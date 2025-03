REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 20 Min. Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

ZUTATEN

Lammkarree

● 3 grosse Lammkarree (ca. 250 – 300 g pro Person)

● Olivenöl

● Salz

● Weisser Pfeffer

● Schwarzer Pfeffer

● Gemüse-Würzmischung, z.B. Vegeta

● Rosmarin

● Thymian

● Oregano

Kichererbsen-Püree

● 2 Dosen Kichererbsen

● 200 ml Gemüsebouillon

● 200 g Turschi (eingelegtes Gemüse)

● 4 TL Petersilie, gehakt

● Etwas Chiliflocken

● Etwas Salz

● 2 Spritzer Limettensaft

● Etwas Joghurt

● Etwas Zwiebeln

● Etwas Knoblauch

● Etwas Tahin

Granatapfelsauce

● 400 g Granatapfelkerne

● 1 TL Zucker (falls der Granatapfel zu sauer ist)

● 5 Nelken

● 2 Zimtstangen

● 2-3 Ingwerscheiben

● 1 Limette

● 200 ml Hühner- oder Gemüsebouillon

● 10 g Speisestärke

● 50 ml Wasser

● 2 TL Honig

● ½ TL Pfeffer

● 1 TL Salz

Schafskäse mit Pistazienkruste

● 1 Schafskäse

● Wasser

● gehackte Pistazien

● Weissmehl

● Olivenöl

ZUBEREITUNG

Lammkarree

● Olivenöl in einer Pfanne erhitzen.

● Das Fleisch hinzufügen und 3 Min. anbraten.

● Das Fleisch für 15 Min. bei 150 Grad in einer ofenfesten Form in den Ofen geben und das Fleisch dann ruhen lassen.

Kichererbsen-Püree

● Alle Zutaten mit Olivenöl anbraten.

● Mit einem Küchenmixer mixen.

Granatapfelsauce

● Die Kerne mit den anderen Zutaten ca. 1 Std. 30 Min. bei mittlerer Stufe köcheln lassen, bis sich das Fruchtfleisch einfach zerdrücken lässt.

● Absieben.

Schafskäse mit Pistazienkruste

● Den Schafskäse jeweils dreimal erst in Wasser, dann in Weissmehl wenden. Und am Schluss in den gehackten Pistazien wenden.

● Käse mit Olivenöl in die Pfanne geben und warten bis er frittiert ist.

En Guete !