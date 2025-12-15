 Zum Inhalt springen

Chabis, Tag 2 Chabis-Suppe, Chabis-Salat, Chabis-Capuns

Alexander verwöhnt seine Gäste mit einer Chabis-Suppe, Chabis-Salat und Chabis-Capuns.

15.12.2025, 00:00

REZEPT INFOS

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 45 Min.

Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Chabis-Capuns

  • 1/2 Kopf   Chabis, rot
  • 1/2 Kopf   Chabis, weiss
  • 100 g      Weissmehl
  • 200 g      Magerquark
  • 250 g      Bergkäse, rezent
  • 3               Eier
  • 400 ml   Rahm
  • 200 ml   Gemüsebouillon (150 ml + 50 ml)
  • wenig     Milch
  • 3               Zwiebeln
  • Etwas     Butter
  • 1/2 Bund  Schnittlauch und Petersilie
  • etwas     Paprika, Salz, Pfeffer, Kräutersalz, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver


Chabis-Salat

  • 1/2 Kopf   Chabis, rot
  • 0.5 EL     Salz
  • 1 Prise     Pfeffer
  • 2 EL         Olivenöl
  • 2 EL         Apfelessig
  • 1 EL          Senf, körnig
  • 2 EL         Condimento aus Apfelessig
  • 1 EL          Balsamico
  • 1 TL          Zitronensaft


Chabis-Suppe

  • 1/2 Kopf   Chabis, rot
  • 1/2 Kopf   Chabis, weiss
  • 2               Zwiebeln
  • Etwas     Butter
  • 2               Kartoffeln
  • 1 l              Gemüsebouillon
  • 1 Stange Zitronengras
  • 1 TL          Salz
  • 1 TL          Pfeffer

ZUBEREITUNG

Chabis-Capuns

  • 2 l Salzwasser aufkochen.
  • Den Strunk beider Chabis herausschneiden und jeweils die Hälfte der Blätter ablösen.
  • Die Chabisblätter im heissen Salzwasser blanchieren und anschliessend in kaltem Wasser abschrecken.
  • Capuns-Füllung machen: Mehl, Magerquark, 200 g Käse, Eier, 200 ml Rahm, 1 Zwiebel fein gehackt, Gewürze, Petersilie und Schnittlauch vermengen, bis eine teigige Masse entsteht
  • Tipp: Je nach Konsistenz Milch oder Mehl hinzufügen.
  • Je 1.5 EL Capuns-Füllung in die Mitte eines Chabisblattes legen, seitlich umfalten und zu kleinen Rollen wickeln.
  • Capuns in eine Auflaufform legen, mit Gemüsebouillon aufgiessen, bis sie halb bedeckt sind und einen guten Gutsch Milch dazugeben.
  • Die Capuns mit etwas Käse bedecken und für ca. 30 Min. bei 200 Grad Ober- Unterhitze in den Ofen geben. Bei Bedarf mit etwas Alufolie abdecken, damit sie nicht anbrennen und darauf achten, dass sie nicht austrocknen. Evtl. zwischendurch kontrollieren und Gemüsebrühe hinzugeben.
  • Sauce machen: 2 Zwiebeln fein hacken und in Butter anbraten.
  • Anschliessend 200 ml Rahm, ca. 50 ml Gemüsebouillon, Gewürze, Käse und nach Bedarf Petersilie und Schnittlauch dazugeben und aufkochen, bis die Sauce sämig ist.

Chabis-Salat

  • Chabis fein schneiden, mit Wasser und etwas Salz bedecken und für 30 Min. bei Raumtemperatur ziehen lassen.
  • Tipp: Durch das Einlegen in Salzwasser, verliert der Chabis die Bitterstoffe.
  • Alle restlichen Zutaten zu einer Salatsauce vermengen.
  • Chabis aus dem Wasser nehmen und mit der Salatsauce vermengen.

Chabis-Suppe

  • Zwiebeln grob schneiden und mit Butter scharf anbraten.
  • Kartoffeln und Chabis grob schneiden, dazugeben und alles mit Gemüsebouillon ablöschen.
  • Hitze reduzieren und zugedeckt für ca. 45 Min. leicht köcheln lassen.
  • Zitronengras aufschneiden, dazugeben und für weitere 10 Min. köcheln lassen.
  • Zitronengras herausnehmen und die Suppe pürieren.
  • Tipp: Je nach Geschmack etwas Gemüsebouillon hinzufügen, um die Konsistenz etwas flüssiger zu machen.
  • Gegebenenfalls beim Servieren mit etwas Sprossen garnieren.

En Guete !

