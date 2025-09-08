Inhalt

Brät, Tag 1 - Brät-Cordon-Bleu mit Brathärdöpfel, Gemüse und Joghurt-Kräuterdip Nicolas verwöhnt seine Gäste mit einem Brät-Cordon-Bleu im Rucolabeet, Brathärdöpfeli, Gemüse und Joghurt-Kräuterdip

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 50 Min. Zubereitungszeit: 30 Min. Gewinnerrezept als PDF Gewinnerrezept_Brät_Tag 1_Brät-Cordon-Bleu mit Brathärdöpfeli ZUTATEN Brät-Cordon Bleu 1 kg Kalbsbrät von der Metzgerei

300 g Vorderschinken

300 g rezenter Käse (Küssnachter)

etwas Rapsöl zum Braten

ein Pack Paniermehl, fein

etwas Ruccola, für Beet Brathärdöpfeli 750 g kleine Kartoffeln

etwas Salz

etwas Trockenkräuter nach Wahl

75 g Kochbutter Blumenkohl nach Wahl oder Romanesco an einer Buttersauce 1.2 kg Blumenkohl

1 Würfel Gemüsebouillon

1 Würfel Rindsbouillon

100 g Butter

1 EL Erdnussbutter Joghurt-Kräuterdip 500 g griechisches Joghurt

1 Knoblauchzehe

1 TL Honig

1 – 2 TL Essig

1 TL Olivenöl

Prise Salz

etwas Pfeffer

verschiedene Kräuter nach Wahl ZUBEREITUNG Brät-Cordon Bleu Käse in Scheiben schneiden: H: 0.7cm B: 2.5 cm L: 4 cm.

Schinken in passende Streifen schneiden, um den Käse zu umwickeln.

Käse mit Schinken umwickeln.

Brät aus dem Kühlschrank nehmen. Gummihandschuhe anziehen. (Es müssen für jedes Cordon Bleu frische genommen werden.)

Eine handgrosse Menge Brät auf der Handfläche verteilen. Ca. 2 cm dick.

In Schinken gewickelten Käse, leicht in das Brät drücken.

Danach mit Brät zudecken und zumodellieren, bis man nichts mehr vom Käse und Schinken sieht.

Danach ein paar Mal in der Paniermehlschüssel wenden.

Dann die Cordon Bleus in den Kühlschrank stellen. Dabei immer wieder wenden, damit sich innerlich der Käse nicht auf eine Seite absenkt.

Wenn alle Beilagen vorbereitet sind, die Cordon Bleus gleichzeitig anbraten. Brathärdöpfeli Kartoffeln waschen.

Kartoffeln für ca. 15- 20 Min. in gesalzenem Wasser kochen, damit sie bereit fürs Braten sind.

Kartoffeln erst braten, wenn die Cordon Bleus auch in der Pfanne braten.

Kartoffeln beim Braten immer mal wieder salzen und mit beliebigen Kräutern würzen. Ca. 10 – 15 Min. anbraten. Blumenkohl Blumenkohl schneiden, waschen.

Beide Bouillonwürfel in ca. 2 Liter Wasser geben, bis zum Siedepunkt.

Auf 3/4 Stufe dezimieren und wenn die Cordon Bleus und die Kartoffeln braten, den Blumenkohl ins Wasser geben.

Den Blumenkohl für ca. 15 Min. köcheln lassen. Gabeltest.

Währenddessen Butter in einer kleinen Pfanne erhitzen und Erdnussbutter hinzugeben.

Nach dem Anrichten auf dem Teller, die Buttersauce ber den Kohl giessen. Joghurt Dip Joghurt in eine Schüssel geben.

Gepresste Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, Essig, Honig, Olivenöl und Gewürze hinzugeben und mit Liebe vermischen. Fertig ist der Dip.

In separaten Schüsseln zum Cordon Bleu-Teller servieren. En Guete !

