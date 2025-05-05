REZEPT INFOS
Portionen: 5
Vorbereitungszeit: 1 Std. 30 Min. (inkl. Backen und Sauce köcheln lassen).
Zubereitungszeit: 1 Std. 15 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Burger Buns (Brötchen)
- 125 g Milch
- 1 Prise Zucker
- 12 g Hefe, frisch
- 300 g Mehl
- TL Salz
- 50 g Crème fraîche
- 1 Ei
- wenig Sesam
Barbecue Sauce (für 5 dl Sauce)
- 2 Zwiebeln
- 4 Knoblauchzehen
- 40 g Zucker
- 3 EL Aceto Balsamico
- 600 g gehackte und geschälte Tomaten
- 2 EL Honig
- 2 EL Tomatenpüree
- 3 EL Sojasauce
- 2 Gewürznelken
- 1 TL Fleischgewürz mit Raucharoma
- 2 TL Salz
Burger Patties
- 650 g Rindshackfleisch
- 1 TL Salz
- wenig Pfeffer aus der Mühle
- wenig Fleischgewürz
- wenig Öl zum Anbraten
Füllung Burger
- 2 Zwiebeln
- 10 Champignons
- wenig Öl zum Anbraten
- 1 TL Zucker
- 10 Scheiben Cheddar Käse
Cornbread
- 180 g Buttermilch nature
- 1 Ei
- 60 g Crème fraîche
- 10 g Honig
- 2 Prisen Salz
- 50 g Zucker
- 120 g Mehl
- 150 g Maismehl
- 1 TL Backpulver, gesiebt
Caesar Salad
- 5 kleine zarte Lattiche
- 20 g Mayonnaise
- 80 g Crème fraîche
- 10 g Senf
- 10 g Essig
- 10 g Worcestershire-Sauce
- 25 g Olivenöl
- 4 g Salz
- Etwas Pfeffer
- 1 Knoblauchzehe, gepresst
- 1 EL Parmesan, gerieben
- wenig Wasser zum Verdünnen, falls nötig
- 5 EL Parmesansplitter
- 5 EL Croûtons
ZUBEREITUNG
Burger Buns
- Milch und Zucker vermischen, auf dem Herd lauwarm werden lassen. Hefe darin auflösen.
- Mehl und Salz mischen, Crème fraîche hinzufügen.
- Ein Ei mit der Gabel aufschäumen. Wenig Ei zum Bestreichen beiseitestellen.
- Milch-/Hefe-Mischung und Ei zum Mehl geben.
- In der Küchenmaschine mit dem Knethaken (oder von Hand) rund kneten, bis der Teig geschmeidig ist und nicht mehr klebt.
- Den Teig in einer zugedeckten Schüssel 1 Std. aufgehen lassen.
- Danach den Teig in 5 Teile schneiden und Brötchen formen.
- Die Brötchen auf dem Blech nochmals 1 Std. aufgehen lassen. Die Brötchen mit Ei bestreichen und mit Sesam bestreuen.
- Burger Buns im auf 180 °C vorgeheizten Backofen (Ober- und Unterhitze) Min. goldbraun backen. Auf einem Gitter auskühlen lassen.
Barbecue Sauce
- Zwiebeln und Knoblauch schälen, fein hacken.
- Zucker in einer Pfanne karamellisieren und mit Aceto Balsamico ablöschen.
- Gehackte Tomaten beigeben und aufkochen lassen.
- Alle übrigen Zutaten beigeben und zugedeckt ca. 1 Std. einkochen lassen. Gelegentlich umrühren. Gut abschmecken.
Burger Patties
- Rindshackfleisch mit Salz, Pfeffer und Fleischgewürz würzen.
- Anschliessend 5 Kugeln formen und diese flachdrücken.
- Burger in Öl von beiden Seiten gut anbraten.
Caesar Salad
- Lattich in ca. 2 cm dicke Streifen schneiden und waschen.
- Für das Dressing Mayonnaise, Crème fraîche, Senf, Essig, Worcestershire-Sauce, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Knoblauch und Parmesan miteinander vermischen. Gut abschmecken. Evtl. mit wenig Wasser verdünnen.
Cornbread
- Buttermilch und Ei aus dem Kühlschrank nehmen. Beides sollte Zimmertemperatur haben.
- Ofen auf 180°C Umluft vorwärmen.
- Zuerst Buttermilch, Ei, Crème fraîche, Honig, Salz und Zucker mit dem Schwingbesen gut miteinander verrühren.
- Dann Mehl, Maismehl und Backpulver dazugeben und alles zu einem glatten Teig verrühren.
- Mit zwei Löffeln in die Muffin-Silikonformen füllen, ca. 0.5cm Rand nach oben frei lassen.
- Bei 180°C Umluft ca. 20 Min. backen
Füllung Burger
- Zwiebeln und Champignons in Scheiben schneiden.
- Zwiebeln in einer Bratpfanne mit wenig Öl andünsten.
- Zucker darüberstreuen und karamellisieren lassen.
- Champignons hinzugeben, mitdünsten. Evtl. leicht würzen.
Anrichten
- Warme Burger Buns aufschneiden und beide Seiten mit Barbecue Sauce bestreichen.
- Burger Patties auf den Boden des Brötchens legen.
- Cheddar Scheiben und Zwiebel-Champignon-Mischung darauf verteilen.
- Mit Deckel schliessen.
- Geschnittenen Lattich mit dem Caesar-Dressing vermischen und neben dem Burger anrichten.
- Mit Croûtons und Parmesansplittern garnieren.
- Zusammen mit dem lauwarmen Cornbread servieren.
Enjoy your meal!