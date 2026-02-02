REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 20 Min.
Zubereitungszeit: 1 Std. 15 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Garnelen in Kokosmilch
- 36 Black Tiger Garnelen
- 8 grosse Zwiebeln
- 3 TL Garam Masala
- 2 TL Salz
- 2 TL Zucker
- 2 TL Kurkumapulver
- 1 TL Chilipulver
- 4 Zimtrinden
- 4 Lorbeerblätter
- 6 Kardamomkapseln
- 4 Gewürznelken
- etwas Rapsöl
- 700 ml Kokosmilch
Reis
- 700 g Jasminreis
- 4 Kardamomkapseln
- 2 Gewürznelken
- 2 TL Salz
Gebratener Spinat
- 600 g frischer Blattspinat
- Etwas Rapsöl
- 2 Zwiebeln
- 1 Stück frischer Ingwer (ca. 3 cm)
- 2 Knoblauchzehen
- 0.25 TL Chilipulver
- 1 TL Kreuzkümmelpulver
- 0.5 TL Kurkumapulver
- 125 ml Halbrahm
- 1 Prise Salz
ZUBEREITUNG
Garnelen in Kokosmilch
- Garnelen rüsten: bei jeder Garnele den Darm (weiss oder dunkel) entfernen und falls die Garnelen noch eine harte Schale am hinteren Teil hat, diesen ebenfalls entfernen.
- 4 Zwiebeln fein hacken und 4 Zwiebeln mit etwas Wasser pürieren.
- Garam Masala in etwas Rapsöl andünsten, anschliessend die fein gehackten Zwiebeln hinzugeben und goldbraun anbraten.
- Die pürierten Zwiebeln nach und nach dazugeben und mitbraten.
- Salz, Zucker, Kurkumapulver und Chilipulver hinzufügen und gut unterrühren.
- Zimtrinden, Lorbeerblätter, Kardamomkapseln und Gewürznelken hinzufügen.
- Kokosmilch darunter rühren und auf hoher Stufe ca. 20 Min. kochen.
- Danach die Garnelen hinzufügen und 10 Min. mitkochen.
Reis
- Jasminreis und Wasser in den Reiskocher geben, dabei die Anleitung für die Mengenverhältnisse des jeweiligen Reiskochers beachten. Tipp: Für weissen Reis wie Jasminreis, liegt das Verhältnis meist bei 1:1.
- Kardamomkapseln, Gewürznelken und Salz dazugeben und alles im Reiskocher für 50 Min. garen lassen.
Gebratener Spinat
- Spinat waschen und die Stiele abschneiden und zur Seite stellen.
- Zwiebeln in Streifen schneiden, Knoblauch in grobe Würfel schneiden, Ingwer reiben und alles zusammen im Rapsöl braun braten.
- Chilipulver, Kreuzkümmelpulver und Kurkumapulver dazugeben und mitbraten.
- Spinat und Salz dazugeben und ca. 5 Min. köcheln lassen.
- Halbrahm dazugeben und weiter köcheln lassen.
En Guete !