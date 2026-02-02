 Zum Inhalt springen

Indie, Tag 5 Indie-Knöpfli mit Masala-Sauce, dazu Schweinefilet Tandoori-Art

Alfons punktet bei seinen Gästen mit Indie-Knöpfli mit Masala-Sauce, mariniertem Schweinefilet Tandoori-Art & Mango-Papaya Chutney

02.02.2026, 11:16

REZEPT INFOS

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 20 Min.

Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Indie-Knöpfli

  • 100 g      Knöpflidunst
  • 200 g      Weissmehl
  • 3               Eier
  • 100 ml    Wasser
  • 50 g         Quark
  • 1 TL          Salz
  • 0.5 TL     Kurkumapulver
  • 1-2 EL     Kokosöl (alternativ Ghee)

Masala-Sauce

  • 1 EL          Kokosöl
  • 1                kleine, rote Zwiebel
  • 1                Knoblauchzehe
  • 1 Stk.       frischer Ingwer (ca. 2 cm)
  • 1 TL          Currymischung (ohne Kreuzkümmel)
  • 0.5 TL     Kurkumapulver
  • 0.5 TL     Paprikapulver edelsüss
  • 0.5 TL     Koriandersamen
  • 0.5 TL     Fenchelsamen
  • wenige   Pfefferkörner
  • 200 ml   Kokosmilch
  • etwas     Meersalz und Pfeffer
  • 1                Frühlingszwiebel (nach Belieben für die Deko)
  • etwas     frischer Koriander (nach Belieben für die Deko)
  • 2-3 EL    geröstete Cashewkerne

Schweinefilet Tandoori-Art

  • 800-900 g      Schweinefilet
  • 200 g                 Kokosjoghurt
  • 2 EL                    Zitronensaft frisch gepresst)
  • 2 EL                    Rapsöl oder alternativ Ghee)
  • 2 TL                    Paprikapulver edelsüss
  • 0.5 TL                Zimt
  • 1 TL                     Kurkumapulver
  • 1 TL                     Korianderpulver
  • 1 TL                     Fenchelsamen alternativ gemahlen)
  • 1 TL                    Tandoori-Mischung Sandelholz, Kardamom, Muskat, Nelken)
  • 0.5 TL                Pfefferkörner grob gemörsert
  • 1 Stück              frischer Ingwer (ca. 2 cm)
  • 2                          Knoblauchzehen
  • etwas                Meersalz
  • 0.5 TL                Rote-Beete-Pulver (alternativ rote Lebensmittelfarbe)
  • etwas                geröstete Cashewnüsse

Mango-Papaya Chutney

  • 1                reife Mango
  • 0.5           reife Papaya
  • 2               Passionsfrüchte
  • 1                kleine rote Zwiebel
  • 1 Stück   frischer Ingwer (ca. 2 cm)
  • 1                kleine rote Chilischote
  • 2 EL         Mascobado Rohrohrzucker oder Kokosblütenzucker
  • 2 EL         Apfelessig
  • 50 ml      Orangensaft
  • 0.5 TL     Kurkumapulver
  • 0.5 TL     Koriandersamen
  • 0.5 TL     Fenchelsamen
  • 1 Prise     Meersalz
  • 1 EL          Kokosöl

ZUBEREITUNG

Indie-Knöpfli

  • Knöpflidunst, Weissmehl, Kurkuma und Salz in einer Schüssel vermischen.
  • Eier und Quark darunter rühren.
  • Nach und nach Wasser einrühren, bis ein zähflüssiger, glatter Teig entsteht, der schwer reissend vom Löffel fällt.
  • Den Teig schlagen, bis er Blasen wirft, danach 10-15 Min. ruhen lassen.
  • Teig portionenweise mit Knöpflisieb oder Spätzlehobel in kochendes Salzwasser hobeln.
  • Sobald die Knöpfli an die Oberfläche steigen, mit einer Schaumkelle herausnehmen, kurz abtropfen lassen und in eine Schüssel geben.
  • In einer Pfanne Kokosöl erhitzen und die Knöpfli vor dem Servieren darin schwenken und mit der Masala-Sauce vermengen.

Masala-Sauce

  • Kokosöl in einer Pfanne erhitzen.
  • Zwiebel fein hacken und darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten.
  • Knoblauch fein hacken, Ingwer reiben und beides kurz mitdünsten, bis sie duften (Wichtig: nicht braun werden lassen).
  • Pfefferkörner, Koriander- und Fenchelsamen mörsern und anschliessend mit der Currymischung, Kurkumapulver und Paprikapulver der Sauce beigeben und mitrösten, damit sich die Aromen entfalten.
  • Mit Kokosmilch ablöschen, gut verrühren und die Sauce bei kleiner Hitze ca. 10–15 Min. leicht köcheln lassen, bis sie etwas eindickt.
  • Mit Meersalz und Pfeffer abschmecken.
  • Vor dem Servieren nach Belieben mit in Ringe geschnittener Frühlingszwiebel oder frischem Koriander garnieren.
  • Geröstete Cashewkerne kurz vor dem Anrichten über die Masala-Knöpfli streuen.

Schweinefilet Tandori-Art

  • Schweinefilet parieren und in 2 bis 3 gleich grosse Stücke schneiden.
  • Fenchelsamen und Pfefferkörner mörsern.
  • Marinade: Kokosjoghurt, Zitronensaft, Rapsöl, Paprikapulver, Zimt, Kurkumapulver, Korianderpulver, gemörserte Fenchelsamen, Tandoori-Mischung, gemörserte Pfefferkörner, Meersalz und Rote-Beete-Pulver in einer Schüssel gut verrühren
  • Ingwer fein reiben, Knoblauch fein hacken und beides unter die Marinade rühren
  • Marinade und Schweinefiletstücke in einen Vakuumbeutel geben, vakuumieren und für mind. 2 Std. im Kühlschrank ziehen lassen (idealerweise aber über Nacht)
  • Im Sous-Vide 60 – 90 Min. bei 55 Grad niedergaren
  • Schweinefilet aus der Marinade nehmen, überschüssige Marinade leicht abstreifen und in einer heissen Pfanne rundum kurz anbraten bis es Farbe annimmt
  • Tipp: Man kann das Fleisch im Ofen warm halten, Kerntemperatur bei 62 – 65 Grad halten, bis serviert werden kann
  • Fleisch vor dem Anrichten 5 -10 Min. ruhen lassen, dann in Scheiben schneiden
  • Tandoori-Marinade erwärmen, geröstete Cashewnüsse beigeben, abschmecken und als Saucenspiegel anrichten

Mango-Papaya Chutney

  • Fenchelsamen und Koriandersamen mörsern, beiseitestellen
  • Mango und Papaya schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden
  • Passionsfrüchte halbieren und Mark, sowie Saft herauslösen, beiseitestellen
  • Zwiebel fein hacken, Ingwer fein reiben, Chili fein schneiden
  • Kokosöl in einem Topf erhitzen
  • Zwiebeln, Ingwer und Chili darin bei mittlerer Hitze andünsten, bis die Zwiebeln glasig sind
  • Kurkumapulver, Koriandersamen und Fenchelsamen zugeben und kurz mitrösten
  • Mango- und Papayawürfel dazugeben und umrühren
  • Mit Apfelessig und Orangensaft ablöschen, Rohrohrzucker und eine Prise Meersalz zugeben. Alles gut vermischen.
  • Chutney bei kleiner bis mittlerer Hitze ca. 20–30 Min. einköcheln lassen, bis die Früchte weich und die Flüssigkeit sirupartig eingedickt ist. Gelegentlich umrühren, damit nichts ansetzt.
  • Zum Schluss das Mark und den Saft der Passionsfrüchte unterrühren.
  • Nach Bedarf abschmecken (mehr Säure mit Essig, mehr Süsse mit Zucker).
  • Heiss in vorbereitete Gläser abfüllen oder direkt lauwarm zum Gericht servieren.

En Guete !

