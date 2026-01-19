REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 90 Min.
Zubereitungszeit: 20 Min.
ZUTATEN
Gersten-Pasta
- 100 g Gerstenmehl
- 400 g Hartweizengriess
- 3 Eier
- 1 EL Olivenöl
- 1 TL Salz
Jäger-Poulet-Geschnetzeltes
- 4 Stk. Pouletbrust
- 5 EL Tomatenpüree
- 1-2 EL Geflügel-Gewürzmischung
- 1 Glas Silberzwiebeln, klein
- 2 Frühlingszwiebeln
- 100 g Speckwürfel
- 250 ml Halbrahm
Überbackener Blumenkohl
- 1 Blumenkohl
- 1-2 EL Sonnenblumenöl
- ca. 4 EL Parmesan, gerieben
- ca. 4 EL Paniermehl
- 1-2 EL Kartoffel-Gewürzmischung
ZUBEREITUNG
Gersten-Pasta
- Eier, Salz, Olivenöl, Gerstenmehl und Hartweizengriess in eine Küchenmaschine geben und ca. 10 Min. kneten lassen.
- Den Teig von Hand noch weiter kneten, in Klarsichtfolie einpacken und ruhen lassen.
- Anschliessend den Teig durch eine Pastamaschine drehen und in die gewünschte Pastaform formen (hier: Tagliatelle).
- Pasta in Salzwasser geben und ca. 4 Min. köcheln lassen.
- Pasta nach Belieben in Butter schwenken vor dem Servieren.
Jäger-Poulet-Geschnetzeltes
- Frühlingszwiebeln in dünne Ringe schneiden.
- Pouletbrust in gleichmässige grosse Stücke schneiden und in eine grosse Schüssel geben.
- Silberzwiebeln (samt Essig im Glas), Tomatenpüree, Frühlingszwiebeln und Geflügel-Gewürzmischung dazugeben, vermengen und etwas ziehen lassen.
- Speckwürfel im eigenen Fett gut anbraten, auskühlen lassen, zum Poulet geben und untermischen.
- Poulet auf hoher Stufe scharf anbraten, dann mit Rahm ablöschen und auf niedriger Hitze ca. 5-8 Min. köcheln lassen. Vor dem Servieren kurz prüfen, ob das Poulet gar ist.
Überbackener Blumenkohl
- Blumenkohl in einzelne Röschen schneiden und in eine Backofenform legen.
- Sonnenblumenöl gleichmässig über den Blumenkohl geben, dann Kartoffel-Gewürzmischung darüber streuen.
- Parmesan und Paniermehl vermengen und über den Blumenkohl geben.
- Bei 180 Grad für 30-45 Min. in den Steamer geben (falls vorhanden das Programm “Heissluft mit Beschwaden” wählen). Alternative im Backofen: Umluft 180 Grad für ca. 20 Minuten backen bzw. länger je nach Garzustand.
En Guete !