Doku-Format am Vorabend

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Mitmachen bei «Mini Chuchi, dini Chuchi»!

Zur Sendung

In «Mini Chuchi, dini Chuchi» werden jede Woche fünf Kandidaten und Kandidatinnen ihr Lieblingsgericht kochen und präsentieren.

Das kann ein über Generationen weitergegebenes Familienrezept sein oder aber auch ein selbst erfundenes Spezialgericht. Selbstverständlich soll es regional und saisonal sein und muss zum jeweiligen Wochenthema wie etwa «Rüebli-Wuche», «Skihütte-Klassiker» oder «Öppis Gfüllts» passen. Klassische Dreigänger stehen bei «MCDC» nicht im Fokus; vielmehr soll das Gericht dem Publikum als Inspiration für die Planung von einfacheren Kreationen unter der Woche dienen.

Die Kandidatinnen und Kandidaten besuchen in der jeweils rund 15-minütigen Sendung die Gastgeberin oder den Gastgeber daheim und inspizieren nicht nur die Küche, sondern kommen auch in den Genuss der gekochten Leibspeise. Täglich wird das jeweilige Rezept bewertet und am Ende jeder Woche wird die Siegerin oder der Sieger gekürt.

Ausstrahlung Box aufklappen Box zuklappen Montag-Freitag, um 18.15h auf SRF1

Die Zuschauer und Zuschauerinnen bekommen nicht nur Einblick in die unterschiedlichsten Küchen der Schweiz, sondern auch eine tägliche Inspiration für das eigene Nachtessen und diverse Ideen zum Nachkochen.