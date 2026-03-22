Kichererbse, Tag 5 - Kalbs-Involtini mit einem Brokkoli-Steak auf Kichererbsen-Espuma

Alex überzeugt seine Gäste mit Kalbs-Involtini, Karotten-Erbsen-Püree, Brokkoli-Steak auf Kichererbsen-Espuma, serviert mit einem Kichererbsen-Sauvignon-Velouté-Shötli.