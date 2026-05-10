REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 20 Min.
Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min.
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ZUTATEN
Tomaten-Auberginen-Salat
- 3 Auberginen
- 6 Tomaten
- 1-2 Zwiebeln
- 3 Knoblauchzehen
- Etwas Petersilie (nach Belieben)
- Etwas Zucker / Salz / Pfeffer
- Etwas Olivenöl / Essig
Tiropitakia – für 2x Füllung (1x mild / 1x scharf)
- 600 g Feta (sanfter, aber geschmackvoller griechischer Feta)
- 4 Eier
- 1 Bund Petersilie (nach Belieben))
- 1 Chilischote
- 3 Pack Blätterteig
- Etwas Sesam (schwarz / weiss)
- Etwas Griechische Gewürzmischung
- Etwas Salz / Pfeffer
Joghurt-Dip
- 180 g Griechisches Joghurt
- 50 g Feta
- 1 Grapefruit
- Etwas Thymian, frisch nach Belieben)
- Etwas Salz / Pfeffer
- Etwas Zucker (nach Belieben)
ZUBEREITUNG
Tomaten-Auberginen-Salat
- Eine Schüssel Salzwasser vorbereiten:
- Auberginen in ca. 1cm grosse Würfel schneiden in Salzwasser einlegen.
- Das Einlegen von Auberginen in Salzwasser für etwa 10 bis 30 Minuten entzieht ihnen Flüssigkeit und Bitterstoffe. Dadurch wird die Konsistenz beim Braten fester, die Garzeit kürzer und die Fettaufnahme reduziert. Anschliessend die Würfel vorsichtig ausdrücken und mit einem Tuch trocken tupfen.
- Die Zwiebel schälen, halbieren und in feine Würfel schneiden. Anschliessend in einer Pfanne mit 1 EL Olivenöl bei mittlerer Hitze 2-3 Min. glasig dünsten.
- Die Tomaten halbieren und in etwa 1 cm grosse Stücke schneiden. Tomaten und Zwiebeln vermengen. Mit etwas Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken.
- Knoblauch schälen und sehr fein hacken. In heissem Öl kurz anbraten, dann die Auberginenwürfel hinzufügen und unter ständigem Rühren 5-8 Min. braten, bis sie goldbraun und weich sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Aubergine, Petersilie fein gehackt (1/4 der Petersilie aus der Feta-Füllung), Tomaten-Zwiebel-Mischung, 3-4 EL Olivenöl, 1-2 EL Essig mischen. Abschmecken.
Joghurt-Dip
- Feta zerkrümeln, Thymian zupfen/schneiden.
- Grapefruit halbieren, Saft auspressen.
- Alle Zutaten: Griechischer Joghurt, Feta, Thymian, allenfalls etwas Fruchtfleisch der Grapefruit und 2-3 EL Saft vermengen.
- Nach Geschmack mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Bis zum Servieren kaltstellen.
Feta-Füllungen (1x mild / 1x scharf)
- Feta mit den Fingern oder einer Gabel zerkrümeln.
- Eier verquirlen.
- Petersilie fein schneiden.
- Eier und Petersilie unter den Feta mischen. Dann die Masse halbieren und je nach Geschmack verschieden würzen:
- mild: 1-2 Prisen Salz und wenig Pfeffer.
- scharf: 1-2 Prisen Salz, viel Pfeffer und eine Chilischote fein geschnitten unterrühren.
- Alles cremig verrühren, dabei grössere Fetastücke mit einer Gabel nochmals zerdrücken.
Tiropitakia
- Runde Teigtaschen formen:
- Entweder mit Teigpresse (Durchmesser ca. 11 cm): Teigpresse leicht bemehlen, Teig darüber verteilen, befüllen, Ränder leicht mit Wasser befeuchten und zuklappen.
- Oder von Hand Kreise ausstechen, befüllen, in der Hälfte zuklappen, Ränder mit Wasser leicht befeuchten und mit Gabel zusammenpressen.
- Tiropitakia auf Backpapier legen und mit Ei bestreichen und mit Sesam (z.B. hell für mild, schwarz für pikant) bestreuen.
- Für ca. 10-15 Min bei 200 Grad Ober- und Unterhitze goldbraun backen.
En Guete !