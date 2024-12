Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 20 Min. Ruhezeit: 30 Min. Zubereitungszeit: 15 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Chruutchnöpfli

● 250 g Knöpflimehl

● 50 g Weissmehl

● 1 EL Rapsöl

● 120 g Krautstielblätter, blanchiert

● 3 Eier

● 1 dl Milch

● 0.5 dl Wasser

● 1 TL Salz

Krautstiel Pesto

● 150 g Krautstielblätter, blanchiert

● ½ TL Salz

● 2 Zehen Knoblauch, gepresst

● 1 dl Rapsöl

● 50 g Mandelstifte

● 50 g Greyerzer, gerieben

Fleischkäsevögel

● 24 Tranchen Fleischkäse

● 30 g Krautstielpesto

● 2 Krautstielstängel in feinen Streifen

ZUBEREITUNG

Chruutchnöpfli

● Mehle und Salz mischen.

● Alle restlichen Zutaten zusammen mixen und zum Mehl geben.

● Den Teig gut schlagen, bis er Blasen wirft.

● 30 Min. ruhen lassen.

● Wasser kochen und Spätzlisieb befeuchten.

● Den Teig durch das Sieb direkt in das siedende Wasser schaben.

● Die Knöpfli mit kaltem Wasser abschrecken und anschliessend in einer Pfanne in Butter gut anbraten.

● Optional: Die Stiele vom Krautstiel in Stücke schneiden, blanchieren, in Butter anbraten, mit Salz, Chilipulver und Pfeffer würzen und am Schluss unter und auf die Knöpfli geben.

Krautstiel Pesto

● Für das Krautstiel Pesto, die Mandelstifte ohne Fett in einer Pfanne kurz rösten und abkühlen lassen.

● Danach alle Zutaten in den Mixer geben und pürieren.

● Je nach dem noch etwas Öl oder Kochwasser dazugeben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Fleischchäsvögel

● Die Krautstiel Stängel in Salzwasser bissfest kochen.

● Pro Vogel 4 Tranchen Fleischkäse überlappend ausbreiten, mit Pesto bestreichen und mit den gekochten Krautstiel Stängeln belegen.

● Nach Belieben würzen (aber Achtung, der Fleischkäse und das Pesto sind bereits sehr würzig).

● Einrollen und mit einem Zahnstocher fixieren.

● Die Fleischkäsevögel in Rapsöl ca. 3 Min. ringsum gut anbraten.

● Die Fleischkäsevögel können im Ofen bei 100 Grad bis zum Servieren warmgehalten werden.

En Guete !