REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 45 Min.
Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Chabis-Capuns
- 1/2 Kopf Chabis, rot
- 1/2 Kopf Chabis, weiss
- 100 g Weissmehl
- 200 g Magerquark
- 250 g Bergkäse, rezent
- 3 Eier
- 400 ml Rahm
- 200 ml Gemüsebouillon (150 ml + 50 ml)
- wenig Milch
- 3 Zwiebeln
- Etwas Butter
- 1/2 Bund Schnittlauch und Petersilie
- etwas Paprika, Salz, Pfeffer, Kräutersalz, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver
Chabis-Salat
- 1/2 Kopf Chabis, rot
- 0.5 EL Salz
- 1 Prise Pfeffer
- 2 EL Olivenöl
- 2 EL Apfelessig
- 1 EL Senf, körnig
- 2 EL Condimento aus Apfelessig
- 1 EL Balsamico
- 1 TL Zitronensaft
Chabis-Suppe
- 1/2 Kopf Chabis, rot
- 1/2 Kopf Chabis, weiss
- 2 Zwiebeln
- Etwas Butter
- 2 Kartoffeln
- 1 l Gemüsebouillon
- 1 Stange Zitronengras
- 1 TL Salz
- 1 TL Pfeffer
ZUBEREITUNG
Chabis-Capuns
- 2 l Salzwasser aufkochen.
- Den Strunk beider Chabis herausschneiden und jeweils die Hälfte der Blätter ablösen.
- Die Chabisblätter im heissen Salzwasser blanchieren und anschliessend in kaltem Wasser abschrecken.
- Capuns-Füllung machen: Mehl, Magerquark, 200 g Käse, Eier, 200 ml Rahm, 1 Zwiebel fein gehackt, Gewürze, Petersilie und Schnittlauch vermengen, bis eine teigige Masse entsteht
- Tipp: Je nach Konsistenz Milch oder Mehl hinzufügen.
- Je 1.5 EL Capuns-Füllung in die Mitte eines Chabisblattes legen, seitlich umfalten und zu kleinen Rollen wickeln.
- Capuns in eine Auflaufform legen, mit Gemüsebouillon aufgiessen, bis sie halb bedeckt sind und einen guten Gutsch Milch dazugeben.
- Die Capuns mit etwas Käse bedecken und für ca. 30 Min. bei 200 Grad Ober- Unterhitze in den Ofen geben. Bei Bedarf mit etwas Alufolie abdecken, damit sie nicht anbrennen und darauf achten, dass sie nicht austrocknen. Evtl. zwischendurch kontrollieren und Gemüsebrühe hinzugeben.
- Sauce machen: 2 Zwiebeln fein hacken und in Butter anbraten.
- Anschliessend 200 ml Rahm, ca. 50 ml Gemüsebouillon, Gewürze, Käse und nach Bedarf Petersilie und Schnittlauch dazugeben und aufkochen, bis die Sauce sämig ist.
Chabis-Salat
- Chabis fein schneiden, mit Wasser und etwas Salz bedecken und für 30 Min. bei Raumtemperatur ziehen lassen.
- Tipp: Durch das Einlegen in Salzwasser, verliert der Chabis die Bitterstoffe.
- Alle restlichen Zutaten zu einer Salatsauce vermengen.
- Chabis aus dem Wasser nehmen und mit der Salatsauce vermengen.
Chabis-Suppe
- Zwiebeln grob schneiden und mit Butter scharf anbraten.
- Kartoffeln und Chabis grob schneiden, dazugeben und alles mit Gemüsebouillon ablöschen.
- Hitze reduzieren und zugedeckt für ca. 45 Min. leicht köcheln lassen.
- Zitronengras aufschneiden, dazugeben und für weitere 10 Min. köcheln lassen.
- Zitronengras herausnehmen und die Suppe pürieren.
- Tipp: Je nach Geschmack etwas Gemüsebouillon hinzufügen, um die Konsistenz etwas flüssiger zu machen.
- Gegebenenfalls beim Servieren mit etwas Sprossen garnieren.
En Guete !