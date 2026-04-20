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Kotelett, Tag 3 Lammkotelett mit Knoblauch-Kräuterbutter, Bramata und Kürbis

Alexandra trumpft bei ihren Gästen mit Lammkotelett und Knoblauch-Kräuterbutter, Bramata und Kürbisgemüse.

20.04.2026, 10:13

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REZEPT INFOS

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Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 35 Min.

Zubereitungszeit: 2 Std. 30 Min.

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ZUTATEN

Lammkotelett

  • 2                            Lammracks je ca. 500 g)
  • 4 EL                      Sojasauce
  • 1 TL                       Maisstärke
  • 2 EL                      Bratbutter
  • ca. 2 TL              Fleischgewürz
  • 6-8 Zweige      Thymian
  • 2-4 Zweige       Rosmarin
  • ca. 1 EL                Kräuterbutter

Kräuterbutter

  • 150 g                   Butter
  • Je 1 Zweig         Rosmarin, Thymian, Basilikum, Salbei
  • 0.5                        Knoblauchknolle
  • 0.5 TL                  Salz
  • 1 TL                       Honig

Bramata

  • 1.5 l           Gemüsebouillon
  • 3-4           Lorbeerblätter
  • 1 dl            weisser Wermut
  • 250 g       Bramata Polenta
  • 50 g         Butter
  • 180 g       Crème Fraîche
  • 6 EL          Hartkäse, z.B. Sbrinz

Kürbisgemüse

  • 1                            Hokkaidokürbis (ca. 600-800 g)
  • 3 EL                      Olivenöl
  • 1 TL                       Zimt
  • 1.5 EL                   Ahornsirup
  • 0.75 EL                Salz
  • wenig                  Pfeffer
  • 1 Handvoll          Baumnüsse
  • 1 Handvoll         Haselnüsse
  • 2 EL                      geröstete Kürbiskerne
  • 2 EL                      Kürbiskernöl

ZUBEREITUNG

Lammkotelett

  • Sojasauce mit Maisstärke gut vermischen, Lammracks damit marinieren und für mindestens 2 Std. bei Raumtemperatur stehen lassen.
  • Fleisch mit Haushaltpapier leicht trockentupfen.
  • Bratbutter in einer Bratpfanne heiss werden lassen und das Fleisch darin auf allen Seiten für 2-3 Min. scharf anbraten. Tipp: Immer eine Fleischzange benutzen, keine Gabel, um Saftverlust zu vermeiden.
  • Ofen auf 80 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.
  • Fleisch in eine Ofenform legen, mit Fleischgewürz rundum würzen und die verbliebene Bratbutter darüber giessen
  • Ein Fleischthermometer einstecken, beide Racks mit den Thymian- und Rosmarinzweigen bedecken und im Backofen niedergaren, bis die Kerntemperatur 60 Grad erreicht hat. (dauert ca. 2 Std.). Tipp: Bei 65 Grad kann es warmgehalten werden.
  • Lammracks aus dem Ofen nehmen und den Fleischsaft mit Kräuterbutter verfeinern.
  • Lammrack zwischen den Knochen in einzelne Stücke (Koteletts) schneiden.
  • Beim Anrichten etwas Fleischsaft über die Koteletts verteilen und ein Stück selbstgemachte Kräuterbutter darauf legen.

Kräuterbutter

  • Butter bei Raumtemperatur weich werden lassen.
  • Die Kräuter fein hacken und der Butter beigeben.
  • Die Knoblauchknolle halbieren, in Alufolie einpacken und für ca. 10 Min. im Backofen bei 180 Grad Umluft backen und dann kurz abkühlen lassen
  • Die gebackenen Knoblauchzehen aus der Knolle rausdrücken, durch eine Knoblauchpresse geben und unter die Butter rühren.
  • Salz und Honig beigeben und alles gleichmässig vermischen.
  • Kräuterbutter kühl stellen. Tipp: eine Silikonform mit einzelnen kleinen Portionen (z.B. Herzli/Sternli) verwenden.

Bramata

  • Gemüsebouillon, Lorbeerblätter und Weisser Wermut in eine Steamerform giessen und bei 100 Grad ca. 5 Min. im Steamer erhitzen.
  • Die Lorbeerblätter entfernen und die Bramata in die Flüssigkeit vorsichtig einrühren.
  • Bei 100 Grad für 20 Min. im Steamer garen.
  • Anschliessend die Bramata gut umrühren und die Butter, Crème Fraîche sowie Käse unterrühren.
  • Weitere 10 Min. bei 100 Grad im Steamer fertig garen.

Kürbisgemüse

  • Kürbis waschen, halbieren, entkernen und in gleichmässige Schnitze schneiden.
  • Baumnüsse und Haselnüsse grob mörsern.
  • Die Schnitze in eine grosse Schüssel geben und mit Olivenöl, Zimt, Ahornsirup, Salz, Pfeffer, Baumnüssen und Haselnüssen vermengen.
  • Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen.
  • Die Kürbisschnitze mit den Nüssen auf ein mit Backpapier belegtes Blech gleichmässig verteilen und für 20 Min. backen.
  • Beim Anrichten geröstete Kürbiskerne als Deko darüber streuen und die Schnitze mit dem Kürbiskernöl beträufeln.

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