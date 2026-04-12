REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 15 Min. (+ Marinade Poulet am Vortag)
Zubereitungszeit: 45 Min.
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ZUTATEN
Grüner Couscous
- 3 grosse Zwiebeln
- 1-2 EL Kreuzkümmel, gemahlen
- 300 g Couscous
- 2 Zitronen
- 4 dl Gemüsebouillon
- Je 1 Bund Koriander, Thaibasilikum, Dill, Petersilie, Estragon, Minze
- ca. 1 dl Olivenöl
- 3 Frühlingszwiebeln
- 100 g Rucola
- 120 g Pistazienkerne, geschält und geröstet
- 2 Chilischoten
- etwas Salz und Pfeffer
- etwas Bergamotte
Zitronenpoulet
- 3 Pouletschenkelsteak (ca. 450 g pro Stück)
- 1 Zitrone
- 2 Knoblauchzehen
- 1 dl Olivenöl
- 1 Zweig Rosmarin
- 2 Zweige Thymian
- 50 g Butter
- etwas Salz und Pfeffer
Kalettes
- 200 g Kalettes
- 1 EL Ghee
- 2 EL Teriyaki Sauce
ZUBEREITUNG
Grüner Couscous
- Die Zwiebeln in Streifen schneiden und in etwas Olivenöl und Salz auf mittlerer Stufe karamellisieren. Wenn der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist, den Kreuzkümmel hinzufügen und 1 Min. mitdünsten, dann beiseitestellen.
- Den Couscous in eine grosse Schüssel geben. 3 grobe Streifen Zitronenzeste und eine Prise Salz hinzufügen. Mit siedender Gemüsebouillon übergiessen und zugedeckt 5 Min. ziehen lassen. Im Anschluss mit einer Gabel oder mit den Händen auflockern.
- Sämtliche Kräuter von den Stielen befreien und grob hacken. Die Hälfte davon in ein Mixgefäss geben und zusammen mit 1 dl Olivenöl, dem Saft einer Zitrone und etwas Salz und Pfeffer zu einem möglichst feinen Pesto mixen. Das Pesto unter den Couscous rühren.
- Die zweite Hälfte der gehackten Kräuter mit dem Couscous vermengen.
- Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Ein wenig zur Dekoration zurückhalten, den Rest in den Couscous geben.
- Den Rucola grob hacken und zum Couscous geben.
- Die Pistazienkerne grob hacken. Ein wenig zur Dekoration zurückbehalten den Rest zum Couscous geben.
- Schale einer Zitrone abreiben und zum Couscous geben.
- Chilischoten fein hacken und zum Couscous geben.
- Karamellisierte Zwiebeln zum Couscous geben.
- Alles gut vermengen und beiseite stellen bis zum Servieren.
- Mit einem Servierring anrichten und mit Frühlingszwiebeln, Pistazien und Blumen dekorieren. Zum Schluss ein wenig Abrieb der Bergamotte darübergeben.
Zitronenpoulet
- Am Vortag: gehackte Knoblauchzehen, Abrieb einer Zitrone, Saft einer halben Zitrone, Olivenöl, gehackter Thymian und gehackter Rosmarin zu einer Marinade vermengen. Das Pouletfleisch in einen Beutel geben, mit der Marinade übergiessen, gut einmassieren und über Nacht ziehen lassen.
- Die Butter mit dem Zitronenabrieb einer halben Zitrone, einem Spritzer Zitronensaft und einer Prise Salz vermengen.
- Das Fleisch aus dem Beutel nehmen und von den Kräutern befreien. Mit der Hautseite nach unten auf einen Teller legen und die Oberseite mit der Zitronenbutter bestreichen. Das Fleisch in der Mitte zusammenklappen und allenfalls mit Zahnstochern fixieren.
- Ofen auf 100 Grad vorheizen und die Heizart “Grillfunktion” wählen.
- Das Fleisch in einer heissen (ofenfesten) Pfanne auf beiden Hautseiten knusprig anbraten, dabei kein zusätzliches Fett, wie Butter oder Öl verwenden. Im Anschluss das Poulet für ca. 15 Min. in den Ofen schieben und garen lassen, am einfachsten direkt in der Pfanne.
- Vor dem Servieren die Fleischstücke wieder aufklappen und halbieren. Mit etwas Zitronenabrieb, einem Spritzer Zitronensaft und etwas Salz abschmecken.
Kalettes
- Die Stiele der Kalettes abschneiden und dann Kalettes in kaltem Wasser waschen.
- In einer Pfanne ca. 0.5 l Wasser zum Kochen bringen und mit Hilfe eines Dämpfeinsatzes die Kalettes für ca. 2-3 Min. dämpfen. Sie sollten gar sein, aber noch deutlich Biss haben.
- Wenn der gewünschte Gargrad erreicht ist, die Kalettes in eiskaltem Wasser abschrecken.
- Die Kalettes in einer Salatschleuder trocknen.
- Kurz vor dem Servieren die Kalettes in einer heissen Bratpfanne im Ghee und der Teriyaki Sauce schwenken. Sofort servieren.
En Guete !