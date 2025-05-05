 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Burger, Tag 4 Southern Harmony Burger mit Cornbread und Ceasar Salad

Simon verzaubert seine Gäste mit Southern Harmony Burger mit Cornbread und Ceasar Salad.

05.05.2025, 08:50

Teilen

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 5 

Vorbereitungszeit: 1 Std. 30 Min. (inkl. Backen und Sauce köcheln lassen).

Zubereitungszeit: 1 Std. 15 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Burger Buns (Brötchen)

  • 125 g                  Milch
  • 1 Prise                                Zucker
  • 12 g                     Hefe, frisch
  • 300 g                 Mehl
  • TL                    Salz
  • 50 g                     Crème fraîche
  • 1                           Ei
  • wenig                 Sesam

Barbecue Sauce (für 5 dl Sauce)

  • 2            Zwiebeln
  • 4            Knoblauchzehen
  • 40 g     Zucker
  • 3 EL      Aceto Balsamico
  • 600 g  gehackte und geschälte Tomaten
  • 2 EL      Honig
  • 2 EL      Tomatenpüree
  • 3 EL      Sojasauce
  • 2            Gewürznelken
  • 1 TL      Fleischgewürz mit Raucharoma
  • 2 TL      Salz

Burger Patties

  • 650 g  Rindshackfleisch
  • 1 TL      Salz
  • wenig Pfeffer aus der Mühle
  • wenig Fleischgewürz
  • wenig Öl zum Anbraten

Füllung Burger

  • 2                            Zwiebeln
  • 10                         Champignons
  • wenig                 Öl zum Anbraten
  • 1 TL                      Zucker
  • 10 Scheiben   Cheddar Käse

 

Cornbread

  • 180 g                  Buttermilch nature
  • 1                           Ei
  • 60 g                     Crème fraîche
  • 10 g                     Honig
  • 2 Prisen             Salz
  • 50 g                     Zucker
  • 120 g                  Mehl
  • 150 g                  Maismehl
  • 1 TL                      Backpulver, gesiebt

 

Caesar Salad

  • 5            kleine zarte Lattiche
  • 20 g     Mayonnaise
  • 80 g     Crème fraîche
  • 10 g     Senf
  • 10 g     Essig
  • 10 g     Worcestershire-Sauce
  • 25 g     Olivenöl
  • 4 g        Salz
  • Etwas Pfeffer
  • 1           Knoblauchzehe, gepresst
  • 1 EL      Parmesan, gerieben
  • wenig Wasser zum Verdünnen, falls nötig
  • 5 EL      Parmesansplitter
  • 5 EL      Croûtons

 

ZUBEREITUNG

 

Burger Buns

  • Milch und Zucker vermischen, auf dem Herd lauwarm werden lassen. Hefe darin auflösen.
  • Mehl und Salz mischen, Crème fraîche hinzufügen.
  • Ein Ei mit der Gabel aufschäumen. Wenig Ei zum Bestreichen beiseitestellen.
  • Milch-/Hefe-Mischung und Ei zum Mehl geben.
  • In der Küchenmaschine mit dem Knethaken (oder von Hand) rund kneten, bis der Teig geschmeidig ist und nicht mehr klebt.
  • Den Teig in einer zugedeckten Schüssel 1 Std. aufgehen lassen.
  • Danach den Teig in 5 Teile schneiden und Brötchen formen.
  • Die Brötchen auf dem Blech nochmals 1 Std. aufgehen lassen. Die Brötchen mit Ei bestreichen und mit Sesam bestreuen.
  • Burger Buns im auf 180 °C vorgeheizten Backofen (Ober- und Unterhitze) Min. goldbraun backen. Auf einem Gitter auskühlen lassen.

  

Barbecue Sauce

  • Zwiebeln und Knoblauch schälen, fein hacken.
  • Zucker in einer Pfanne karamellisieren und mit Aceto Balsamico ablöschen. 
  • Gehackte Tomaten beigeben und aufkochen lassen.
  • Alle übrigen Zutaten beigeben und zugedeckt ca. 1 Std. einkochen lassen. Gelegentlich umrühren. Gut abschmecken.

  

Burger Patties

  • Rindshackfleisch mit Salz, Pfeffer und Fleischgewürz würzen.
  • Anschliessend 5 Kugeln formen und diese flachdrücken.
  • Burger in Öl von beiden Seiten gut anbraten.

  

Caesar Salad

  • Lattich in ca. 2 cm dicke Streifen schneiden und waschen.
  • Für das Dressing Mayonnaise, Crème fraîche, Senf, Essig, Worcestershire-Sauce, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Knoblauch und Parmesan miteinander vermischen. Gut abschmecken. Evtl. mit wenig Wasser verdünnen.

Cornbread

  • Buttermilch und Ei aus dem Kühlschrank nehmen. Beides sollte Zimmertemperatur haben.
  • Ofen auf 180°C Umluft vorwärmen.
  • Zuerst Buttermilch, Ei, Crème fraîche, Honig, Salz und Zucker mit dem Schwingbesen gut miteinander verrühren.
  • Dann Mehl, Maismehl und Backpulver dazugeben und alles zu einem glatten Teig verrühren. 
  • Mit zwei Löffeln in die Muffin-Silikonformen füllen, ca. 0.5cm Rand nach oben frei lassen.
  • Bei 180°C Umluft ca. 20 Min. backen

 

 Füllung Burger

  • Zwiebeln und Champignons in Scheiben schneiden.
  • Zwiebeln in einer Bratpfanne mit wenig Öl andünsten.
  • Zucker darüberstreuen und karamellisieren lassen. 
  • Champignons hinzugeben, mitdünsten. Evtl. leicht würzen.

 

Anrichten

  • Warme Burger Buns aufschneiden und beide Seiten mit Barbecue Sauce bestreichen.
  • Burger Patties auf den Boden des Brötchens legen.
  • Cheddar Scheiben und Zwiebel-Champignon-Mischung darauf verteilen.
  • Mit Deckel schliessen.
  • Geschnittenen Lattich mit dem Caesar-Dressing vermischen und neben dem Burger anrichten.
  • Mit Croûtons und Parmesansplittern garnieren.
  • Zusammen mit dem lauwarmen Cornbread servieren.

 

Enjoy your meal!

 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)