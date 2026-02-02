Inhalt

Indie, Tag 5 - Indie-Knöpfli mit Masala-Sauce, dazu Schweinefilet Tandoori-Art Alfons punktet bei seinen Gästen mit Indie-Knöpfli mit Masala-Sauce, mariniertem Schweinefilet Tandoori-Art & Mango-Papaya Chutney

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 20 Min. Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min. Gewinnerrezept als PDF Gewinnerrezept_Indie_Tag 5_Indie-Knöpfli mit Schweinefilet Tandoori-Art ZUTATEN Indie-Knöpfli 100 g Knöpflidunst

200 g Weissmehl

3 Eier

100 ml Wasser

50 g Quark

1 TL Salz

0.5 TL Kurkumapulver

1-2 EL Kokosöl (alternativ Ghee)

Masala-Sauce 1 EL Kokosöl

1 kleine, rote Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Stk. frischer Ingwer (ca. 2 cm)

1 TL Currymischung (ohne Kreuzkümmel)

0.5 TL Kurkumapulver

0.5 TL Paprikapulver edelsüss

0.5 TL Koriandersamen

0.5 TL Fenchelsamen

wenige Pfefferkörner

200 ml Kokosmilch

etwas Meersalz und Pfeffer

1 Frühlingszwiebel (nach Belieben für die Deko)

etwas frischer Koriander (nach Belieben für die Deko)

2-3 EL geröstete Cashewkerne

Schweinefilet Tandoori-Art 800-900 g Schweinefilet

200 g Kokosjoghurt

2 EL Zitronensaft frisch gepresst)

2 EL Rapsöl oder alternativ Ghee)

2 TL Paprikapulver edelsüss

0.5 TL Zimt

1 TL Kurkumapulver

1 TL Korianderpulver

1 TL Fenchelsamen alternativ gemahlen)

1 TL Tandoori-Mischung Sandelholz, Kardamom, Muskat, Nelken)

0.5 TL Pfefferkörner grob gemörsert

1 Stück frischer Ingwer (ca. 2 cm)

2 Knoblauchzehen

etwas Meersalz

0.5 TL Rote-Beete-Pulver (alternativ rote Lebensmittelfarbe)

etwas geröstete Cashewnüsse

Mango-Papaya Chutney 1 reife Mango

0.5 reife Papaya

2 Passionsfrüchte

1 kleine rote Zwiebel

1 Stück frischer Ingwer (ca. 2 cm)

1 kleine rote Chilischote

2 EL Mascobado Rohrohrzucker oder Kokosblütenzucker

2 EL Apfelessig

50 ml Orangensaft

0.5 TL Kurkumapulver

0.5 TL Koriandersamen

0.5 TL Fenchelsamen

1 Prise Meersalz

1 EL Kokosöl ZUBEREITUNG Indie-Knöpfli Knöpflidunst, Weissmehl, Kurkuma und Salz in einer Schüssel vermischen.

Eier und Quark darunter rühren.

Nach und nach Wasser einrühren, bis ein zähflüssiger, glatter Teig entsteht, der schwer reissend vom Löffel fällt.

Den Teig schlagen, bis er Blasen wirft, danach 10-15 Min. ruhen lassen.

Teig portionenweise mit Knöpflisieb oder Spätzlehobel in kochendes Salzwasser hobeln.

Sobald die Knöpfli an die Oberfläche steigen, mit einer Schaumkelle herausnehmen, kurz abtropfen lassen und in eine Schüssel geben.

In einer Pfanne Kokosöl erhitzen und die Knöpfli vor dem Servieren darin schwenken und mit der Masala-Sauce vermengen.

Masala-Sauce Kokosöl in einer Pfanne erhitzen.

Zwiebel fein hacken und darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten.

Knoblauch fein hacken, Ingwer reiben und beides kurz mitdünsten, bis sie duften (Wichtig: nicht braun werden lassen).

Pfefferkörner, Koriander- und Fenchelsamen mörsern und anschliessend mit der Currymischung, Kurkumapulver und Paprikapulver der Sauce beigeben und mitrösten, damit sich die Aromen entfalten.

Mit Kokosmilch ablöschen, gut verrühren und die Sauce bei kleiner Hitze ca. 10–15 Min. leicht köcheln lassen, bis sie etwas eindickt.

Mit Meersalz und Pfeffer abschmecken.

Vor dem Servieren nach Belieben mit in Ringe geschnittener Frühlingszwiebel oder frischem Koriander garnieren.

Geröstete Cashewkerne kurz vor dem Anrichten über die Masala-Knöpfli streuen.

Schweinefilet Tandori-Art Schweinefilet parieren und in 2 bis 3 gleich grosse Stücke schneiden.

Fenchelsamen und Pfefferkörner mörsern.

Marinade: Kokosjoghurt, Zitronensaft, Rapsöl, Paprikapulver, Zimt, Kurkumapulver, Korianderpulver, gemörserte Fenchelsamen, Tandoori-Mischung, gemörserte Pfefferkörner, Meersalz und Rote-Beete-Pulver in einer Schüssel gut verrühren

Ingwer fein reiben, Knoblauch fein hacken und beides unter die Marinade rühren

Marinade und Schweinefiletstücke in einen Vakuumbeutel geben, vakuumieren und für mind. 2 Std. im Kühlschrank ziehen lassen (idealerweise aber über Nacht)

Im Sous-Vide 60 – 90 Min. bei 55 Grad niedergaren

Schweinefilet aus der Marinade nehmen, überschüssige Marinade leicht abstreifen und in einer heissen Pfanne rundum kurz anbraten bis es Farbe annimmt

Tipp: Man kann das Fleisch im Ofen warm halten, Kerntemperatur bei 62 – 65 Grad halten, bis serviert werden kann

Fleisch vor dem Anrichten 5 -10 Min. ruhen lassen, dann in Scheiben schneiden

Tandoori-Marinade erwärmen, geröstete Cashewnüsse beigeben, abschmecken und als Saucenspiegel anrichten

Mango-Papaya Chutney Fenchelsamen und Koriandersamen mörsern, beiseitestellen

Mango und Papaya schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden

Passionsfrüchte halbieren und Mark, sowie Saft herauslösen, beiseitestellen

Zwiebel fein hacken, Ingwer fein reiben, Chili fein schneiden

Kokosöl in einem Topf erhitzen

Zwiebeln, Ingwer und Chili darin bei mittlerer Hitze andünsten, bis die Zwiebeln glasig sind

Kurkumapulver, Koriandersamen und Fenchelsamen zugeben und kurz mitrösten

Mango- und Papayawürfel dazugeben und umrühren

Mit Apfelessig und Orangensaft ablöschen, Rohrohrzucker und eine Prise Meersalz zugeben. Alles gut vermischen.

Chutney bei kleiner bis mittlerer Hitze ca. 20–30 Min. einköcheln lassen, bis die Früchte weich und die Flüssigkeit sirupartig eingedickt ist. Gelegentlich umrühren, damit nichts ansetzt.

Zum Schluss das Mark und den Saft der Passionsfrüchte unterrühren.

Nach Bedarf abschmecken (mehr Säure mit Essig, mehr Süsse mit Zucker).

Heiss in vorbereitete Gläser abfüllen oder direkt lauwarm zum Gericht servieren. En Guete !

