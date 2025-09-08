REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 50 Min.
Zubereitungszeit: 30 Min.
ZUTATEN
Brät-Cordon Bleu
- 1 kg Kalbsbrät von der Metzgerei
- 300 g Vorderschinken
- 300 g rezenter Käse (Küssnachter)
- etwas Rapsöl zum Braten
- ein Pack Paniermehl, fein
- etwas Ruccola, für Beet
Brathärdöpfeli
- 750 g kleine Kartoffeln
- etwas Salz
- etwas Trockenkräuter nach Wahl
- 75 g Kochbutter
Blumenkohl nach Wahl oder Romanesco an einer Buttersauce
- 1.2 kg Blumenkohl
- 1 Würfel Gemüsebouillon
- 1 Würfel Rindsbouillon
- 100 g Butter
- 1 EL Erdnussbutter
Joghurt-Kräuterdip
- 500 g griechisches Joghurt
- 1 Knoblauchzehe
- 1 TL Honig
- 1 – 2 TL Essig
- 1 TL Olivenöl
- Prise Salz
- etwas Pfeffer
- verschiedene Kräuter nach Wahl
ZUBEREITUNG
Brät-Cordon Bleu
- Käse in Scheiben schneiden: H: 0.7cm B: 2.5 cm L: 4 cm.
- Schinken in passende Streifen schneiden, um den Käse zu umwickeln.
- Käse mit Schinken umwickeln.
- Brät aus dem Kühlschrank nehmen. Gummihandschuhe anziehen. (Es müssen für jedes Cordon Bleu frische genommen werden.)
- Eine handgrosse Menge Brät auf der Handfläche verteilen. Ca. 2 cm dick.
- In Schinken gewickelten Käse, leicht in das Brät drücken.
- Danach mit Brät zudecken und zumodellieren, bis man nichts mehr vom Käse und Schinken sieht.
- Danach ein paar Mal in der Paniermehlschüssel wenden.
- Dann die Cordon Bleus in den Kühlschrank stellen. Dabei immer wieder wenden, damit sich innerlich der Käse nicht auf eine Seite absenkt.
- Wenn alle Beilagen vorbereitet sind, die Cordon Bleus gleichzeitig anbraten.
Brathärdöpfeli
- Kartoffeln waschen.
- Kartoffeln für ca. 15- 20 Min. in gesalzenem Wasser kochen, damit sie bereit fürs Braten sind.
- Kartoffeln erst braten, wenn die Cordon Bleus auch in der Pfanne braten.
- Kartoffeln beim Braten immer mal wieder salzen und mit beliebigen Kräutern würzen. Ca. 10 – 15 Min. anbraten.
Blumenkohl
- Blumenkohl schneiden, waschen.
- Beide Bouillonwürfel in ca. 2 Liter Wasser geben, bis zum Siedepunkt.
- Auf 3/4 Stufe dezimieren und wenn die Cordon Bleus und die Kartoffeln braten, den Blumenkohl ins Wasser geben.
- Den Blumenkohl für ca. 15 Min. köcheln lassen. Gabeltest.
- Währenddessen Butter in einer kleinen Pfanne erhitzen und Erdnussbutter hinzugeben.
- Nach dem Anrichten auf dem Teller, die Buttersauce ber den Kohl giessen.
Joghurt Dip
- Joghurt in eine Schüssel geben.
- Gepresste Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, Essig, Honig, Olivenöl und Gewürze hinzugeben und mit Liebe vermischen. Fertig ist der Dip.
- In separaten Schüsseln zum Cordon Bleu-Teller servieren.
En Guete !