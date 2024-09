Kevin überzeugt seine Gäste mit einem federleichten Pesto an Safran Tagliatelle mit Sbrinz.

Federleichtes Pesto an Safran Tagliatelle mit Sbrinz

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 10 Min. Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

ZUTATEN

Pesto

● 250 g gewaschener, gerüsteter Federkohl ohne Stängel

● 2 – 3 Knoblauchzehen

● 80 – 100 g Pinien- oder Zedernkernen

● 250 g Sbrinz gerieben und am Stück

● Saft und Abrieb Bio-Limette

● 1,5 dl Olivenöl

● Salz / Pfeffer

Pasta

● 600 g Pasta Mehl (300 g Hartweizen und 300 g Weissmehl)

● 6 Frische Bio-Eier

● Eine Pack Safran Fäden oder Pulver

● Kurkumapulver für die Farbe

● Olivenöl 4 – 5 EL

● Salz 1 – 2 TL

ZUBEREITUNG

Pastateig

● 600 g Nudelteig mit 1,5 TL Salz und 6 Eiern in einer Schüssel vermengen,

bis eine einheitliche Masse entsteht.

● Das ganze Olivenöl dazugeben und weiter kneten.

● Von Hand eine Kugel formen und auf einen Teller legen.

● Die Schüssel für den Teig mit heissem Leitungswasser ausspülen und auf den Teig legen (dies verkürzt die Ruhezeit des Teigs).

● Während der Teig ruht, Pesto zubereiten.

Pesto

● Gewaschener Grünkohl in leicht gesalzenem Wasser 2 – 3 Min. kochen lassen.

● Anschliessend in kaltem Wasser mit Eiswürfeln abschrecken und abkühlen lassen.

● Pinienkerne ohne Öl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze mit gehacktem Knoblauch rösten.

● Den Grünkohl abtropfen lassen und in einem hohen Gefäss pürieren.

● Die abgekühlten Pinienkernen und Knoblauch mit etwas Olivenöl hinzufügen und weiter pürieren.

● Öl in kleinen Mengen hinzufügen, bis eine schöne Creme entsteht.

Zum Schluss geriebenen Sbrinz untermischen und abschmecken.

Pasta

● Pastateig in gleich grosse Stücke teilen (ca. 100 g), mit einer Nudelmaschine zur Tagliatelle verarbeiten und anschliessend ca. 7 Min. in Salzwasser kochen.

● Falls keine Nudelmaschine vorhanden ist, einfach mit einem Nudelholz dünn ausrollen und in die gewünschte Nudelbreite schneiden.

● Safran und Kurkuma in einem Wok oder einer grossen Bratpfanne auf Stufe 3 erwärmen. Die abgetropfte Pasta kurz in der Safran-Mischung schwenken, Pesto hinzufügen und nochmal kurz schwenken. Abschmecken und sofort servieren. Zum Garnieren Parmesanstücke, Granatapfel oder was das Herz begehrt.

En Guete!