 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Huchdünn, Tag 4 Orangen-Lachs-Rettich Carpaccio

Yannik verzaubert seine Gäste mit einem Orangen-Lachs-Rettich Carpaccio.

26.05.2026, 09:16

Teilen

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 1 Std.

Zubereitungszeit: 40 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Orangen-Lachs-Rettich Carpaccio

  • 1                 Rettich
  • 0.5            Limette
  • 5 EL          Olivenöl
  • etwas      Salz und Pfeffer
  • 600 g      Rauchlachs
  • 6                Orangen

Dressing

  • 50 ml       Sojasauce
  • ca. 3 cm Ingwer (je nach Dicke ist das ca. 10 g)
  • 0.5            Orange
  • 1 TL          Fermentierter Honig (flüssiger Honig, in dem Knoblauch und Ingwer eingelegt wurden)

Eingelegte Zwiebeln

  • 1                            rote Zwiebel
  • ca. 300 ml        Heisses Wasser
  • ca. 100 ml         Apfelessig
  • 1 EL                     Salz/

Meerrettichschaum

  • 100 g       Meerrettich-Mousse
  • 0.5           Orange

Gebackene Brotscheiben

  • 1                 Baguette
  • etwas      Olivenöl
  • etwas      Salz

Deko

  • 1 Bund               Radieschen
  • 1 Handvoll        Pistazien (geschält und gesalzen)
  • 1 Packung        Sprossen
  • etwas                 Wasabi-Paste
  • 1 Zweig              Frischer Dill

ZUBEREITUNG

Eingelegte Zwiebeln

  • Die Zwiebel in Streifen schneiden und in ein 500 ml (oder grösser) Einmachglas geben.
  • Das Wasser im Wasserkocher oder der Pfanne heiss werden lassen und die Zwiebeln damit übergiessen.
  • Apfelessig und Salz dazugeben, gut umrühren, das Glas schliessen und mind. 1 Std. ziehen lassen.
  • Die eingelegten Zwiebeln beim Anrichten über das Carpaccio verteilen.

Orangen-Lachs-Rettich Carpaccio

  • Den Rettich schälen und hauchdünn hobeln.
  • Den Saft einer halben Limette, Olivenöl, Salz und Pfeffer zu einem Dressing vermengen und mit den hauchdünnen Rettichscheiben vermengen und im Kühlschrank mind. 1 Std. ziehen lassen.
  • Den Rauchlachs mit einer runden Ausstechform ausstechen.
  • Orangen in dünne Scheiben schneiden und Schale entfernen.
  • Anrichten: Lachs, Rettich und Orangen gleichmässig verteilt auf den Tellern anrichten.

Dressing

  • Sojasauce in ein Schüsselchen geben.
  • Den Ingwer von der Schale befreien, fein raffeln und dazugeben.
  • Den Saft einer halben Orange dazugeben.
  • Fermentierter Honig dazugeben und alles gut vermengen.
  • Tipp: Der fermentierte Honig kann ganz einfach selbst gemacht werden. Dazu 1 Knoblauch (in Zehen aufgeteilt), ca. 300 g Ingwer und 1 Glas flüssiger Honig ca. 500 g) in ein Einmachglas geben und für ca. 4 Wochen ziehen lassen.
  • Das Dressing über das Carpaccio träufeln.

Meerrettichschaum

  • Die Schale einer halben Orange abreiben und unter das Meerrettich-Mousse rühren.
  • Nach Belieben in einen Spritzsack abfüllen, um beim Anrichten schöne Tüpfelchen zu erzeugen.

Gebackene Brotscheiben

  • Das Baguette in Scheiben schneiden.
  • Die Scheiben auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen, mit etwas Olivenöl beträufeln und mit einer Prise Salz bestreuen.
  • Backen für ca. 2 Min. mit Grillfunktion (oder 180 Grad Umluft) im Backofen.

Deko

  • Die Radieschen waschen und in dünne Scheiben schneiden.
  • Die Pistazien mit einem Mörser grob mörsern.
  • Radieschen-Scheiben, Pistazien, Sprossen, etwas Dill und wenige Tüpfli der Wasabi-Paste über das Carpaccio verteilen.

En Guete!

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)