartoffeln braten, den Blumenkohl ins Wasser geben.
  • Den Blumenkohl für ca. 15 Min. köcheln lassen. Gabeltest.
  • Währenddessen Butter in einer kleinen Pfanne erhitzen und Erdnussbutter hinzugeben.
  • Nach dem Anrichten auf dem Teller, die Buttersauce ber den Kohl giessen.

 

Joghurt Dip

  • Joghurt in eine Schüssel geben.
  • Gepresste Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, Essig, Honig, Olivenöl und Gewürze hinzugeben und mit Liebe vermischen. Fertig ist der Dip.
  • In separaten Schüsseln zum Cordon Bleu-Teller servieren.

 

En Guete !

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)