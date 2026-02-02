REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 20 Min.
Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Indie-Knöpfli
- 100 g Knöpflidunst
- 200 g Weissmehl
- 3 Eier
- 100 ml Wasser
- 50 g Quark
- 1 TL Salz
- 0.5 TL Kurkumapulver
- 1-2 EL Kokosöl (alternativ Ghee)
Masala-Sauce
- 1 EL Kokosöl
- 1 kleine, rote Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- 1 Stk. frischer Ingwer (ca. 2 cm)
- 1 TL Currymischung (ohne Kreuzkümmel)
- 0.5 TL Kurkumapulver
- 0.5 TL Paprikapulver edelsüss
- 0.5 TL Koriandersamen
- 0.5 TL Fenchelsamen
- wenige Pfefferkörner
- 200 ml Kokosmilch
- etwas Meersalz und Pfeffer
- 1 Frühlingszwiebel (nach Belieben für die Deko)
- etwas frischer Koriander (nach Belieben für die Deko)
- 2-3 EL geröstete Cashewkerne
Schweinefilet Tandoori-Art
- 800-900 g Schweinefilet
- 200 g Kokosjoghurt
- 2 EL Zitronensaft frisch gepresst)
- 2 EL Rapsöl oder alternativ Ghee)
- 2 TL Paprikapulver edelsüss
- 0.5 TL Zimt
- 1 TL Kurkumapulver
- 1 TL Korianderpulver
- 1 TL Fenchelsamen alternativ gemahlen)
- 1 TL Tandoori-Mischung Sandelholz, Kardamom, Muskat, Nelken)
- 0.5 TL Pfefferkörner grob gemörsert
- 1 Stück frischer Ingwer (ca. 2 cm)
- 2 Knoblauchzehen
- etwas Meersalz
- 0.5 TL Rote-Beete-Pulver (alternativ rote Lebensmittelfarbe)
- etwas geröstete Cashewnüsse
Mango-Papaya Chutney
- 1 reife Mango
- 0.5 reife Papaya
- 2 Passionsfrüchte
- 1 kleine rote Zwiebel
- 1 Stück frischer Ingwer (ca. 2 cm)
- 1 kleine rote Chilischote
- 2 EL Mascobado Rohrohrzucker oder Kokosblütenzucker
- 2 EL Apfelessig
- 50 ml Orangensaft
- 0.5 TL Kurkumapulver
- 0.5 TL Koriandersamen
- 0.5 TL Fenchelsamen
- 1 Prise Meersalz
- 1 EL Kokosöl
ZUBEREITUNG
Indie-Knöpfli
- Knöpflidunst, Weissmehl, Kurkuma und Salz in einer Schüssel vermischen.
- Eier und Quark darunter rühren.
- Nach und nach Wasser einrühren, bis ein zähflüssiger, glatter Teig entsteht, der schwer reissend vom Löffel fällt.
- Den Teig schlagen, bis er Blasen wirft, danach 10-15 Min. ruhen lassen.
- Teig portionenweise mit Knöpflisieb oder Spätzlehobel in kochendes Salzwasser hobeln.
- Sobald die Knöpfli an die Oberfläche steigen, mit einer Schaumkelle herausnehmen, kurz abtropfen lassen und in eine Schüssel geben.
- In einer Pfanne Kokosöl erhitzen und die Knöpfli vor dem Servieren darin schwenken und mit der Masala-Sauce vermengen.
Masala-Sauce
- Kokosöl in einer Pfanne erhitzen.
- Zwiebel fein hacken und darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten.
- Knoblauch fein hacken, Ingwer reiben und beides kurz mitdünsten, bis sie duften (Wichtig: nicht braun werden lassen).
- Pfefferkörner, Koriander- und Fenchelsamen mörsern und anschliessend mit der Currymischung, Kurkumapulver und Paprikapulver der Sauce beigeben und mitrösten, damit sich die Aromen entfalten.
- Mit Kokosmilch ablöschen, gut verrühren und die Sauce bei kleiner Hitze ca. 10–15 Min. leicht köcheln lassen, bis sie etwas eindickt.
- Mit Meersalz und Pfeffer abschmecken.
- Vor dem Servieren nach Belieben mit in Ringe geschnittener Frühlingszwiebel oder frischem Koriander garnieren.
- Geröstete Cashewkerne kurz vor dem Anrichten über die Masala-Knöpfli streuen.
Schweinefilet Tandori-Art
- Schweinefilet parieren und in 2 bis 3 gleich grosse Stücke schneiden.
- Fenchelsamen und Pfefferkörner mörsern.
- Marinade: Kokosjoghurt, Zitronensaft, Rapsöl, Paprikapulver, Zimt, Kurkumapulver, Korianderpulver, gemörserte Fenchelsamen, Tandoori-Mischung, gemörserte Pfefferkörner, Meersalz und Rote-Beete-Pulver in einer Schüssel gut verrühren
- Ingwer fein reiben, Knoblauch fein hacken und beides unter die Marinade rühren
- Marinade und Schweinefiletstücke in einen Vakuumbeutel geben, vakuumieren und für mind. 2 Std. im Kühlschrank ziehen lassen (idealerweise aber über Nacht)
- Im Sous-Vide 60 – 90 Min. bei 55 Grad niedergaren
- Schweinefilet aus der Marinade nehmen, überschüssige Marinade leicht abstreifen und in einer heissen Pfanne rundum kurz anbraten bis es Farbe annimmt
- Tipp: Man kann das Fleisch im Ofen warm halten, Kerntemperatur bei 62 – 65 Grad halten, bis serviert werden kann
- Fleisch vor dem Anrichten 5 -10 Min. ruhen lassen, dann in Scheiben schneiden
- Tandoori-Marinade erwärmen, geröstete Cashewnüsse beigeben, abschmecken und als Saucenspiegel anrichten
Mango-Papaya Chutney
- Fenchelsamen und Koriandersamen mörsern, beiseitestellen
- Mango und Papaya schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden
- Passionsfrüchte halbieren und Mark, sowie Saft herauslösen, beiseitestellen
- Zwiebel fein hacken, Ingwer fein reiben, Chili fein schneiden
- Kokosöl in einem Topf erhitzen
- Zwiebeln, Ingwer und Chili darin bei mittlerer Hitze andünsten, bis die Zwiebeln glasig sind
- Kurkumapulver, Koriandersamen und Fenchelsamen zugeben und kurz mitrösten
- Mango- und Papayawürfel dazugeben und umrühren
- Mit Apfelessig und Orangensaft ablöschen, Rohrohrzucker und eine Prise Meersalz zugeben. Alles gut vermischen.
- Chutney bei kleiner bis mittlerer Hitze ca. 20–30 Min. einköcheln lassen, bis die Früchte weich und die Flüssigkeit sirupartig eingedickt ist. Gelegentlich umrühren, damit nichts ansetzt.
- Zum Schluss das Mark und den Saft der Passionsfrüchte unterrühren.
- Nach Bedarf abschmecken (mehr Säure mit Essig, mehr Süsse mit Zucker).
- Heiss in vorbereitete Gläser abfüllen oder direkt lauwarm zum Gericht servieren.
En Guete !