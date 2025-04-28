REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 20 Min.
Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Tagliatelle
● 400 g Hartgriess
● 200 ml Wasser
● ½ TL Salz
Polpette
● 300 g Rindshackfleisch
● 200 g Schweinshackfleisch
● 5 g Salz
● wenig Pfeffer
● 1 Zwiebel, gehakt
● 1 Knoblauchzehe, gepresst
● etwas Peterli
● 1 Ei
● 3 EL Hartgriess
Tomatensauce
● 1 Zwiebel, gehakt
● 1 Knoblauchzehe, gehakt
● 1 EL Olivenöl
● 1 kg Cherrytomaten
● 2 TL Salz
● wenig Pfeffer
● 5 Blätter Basilikum
Salat/Sauce
● 1 Chinakohl
● 2 Karotten
● 1 Peperoni
● ½ Gurke
● etwas Essig/Öl
● etwas Salatgewürzmischung
● wenig Salz
● etwas Knoblauchpulver
● etwas Milch
ZUBEREITUNG
Tagliatelle
● Hartgriess mit Wasser und Salz vermischen und gut kneten.
● Danach 20 Min. bei Raumtemperatur stehen lassen.
● Anschliessend mit der Pasta Maschine verarbeiten.
● Im Salzwasser sieden für ca. 4 Min.
Polpette
● Gemischtes Hackfleisch mit allen Zutaten gut vermischen.
● Zu mittelgrossen Kugeln formen.
● Danach in einer Bratpfanne heiss auf allen Seiten anbraten.
Tomatensauce
● Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne im heissen Olivenöl andünsten.
● Cherrytomaten dazugeben.
● Würzen mit Salz und Pfeffer und eine Stunde kochen lassen.
● Anschliessend Basilikum hinzufügen.
Salat/Sauce
● Chinakohl, Peperoni, Gurke, Karotten waschen und in mundgerechte Stücke schneiden.
● Für die Salatsaucealle Zutaten in einem Schüttelbecher gut schütteln.
En Guete!