REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 1 Std.
Zubereitungszeit: 40 Min.
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ZUTATEN
Orangen-Lachs-Rettich Carpaccio
- 1 Rettich
- 0.5 Limette
- 5 EL Olivenöl
- etwas Salz und Pfeffer
- 600 g Rauchlachs
- 6 Orangen
Dressing
- 50 ml Sojasauce
- ca. 3 cm Ingwer (je nach Dicke ist das ca. 10 g)
- 0.5 Orange
- 1 TL Fermentierter Honig (flüssiger Honig, in dem Knoblauch und Ingwer eingelegt wurden)
Eingelegte Zwiebeln
- 1 rote Zwiebel
- ca. 300 ml Heisses Wasser
- ca. 100 ml Apfelessig
- 1 EL Salz/
Meerrettichschaum
- 100 g Meerrettich-Mousse
- 0.5 Orange
Gebackene Brotscheiben
- 1 Baguette
- etwas Olivenöl
- etwas Salz
Deko
- 1 Bund Radieschen
- 1 Handvoll Pistazien (geschält und gesalzen)
- 1 Packung Sprossen
- etwas Wasabi-Paste
- 1 Zweig Frischer Dill
ZUBEREITUNG
Eingelegte Zwiebeln
- Die Zwiebel in Streifen schneiden und in ein 500 ml (oder grösser) Einmachglas geben.
- Das Wasser im Wasserkocher oder der Pfanne heiss werden lassen und die Zwiebeln damit übergiessen.
- Apfelessig und Salz dazugeben, gut umrühren, das Glas schliessen und mind. 1 Std. ziehen lassen.
- Die eingelegten Zwiebeln beim Anrichten über das Carpaccio verteilen.
Orangen-Lachs-Rettich Carpaccio
- Den Rettich schälen und hauchdünn hobeln.
- Den Saft einer halben Limette, Olivenöl, Salz und Pfeffer zu einem Dressing vermengen und mit den hauchdünnen Rettichscheiben vermengen und im Kühlschrank mind. 1 Std. ziehen lassen.
- Den Rauchlachs mit einer runden Ausstechform ausstechen.
- Orangen in dünne Scheiben schneiden und Schale entfernen.
- Anrichten: Lachs, Rettich und Orangen gleichmässig verteilt auf den Tellern anrichten.
Dressing
- Sojasauce in ein Schüsselchen geben.
- Den Ingwer von der Schale befreien, fein raffeln und dazugeben.
- Den Saft einer halben Orange dazugeben.
- Fermentierter Honig dazugeben und alles gut vermengen.
- Tipp: Der fermentierte Honig kann ganz einfach selbst gemacht werden. Dazu 1 Knoblauch (in Zehen aufgeteilt), ca. 300 g Ingwer und 1 Glas flüssiger Honig ca. 500 g) in ein Einmachglas geben und für ca. 4 Wochen ziehen lassen.
- Das Dressing über das Carpaccio träufeln.
Meerrettichschaum
- Die Schale einer halben Orange abreiben und unter das Meerrettich-Mousse rühren.
- Nach Belieben in einen Spritzsack abfüllen, um beim Anrichten schöne Tüpfelchen zu erzeugen.
Gebackene Brotscheiben
- Das Baguette in Scheiben schneiden.
- Die Scheiben auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen, mit etwas Olivenöl beträufeln und mit einer Prise Salz bestreuen.
- Backen für ca. 2 Min. mit Grillfunktion (oder 180 Grad Umluft) im Backofen.
Deko
- Die Radieschen waschen und in dünne Scheiben schneiden.
- Die Pistazien mit einem Mörser grob mörsern.
- Radieschen-Scheiben, Pistazien, Sprossen, etwas Dill und wenige Tüpfli der Wasabi-Paste über das Carpaccio verteilen.
En Guete!