Chabis, Tag 2 - Chabis-Suppe, Chabis-Salat, Chabis-Capuns Alexander verwöhnt seine Gäste mit einer Chabis-Suppe, Chabis-Salat und Chabis-Capuns.

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 45 Min. Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min. Gewinnerrezept als PDF Gewinnerrezept_Chabis_Tag 2_Chabis-Supper, Chabis-Salat, Chabis-Capuns ZUTATEN Chabis-Capuns 1/2 Kopf Chabis, rot

1/2 Kopf Chabis, weiss

100 g Weissmehl

200 g Magerquark

250 g Bergkäse, rezent

3 Eier

400 ml Rahm

200 ml Gemüsebouillon (150 ml + 50 ml)

wenig Milch

3 Zwiebeln

Etwas Butter

1/2 Bund Schnittlauch und Petersilie

etwas Paprika, Salz, Pfeffer, Kräutersalz, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver

Chabis-Salat 1/2 Kopf Chabis, rot

0.5 EL Salz

1 Prise Pfeffer

2 EL Olivenöl

2 EL Apfelessig

1 EL Senf, körnig

2 EL Condimento aus Apfelessig

1 EL Balsamico

1 TL Zitronensaft

Chabis-Suppe 1/2 Kopf Chabis, rot

1/2 Kopf Chabis, weiss

2 Zwiebeln

Etwas Butter

2 Kartoffeln

1 l Gemüsebouillon

1 Stange Zitronengras

1 TL Salz

1 TL Pfeffer ZUBEREITUNG Chabis-Capuns 2 l Salzwasser aufkochen.

Den Strunk beider Chabis herausschneiden und jeweils die Hälfte der Blätter ablösen.

Die Chabisblätter im heissen Salzwasser blanchieren und anschliessend in kaltem Wasser abschrecken.

Capuns-Füllung machen: Mehl, Magerquark, 200 g Käse, Eier, 200 ml Rahm, 1 Zwiebel fein gehackt, Gewürze, Petersilie und Schnittlauch vermengen, bis eine teigige Masse entsteht

Tipp: Je nach Konsistenz Milch oder Mehl hinzufügen.

Je 1.5 EL Capuns-Füllung in die Mitte eines Chabisblattes legen, seitlich umfalten und zu kleinen Rollen wickeln.

Capuns in eine Auflaufform legen, mit Gemüsebouillon aufgiessen, bis sie halb bedeckt sind und einen guten Gutsch Milch dazugeben.

Die Capuns mit etwas Käse bedecken und für ca. 30 Min. bei 200 Grad Ober- Unterhitze in den Ofen geben. Bei Bedarf mit etwas Alufolie abdecken, damit sie nicht anbrennen und darauf achten, dass sie nicht austrocknen. Evtl. zwischendurch kontrollieren und Gemüsebrühe hinzugeben.

Sauce machen: 2 Zwiebeln fein hacken und in Butter anbraten.

Anschliessend 200 ml Rahm, ca. 50 ml Gemüsebouillon, Gewürze, Käse und nach Bedarf Petersilie und Schnittlauch dazugeben und aufkochen, bis die Sauce sämig ist. Chabis-Salat Chabis fein schneiden, mit Wasser und etwas Salz bedecken und für 30 Min. bei Raumtemperatur ziehen lassen.

Tipp: Durch das Einlegen in Salzwasser, verliert der Chabis die Bitterstoffe.

Alle restlichen Zutaten zu einer Salatsauce vermengen.

Chabis aus dem Wasser nehmen und mit der Salatsauce vermengen. Chabis-Suppe Zwiebeln grob schneiden und mit Butter scharf anbraten.

Kartoffeln und Chabis grob schneiden, dazugeben und alles mit Gemüsebouillon ablöschen.

Hitze reduzieren und zugedeckt für ca. 45 Min. leicht köcheln lassen.

Zitronengras aufschneiden, dazugeben und für weitere 10 Min. köcheln lassen.

Zitronengras herausnehmen und die Suppe pürieren.

Tipp: Je nach Geschmack etwas Gemüsebouillon hinzufügen, um die Konsistenz etwas flüssiger zu machen.

Gegebenenfalls beim Servieren mit etwas Sprossen garnieren. En Guete !

