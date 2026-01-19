Inhalt

Gerschte, Tag 5 - Gersten-Pasta mit Jäger-Poulet-Geschnetzeltem und Blumenkohl Ramona kocht für ihre Gäste Gersten-Pasta mit zartem Jäger-Poulet-Geschnetzeltem und überbackenem Blumenkohl.

Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 90 Min. Zubereitungszeit: 20 Min. ZUTATEN Gersten-Pasta 100 g Gerstenmehl

400 g Hartweizengriess

3 Eier

1 EL Olivenöl

1 TL Salz Jäger-Poulet-Geschnetzeltes 4 Stk. Pouletbrust

5 EL Tomatenpüree

1-2 EL Geflügel-Gewürzmischung

1 Glas Silberzwiebeln, klein

2 Frühlingszwiebeln

100 g Speckwürfel

250 ml Halbrahm Überbackener Blumenkohl 1 Blumenkohl

1-2 EL Sonnenblumenöl

ca. 4 EL Parmesan, gerieben

ca. 4 EL Paniermehl

1-2 EL Kartoffel-Gewürzmischung ZUBEREITUNG Gersten-Pasta Eier, Salz, Olivenöl, Gerstenmehl und Hartweizengriess in eine Küchenmaschine geben und ca. 10 Min. kneten lassen.

Den Teig von Hand noch weiter kneten, in Klarsichtfolie einpacken und ruhen lassen.

Anschliessend den Teig durch eine Pastamaschine drehen und in die gewünschte Pastaform formen (hier: Tagliatelle).

Pasta in Salzwasser geben und ca. 4 Min. köcheln lassen.

Pasta nach Belieben in Butter schwenken vor dem Servieren. Jäger-Poulet-Geschnetzeltes Frühlingszwiebeln in dünne Ringe schneiden.

Pouletbrust in gleichmässige grosse Stücke schneiden und in eine grosse Schüssel geben.

Silberzwiebeln (samt Essig im Glas), Tomatenpüree, Frühlingszwiebeln und Geflügel-Gewürzmischung dazugeben, vermengen und etwas ziehen lassen.

Speckwürfel im eigenen Fett gut anbraten, auskühlen lassen, zum Poulet geben und untermischen.

Poulet auf hoher Stufe scharf anbraten, dann mit Rahm ablöschen und auf niedriger Hitze ca. 5-8 Min. köcheln lassen. Vor dem Servieren kurz prüfen, ob das Poulet gar ist. Überbackener Blumenkohl Blumenkohl in einzelne Röschen schneiden und in eine Backofenform legen.

Sonnenblumenöl gleichmässig über den Blumenkohl geben, dann Kartoffel-Gewürzmischung darüber streuen.

Parmesan und Paniermehl vermengen und über den Blumenkohl geben.

Bei 180 Grad für 30-45 Min. in den Steamer geben (falls vorhanden das Programm “Heissluft mit Beschwaden” wählen). Alternative im Backofen: Umluft 180 Grad für ca. 20 Minuten backen bzw. länger je nach Garzustand. En Guete !

