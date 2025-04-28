 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Griess, Tag 3 Hartgriess-Tagliatelle mit Polpette

Sandra punktet mit Hartgriess-Tagliatelle mit Polpette an einer Tomatensauce und gemischtem Salat.

28.04.2025, 09:41

Teilen

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 20 Min.

Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Tagliatelle

●       400 g                  Hartgriess

●       200 ml               Wasser

●       ½ TL                    Salz

 

Polpette

●       300 g                  Rindshackfleisch

●       200 g                  Schweinshackfleisch

●       5 g                        Salz

●       wenig                  Pfeffer

●       1                            Zwiebel, gehakt

●       1                            Knoblauchzehe, gepresst

●       etwas                  Peterli

●       1                            Ei

●       3 EL                      Hartgriess

 

Tomatensauce

●       1                            Zwiebel, gehakt

●       1                            Knoblauchzehe, gehakt

●       1 EL                      Olivenöl

●       1 kg                    Cherrytomaten

●       2 TL                     Salz

●       wenig                  Pfeffer

●       5 Blätter            Basilikum

Salat/Sauce

●       1                            Chinakohl

●       2                            Karotten

●       1                            Peperoni

●       ½                           Gurke

●       etwas                  Essig/Öl

●       etwas                  Salatgewürzmischung

●       wenig                  Salz

●       etwas                  Knoblauchpulver

●       etwas                  Milch

 

 ZUBEREITUNG

Tagliatelle

●       Hartgriess mit Wasser und Salz vermischen und gut kneten.

●       Danach 20 Min. bei Raumtemperatur stehen lassen.

●       Anschliessend mit der Pasta Maschine verarbeiten.

●       Im Salzwasser sieden für ca. 4 Min.

 

Polpette

●       Gemischtes Hackfleisch mit allen Zutaten gut vermischen.

●       Zu mittelgrossen Kugeln formen.

●       Danach in einer Bratpfanne heiss auf allen Seiten anbraten.

 

Tomatensauce

●       Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne im heissen Olivenöl andünsten.

●       Cherrytomaten dazugeben.

●       Würzen mit Salz und Pfeffer und eine Stunde kochen lassen.

●       Anschliessend Basilikum hinzufügen.

 

Salat/Sauce

●       Chinakohl, Peperoni, Gurke, Karotten waschen und in mundgerechte Stücke schneiden.

●       Für die Salatsaucealle Zutaten in einem Schüttelbecher gut schütteln.

 

 En Guete!

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)