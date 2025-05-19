 Zum Inhalt springen

Japan, Tag 2 Tantanmen Ramen mit Hackfleisch

Rebecca überzeugt mit Tantanmen Ramen mit Hackfleisch.

19.05.2025, 09:50

REZEPT INFOS

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 20 Min. .

Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Ramen-Nudeln

8 g                            gebackenes Natron (auf Backpapier geben und ca. 30 Min. bei 200 Grad backen)

6 g                            Salz

500 g                      Weizenmehl

2.5 dl                       Wasser

Ramen-Eier (6 Std. ruhen lassen)

6                                Eier M

4                                Knoblauchzehen

70 g                         Ingwer

5 EL                         Sojasauce

2 TL                         Zucker

½ Tasse                Wasser

 

Brühe

1 ½ TL                    Zucker

6 EL                         Sojasauce

6 EL                         Tahini-Paste

1 EL                         scharfe Bohnenpaste

1 ½ EL                    Sesamöl

2-3 EL                    Chili-Öl

1 ¾ l                        Hühner-Bouillon

2 – 3 dl                   Sojamilch

1 Prise                    Salz

Hackfleisch

50 g                         Ingwer

3                                Knoblauchzehen

3                                Schalotten

2 EL                         Chili-Öl

etwas                      Kokolsöl

2 EL                         scharfe Bohnenpaste

500 g                      Rinderhackfleisch

2 EL                         Sojasauce

1 Prise                    Salz

1 Prise                    Pfeffer

 

Gemüse und Toppings

12                             kleine Karotten

3.                               klein bis mittlere Pak Choi

200 g                      Sojasprossen

4                                Frühlingszwiebeln

6 TL                          gerösteter Sesam

Etwas                     Chili-Fäden

  

ZUBEREITUNG

Ramen-Eier

●       Die Eier kochen (Wachseier, ca. 6 Min. kochen) danach im Eiswasser abschrecken und anschliessend schälen.

●       Die Knoblauchzehen und den Ingwer in grobe Stücke schneiden und in einem Topf kurz anbraten.

●       Die Sojasauce und den Zucker hinzugeben und alles einkochen, bis eine dickflüssige Masse entsteht.

●       Die Eier mit dem Sud in einen Behälter legen/giessen und mit Wasser auffüllen, bis die Eier völlig bedeckt sind. Danach kaltstellen. Je länger die Eier im Sud baden, desto intensiver ist der Geschmack. Mind. 6 Std. vor Servieren einlegen.

 

Ramen-Nudeln

●       Das Weizenmehl mit dem Salz und Natron in einer Schüssel vermengen.

●       Schubweise Wasser hinzufügen, gut kneten (mind. 10 Min.) bis die Masse fest wird. Achtung, der Teig darf nicht feucht sein – eher ein wenig trocken.

●       In Klarsichtfolie gut einpacken und bei Zimmertemperatur ca. 1 Std. ruhen lassen.

●       Nach der Ruhezeit den Teig in der Nudelmaschine in 4mm dünne «Spagetti» formen und im gesalzenem Wasser 4-5 Min. sieden lassen. Anschliessend mit kaltem Wasser abschrecken/auswaschen.

Brühe

●       Den Zucker, die Sojasauce, Tahini-Paste, scharfe Bohnenpaste, das Sesamöl und Chili-Öl in eine Schüssel geben und gut miteinander vermengen, bis die Masse fest wird.

●       Die Hühner-Bouillon aufkochen und die Paste hinzufügen, bis sich diese auflöst.

●       Anschliessend die Brühe sieden lassen und mit der Sojamilch und dem Salz abschmecken.

 

Gemüse

●       Den Pak Choi und die Karotten in beliebig grosse Stücke schneiden und im heissen gesalzenen Wasser blanchieren und zur Seite stellen.

●       Das restliche Gemüse kommt als Topping zum Einsatz.

 

Hackfleisch

●       Die Knoblauchzehen und den Ingwer pressen oder fein raffeln und die Schalotten in kleine Stücke hacken.

●       Die Sojasauce, das Kokosöl sowie Chili-Öl in eine Bratpfanne geben und andünsten. Anschliessend die scharfe Bohnenpaste hinzufügen, alles vermischen und kurz ziehen lassen.

●       Danach das Rinderhackfleisch dazugeben und gut durchbraten. Mit Pfeffer und Salz abschmecken.

 

Anrichten

●       Die heisse Brühe in die Servierschalen giessen und die Ramen-Nudeln hinzufügen.

●       Anschliessend die Ramen-Eier in zwei Hälften schneiden und mit dem Hackfleisch in die Schale legen sowie die Karotten und den Pak Choi.

●       Zum Schluss den gerösteten Sesam, die Sojasprossen und Frühlingszwiebeln hinzufügen und das Ganze mit den Chilifäden garnieren.

 

En Guete !

