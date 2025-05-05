Inhalt

Burger, Tag 4 - Southern Harmony Burger mit Cornbread und Ceasar Salad Simon verzaubert seine Gäste mit Southern Harmony Burger mit Cornbread und Ceasar Salad.

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 5 Vorbereitungszeit: 1 Std. 30 Min. (inkl. Backen und Sauce köcheln lassen). Zubereitungszeit: 1 Std. 15 Min. Gewinnerrezept als PDF Gewinnerrezept_Burger_Tag 4_Southern Harmony Burger ZUTATEN Burger Buns (Brötchen) 125 g Milch

1 Prise Zucker

12 g Hefe, frisch

300 g Mehl

TL Salz

50 g Crème fraîche

1 Ei

wenig Sesam Barbecue Sauce (für 5 dl Sauce) 2 Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

40 g Zucker

3 EL Aceto Balsamico

600 g gehackte und geschälte Tomaten

2 EL Honig

2 EL Tomatenpüree

3 EL Sojasauce

2 Gewürznelken

1 TL Fleischgewürz mit Raucharoma

2 TL Salz Burger Patties 650 g Rindshackfleisch

1 TL Salz

wenig Pfeffer aus der Mühle

wenig Fleischgewürz

wenig Öl zum Anbraten

Füllung Burger 2 Zwiebeln

10 Champignons

wenig Öl zum Anbraten

1 TL Zucker

10 Scheiben Cheddar Käse Cornbread 180 g Buttermilch nature

1 Ei

60 g Crème fraîche

10 g Honig

2 Prisen Salz

50 g Zucker

120 g Mehl

150 g Maismehl

1 TL Backpulver, gesiebt Caesar Salad 5 kleine zarte Lattiche

20 g Mayonnaise

80 g Crème fraîche

10 g Senf

10 g Essig

10 g Worcestershire-Sauce

25 g Olivenöl

4 g Salz

Etwas Pfeffer

1 Knoblauchzehe, gepresst

1 EL Parmesan, gerieben

wenig Wasser zum Verdünnen, falls nötig

5 EL Parmesansplitter

5 EL Croûtons ZUBEREITUNG Burger Buns Milch und Zucker vermischen, auf dem Herd lauwarm werden lassen. Hefe darin auflösen.

Mehl und Salz mischen, Crème fraîche hinzufügen.

Ein Ei mit der Gabel aufschäumen. Wenig Ei zum Bestreichen beiseitestellen.

Milch-/Hefe-Mischung und Ei zum Mehl geben.

In der Küchenmaschine mit dem Knethaken (oder von Hand) rund kneten, bis der Teig geschmeidig ist und nicht mehr klebt.

Den Teig in einer zugedeckten Schüssel 1 Std. aufgehen lassen.

Danach den Teig in 5 Teile schneiden und Brötchen formen.

Die Brötchen auf dem Blech nochmals 1 Std. aufgehen lassen. Die Brötchen mit Ei bestreichen und mit Sesam bestreuen.

Burger Buns im auf 180 °C vorgeheizten Backofen (Ober- und Unterhitze) Min. goldbraun backen. Auf einem Gitter auskühlen lassen. Barbecue Sauce Zwiebeln und Knoblauch schälen, fein hacken.

Zucker in einer Pfanne karamellisieren und mit Aceto Balsamico ablöschen.

Gehackte Tomaten beigeben und aufkochen lassen.

Alle übrigen Zutaten beigeben und zugedeckt ca. 1 Std. einkochen lassen. Gelegentlich umrühren. Gut abschmecken. Burger Patties Rindshackfleisch mit Salz, Pfeffer und Fleischgewürz würzen.

Anschliessend 5 Kugeln formen und diese flachdrücken.

Burger in Öl von beiden Seiten gut anbraten. Caesar Salad Lattich in ca. 2 cm dicke Streifen schneiden und waschen.

Für das Dressing Mayonnaise, Crème fraîche, Senf, Essig, Worcestershire-Sauce, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Knoblauch und Parmesan miteinander vermischen. Gut abschmecken. Evtl. mit wenig Wasser verdünnen. Cornbread Buttermilch und Ei aus dem Kühlschrank nehmen. Beides sollte Zimmertemperatur haben.

Ofen auf 180°C Umluft vorwärmen.

Zuerst Buttermilch, Ei, Crème fraîche, Honig, Salz und Zucker mit dem Schwingbesen gut miteinander verrühren.

Dann Mehl, Maismehl und Backpulver dazugeben und alles zu einem glatten Teig verrühren.

Mit zwei Löffeln in die Muffin-Silikonformen füllen, ca. 0.5cm Rand nach oben frei lassen.

Bei 180°C Umluft ca. 20 Min. backen Füllung Burger Zwiebeln und Champignons in Scheiben schneiden.

Zwiebeln in einer Bratpfanne mit wenig Öl andünsten.

Zucker darüberstreuen und karamellisieren lassen.

Champignons hinzugeben, mitdünsten. Evtl. leicht würzen. Anrichten Warme Burger Buns aufschneiden und beide Seiten mit Barbecue Sauce bestreichen.

Burger Patties auf den Boden des Brötchens legen.

Cheddar Scheiben und Zwiebel-Champignon-Mischung darauf verteilen.

Mit Deckel schliessen.

Geschnittenen Lattich mit dem Caesar-Dressing vermischen und neben dem Burger anrichten.

Mit Croûtons und Parmesansplittern garnieren.

Zusammen mit dem lauwarmen Cornbread servieren. Enjoy your meal!





