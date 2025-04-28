Sandra punktet mit Hartgriess-Tagliatelle mit Polpette an einer Tomatensauce und gemischtem Salat.

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 20 Min. Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

ZUTATEN

Tagliatelle

● 400 g Hartgriess

● 200 ml Wasser

● ½ TL Salz

Polpette

● 300 g Rindshackfleisch

● 200 g Schweinshackfleisch

● 5 g Salz

● wenig Pfeffer

● 1 Zwiebel, gehakt

● 1 Knoblauchzehe, gepresst

● etwas Peterli

● 1 Ei

● 3 EL Hartgriess

Tomatensauce

● 1 Zwiebel, gehakt

● 1 Knoblauchzehe, gehakt

● 1 EL Olivenöl

● 1 kg Cherrytomaten

● 2 TL Salz

● wenig Pfeffer

● 5 Blätter Basilikum

Salat/Sauce

● 1 Chinakohl

● 2 Karotten

● 1 Peperoni

● ½ Gurke

● etwas Essig/Öl

● etwas Salatgewürzmischung

● wenig Salz

● etwas Knoblauchpulver

● etwas Milch

ZUBEREITUNG

Tagliatelle

● Hartgriess mit Wasser und Salz vermischen und gut kneten.

● Danach 20 Min. bei Raumtemperatur stehen lassen.

● Anschliessend mit der Pasta Maschine verarbeiten.

● Im Salzwasser sieden für ca. 4 Min.

Polpette

● Gemischtes Hackfleisch mit allen Zutaten gut vermischen.

● Zu mittelgrossen Kugeln formen.

● Danach in einer Bratpfanne heiss auf allen Seiten anbraten.

Tomatensauce

● Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne im heissen Olivenöl andünsten.

● Cherrytomaten dazugeben.

● Würzen mit Salz und Pfeffer und eine Stunde kochen lassen.

● Anschliessend Basilikum hinzufügen.

Salat/Sauce

● Chinakohl, Peperoni, Gurke, Karotten waschen und in mundgerechte Stücke schneiden.

● Für die Salatsaucealle Zutaten in einem Schüttelbecher gut schütteln.

En Guete!