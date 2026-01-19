 Zum Inhalt springen

Gerschte, Tag 5 Gersten-Pasta mit Jäger-Poulet-Geschnetzeltem und Blumenkohl

Ramona kocht für ihre Gäste Gersten-Pasta mit zartem Jäger-Poulet-Geschnetzeltem und überbackenem Blumenkohl.

19.01.2026, 12:07

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 90 Min.

Zubereitungszeit: 20 Min.

ZUTATEN

Gersten-Pasta

  • 100 g     Gerstenmehl
  • 400 g      Hartweizengriess
  • 3               Eier
  • 1 EL          Olivenöl
  • 1 TL          Salz

Jäger-Poulet-Geschnetzeltes

  • 4 Stk.      Pouletbrust
  • 5 EL         Tomatenpüree
  • 1-2 EL     Geflügel-Gewürzmischung
  • 1 Glas      Silberzwiebeln, klein
  • 2               Frühlingszwiebeln
  • 100 g      Speckwürfel
  • 250 ml    Halbrahm

Überbackener Blumenkohl

  • 1                Blumenkohl
  • 1-2 EL     Sonnenblumenöl
  • ca. 4 EL  Parmesan, gerieben
  • ca. 4 EL  Paniermehl
  • 1-2 EL     Kartoffel-Gewürzmischung

ZUBEREITUNG

Gersten-Pasta

  • Eier, Salz, Olivenöl, Gerstenmehl und Hartweizengriess in eine Küchenmaschine geben und ca. 10 Min. kneten lassen.
  • Den Teig von Hand noch weiter kneten, in Klarsichtfolie einpacken und ruhen lassen.
  • Anschliessend den Teig durch eine Pastamaschine drehen und in die gewünschte Pastaform formen (hier: Tagliatelle).
  • Pasta in Salzwasser geben und ca. 4 Min. köcheln lassen.
  • Pasta nach Belieben in Butter schwenken vor dem Servieren.

Jäger-Poulet-Geschnetzeltes

  • Frühlingszwiebeln in dünne Ringe schneiden.
  • Pouletbrust in gleichmässige grosse Stücke schneiden und in eine grosse Schüssel geben.
  • Silberzwiebeln (samt Essig im Glas), Tomatenpüree, Frühlingszwiebeln und Geflügel-Gewürzmischung dazugeben, vermengen und etwas ziehen lassen.
  • Speckwürfel im eigenen Fett gut anbraten, auskühlen lassen, zum Poulet geben und untermischen.
  • Poulet auf hoher Stufe scharf anbraten, dann mit Rahm ablöschen und auf niedriger Hitze ca. 5-8 Min. köcheln lassen. Vor dem Servieren kurz prüfen, ob das Poulet gar ist.

Überbackener Blumenkohl

  • Blumenkohl in einzelne Röschen schneiden und in eine Backofenform legen.
  • Sonnenblumenöl gleichmässig über den Blumenkohl geben, dann Kartoffel-Gewürzmischung darüber streuen.
  • Parmesan und Paniermehl vermengen und über den Blumenkohl geben.
  • Bei 180 Grad für 30-45 Min. in den Steamer geben (falls vorhanden das Programm “Heissluft mit Beschwaden” wählen). Alternative im Backofen: Umluft 180 Grad für ca. 20 Minuten backen bzw. länger je nach Garzustand.

En Guete !

