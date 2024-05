Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 4 Vorbereitungszeit: 20 Min. Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

ZUTATEN

Cordon bleu

● 600 g Schweins Nierstück (Schmetterling Schnitt pro Pers. ca. 150g)

● Walliser Bio Raclettekäse 1-2 Scheiben

● Hinterschinken 1 dünne Scheibe

● Oel dl 1 bis 2

● Salz, Pfeffer

● Mehl

● Freiland Ei

● Paniermehl (Hausgemacht)

● Brat- oder Kochbutter

Igel-Kartoffeln

● Festkochende Kartoffeln ca. 200g pro Person

● Oel und Salbei (fein gemahlen)

● Salz

Potpourri vom Frühlingsgemüse:

● Zwiebel rot

● Rüebli, Pfälzer-Rüebli

● Kohlrabi

● Sellerieknollen

● Pastinaken

● Petersilienwurzel oder was der Markt so bietet

● Junger Broccoli

● Oel, Salz und Pfeffer, Muskat

● Gemüsebouillon

● frisch gehackten Peterli

Tipp: Bei den Ölen darf je nach Geschmack variiert werden.

Vom Oliven-, Baumnuss-, Raps- oder Sonnenblumenöl.

Es lohnt sich aber ein qualitativ gutes ÖL zu verwenden.

ZUBEREITUNG

Cordon bleu

● Schweins Nierstückleicht anfeuchten und vorsichtig klopfen.

● 1 dünne Scheibe Hinterschinken auf die Schnitzel legen, leicht andrücken.

● Käsescheiben mit dem Schinken einpacken.

● Die Cordon bleu würzen und leicht im Mehl und dann im Ei wenden.

● Anschliessend mit dem Paniermehl ummanteln und das Paniermehl fein andrücken.

● Ca. 1-2 dl Oel in einer Pfanne erhitzen, die Cordon bleu dazu geben und beidseitig anbraten (nicht Frittieren).

● Kurz vor dem Servieren, die Schnitzel bei ca. 180 Grad im Ofen fertig garen.

Am besten noch etwas Brat- oder Kochbutter dazugeben.

Igel-Kartoffeln

● Festkochende Kartoffeln schälen, halbieren und mit scharfem Messer Igelartig einschneiden.

● Oel und Salbei (fein gemahlen) zusammen mischen.

● Blech mit Backpapier belegen, Kartoffeln darauflegen und mit dem Salbei-Oel bepinseln, etwas salzen.

● Im Backofen bei ca. 190 Grad für 25 – 30 Min. backen.

● Am Schluss eventuell etwas Oberhitze geben damit sie eine schöne Farbe erhalten.

Tipp: Es können auch andere Kräuter verwendet werden.

Potpourri vom Frühlingsgemüse:

● Zwiebel rot, Rüebli, Pfälzer-Rüebli – alle Gemüse waschen und schälen.

● Kohlrabi, Sellerieknollen, Pastinaken Petersilienwurzel oder was der Markt so bietet, in gleichmässige Rauten oder Würfel schneiden.

● Junger Broccoli in kleine Rösschen teilen.

● Oel leicht in Pfanne erhitzen und Gemüse der Reihe nach langsam andünsten, so entwickelt sich ein gutes Aroma.

● Gemüsebouillon dazugeben und alles zusammen leicht schmoren lassen.

● Den jungen Broccoli dazugeben, mit den Gewürzen abschmecken und je nach Gusto etwas mehr anbraten.

● Vor dem Servieren frisch gehackten Peterli dazugeben und geniessen.

En Guete !