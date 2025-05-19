Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 20 Min. . Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

ZUTATEN

Ramen-Nudeln

8 g gebackenes Natron (auf Backpapier geben und ca. 30 Min. bei 200 Grad backen)

6 g Salz

500 g Weizenmehl

2.5 dl Wasser

Ramen-Eier (6 Std. ruhen lassen)

6 Eier M

4 Knoblauchzehen

70 g Ingwer

5 EL Sojasauce

2 TL Zucker

½ Tasse Wasser

Brühe

1 ½ TL Zucker

6 EL Sojasauce

6 EL Tahini-Paste

1 EL scharfe Bohnenpaste

1 ½ EL Sesamöl

2-3 EL Chili-Öl

1 ¾ l Hühner-Bouillon

2 – 3 dl Sojamilch

1 Prise Salz

Hackfleisch

50 g Ingwer

3 Knoblauchzehen

3 Schalotten

2 EL Chili-Öl

etwas Kokolsöl

2 EL scharfe Bohnenpaste

500 g Rinderhackfleisch

2 EL Sojasauce

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

Gemüse und Toppings

12 kleine Karotten

3. klein bis mittlere Pak Choi

200 g Sojasprossen

4 Frühlingszwiebeln

6 TL gerösteter Sesam

Etwas Chili-Fäden

ZUBEREITUNG

Ramen-Eier

● Die Eier kochen (Wachseier, ca. 6 Min. kochen) danach im Eiswasser abschrecken und anschliessend schälen.

● Die Knoblauchzehen und den Ingwer in grobe Stücke schneiden und in einem Topf kurz anbraten.

● Die Sojasauce und den Zucker hinzugeben und alles einkochen, bis eine dickflüssige Masse entsteht.

● Die Eier mit dem Sud in einen Behälter legen/giessen und mit Wasser auffüllen, bis die Eier völlig bedeckt sind. Danach kaltstellen. Je länger die Eier im Sud baden, desto intensiver ist der Geschmack. Mind. 6 Std. vor Servieren einlegen.

Ramen-Nudeln

● Das Weizenmehl mit dem Salz und Natron in einer Schüssel vermengen.

● Schubweise Wasser hinzufügen, gut kneten (mind. 10 Min.) bis die Masse fest wird. Achtung, der Teig darf nicht feucht sein – eher ein wenig trocken.

● In Klarsichtfolie gut einpacken und bei Zimmertemperatur ca. 1 Std. ruhen lassen.

● Nach der Ruhezeit den Teig in der Nudelmaschine in 4mm dünne «Spagetti» formen und im gesalzenem Wasser 4-5 Min. sieden lassen. Anschliessend mit kaltem Wasser abschrecken/auswaschen.

Brühe

● Den Zucker, die Sojasauce, Tahini-Paste, scharfe Bohnenpaste, das Sesamöl und Chili-Öl in eine Schüssel geben und gut miteinander vermengen, bis die Masse fest wird.

● Die Hühner-Bouillon aufkochen und die Paste hinzufügen, bis sich diese auflöst.

● Anschliessend die Brühe sieden lassen und mit der Sojamilch und dem Salz abschmecken.

Gemüse

● Den Pak Choi und die Karotten in beliebig grosse Stücke schneiden und im heissen gesalzenen Wasser blanchieren und zur Seite stellen.

● Das restliche Gemüse kommt als Topping zum Einsatz.

Hackfleisch

● Die Knoblauchzehen und den Ingwer pressen oder fein raffeln und die Schalotten in kleine Stücke hacken.

● Die Sojasauce, das Kokosöl sowie Chili-Öl in eine Bratpfanne geben und andünsten. Anschliessend die scharfe Bohnenpaste hinzufügen, alles vermischen und kurz ziehen lassen.

● Danach das Rinderhackfleisch dazugeben und gut durchbraten. Mit Pfeffer und Salz abschmecken.

Anrichten

● Die heisse Brühe in die Servierschalen giessen und die Ramen-Nudeln hinzufügen.

● Anschliessend die Ramen-Eier in zwei Hälften schneiden und mit dem Hackfleisch in die Schale legen sowie die Karotten und den Pak Choi.

● Zum Schluss den gerösteten Sesam, die Sojasprossen und Frühlingszwiebeln hinzufügen und das Ganze mit den Chilifäden garnieren.

En Guete !