Indie, Tag 3 Garnelen in Kokosmilch mit Reis und gebratenem Spinat

Marco überzeugt seine Gäste mit Garnelen in Kokosmilch, Reis mit indischen Gewürzen und gebratenem Spinat mit Zwiebeln

02.02.2026, 11:11

REZEPT INFOS

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 20 Min.

Zubereitungszeit: 1 Std. 15 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Garnelen in Kokosmilch

  • 36            Black Tiger Garnelen
  • 8               grosse Zwiebeln
  • 3 TL         Garam Masala
  • 2 TL         Salz
  • 2 TL         Zucker
  • 2 TL         Kurkumapulver
  • 1 TL          Chilipulver
  • 4               Zimtrinden
  • 4               Lorbeerblätter
  • 6               Kardamomkapseln
  • 4               Gewürznelken
  • etwas     Rapsöl
  • 700 ml    Kokosmilch

Reis

  • 700 g      Jasminreis
  • 4               Kardamomkapseln
  • 2               Gewürznelken
  • 2 TL         Salz

Gebratener Spinat

  • 600 g      frischer Blattspinat
  • Etwas    Rapsöl
  • 2               Zwiebeln
  • 1 Stück   frischer Ingwer (ca. 3 cm)
  • 2               Knoblauchzehen
  • 0.25 TL  Chilipulver
  • 1 TL          Kreuzkümmelpulver
  • 0.5 TL     Kurkumapulver
  • 125 ml     Halbrahm
  • 1 Prise     Salz

ZUBEREITUNG

Garnelen in Kokosmilch

  • Garnelen rüsten: bei jeder Garnele den Darm (weiss oder dunkel) entfernen und falls die Garnelen noch eine harte Schale am hinteren Teil hat, diesen ebenfalls entfernen.
  • 4 Zwiebeln fein hacken und 4 Zwiebeln mit etwas Wasser pürieren.
  • Garam Masala in etwas Rapsöl andünsten, anschliessend die fein gehackten Zwiebeln hinzugeben und goldbraun anbraten.
  • Die pürierten Zwiebeln nach und nach dazugeben und mitbraten.
  • Salz, Zucker, Kurkumapulver und Chilipulver hinzufügen und gut unterrühren.
  • Zimtrinden, Lorbeerblätter, Kardamomkapseln und Gewürznelken hinzufügen.
  • Kokosmilch darunter rühren und auf hoher Stufe ca. 20 Min. kochen.
  • Danach die Garnelen hinzufügen und 10 Min. mitkochen.

Reis

  • Jasminreis und Wasser in den Reiskocher geben, dabei die Anleitung für die Mengenverhältnisse des jeweiligen Reiskochers beachten. Tipp: Für weissen Reis wie Jasminreis, liegt das Verhältnis meist bei 1:1.
  • Kardamomkapseln, Gewürznelken und Salz dazugeben und alles im Reiskocher für 50 Min. garen lassen.

Gebratener Spinat

  • Spinat waschen und die Stiele abschneiden und zur Seite stellen.
  • Zwiebeln in Streifen schneiden, Knoblauch in grobe Würfel schneiden, Ingwer reiben und alles zusammen im Rapsöl braun braten.
  • Chilipulver, Kreuzkümmelpulver und Kurkumapulver dazugeben und mitbraten.
  • Spinat und Salz dazugeben und ca. 5 Min. köcheln lassen.
  • Halbrahm dazugeben und weiter köcheln lassen.

En Guete !

