REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 60 Min.
Zubereitungszeit: 30 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Lasagne mit Lachs und Spargel
- 12 frische Lasagneblätter
- 300 g grüner Spargel
- 300 g weisser Spargel
- etwas Olivenöl
- 500 g Ricotta
- 200 g Rauchlachs
- 1 Limette, Saft und etwas Abrieb davon
- 1 Prise Salz
- 1 Prise schwarzer Pfeffer
- 500 g frisches Lachsfilet
- 60 g Parmesan
- 60 g Mozzarella
Béchamel-Sauce
- 90 g Butter
- 90 g Mehl
- 1 l Milch
- 1 TL Salz
- 1 TL schwarzer Pfeffer
- 1 TL Muskatnuss
Frischer Beilagensalat mit Thaidressing
- Handvoll Kopfsalat
- Handvoll Rucola
- 1 grosse Mango, nicht zu reif
- 1 Avocado
- ½ Gurke
- 2 EL Sojasauce
- 1 EL Sesamöl
- 1 EL Fischsauce
- 1 Limette, Saft davon
- 2 TL Honig
- ½ rote Zwiebel
- etwas frischer Ingwer
- 1 Knoblauchzehe
- 1 Chili
- etwas weisser Sesam
ZUBEREITUNG
Béchamel-Sauce
- Butter in einem Topf auf sehr niedriger Hitze schmelzen lassen.
- Unter ständigem Rühren langsam das Mehl unterheben. Aufpassen, dass sich keine Klumpen bilden.
- Danach langsam und weiterhin unter ständigem Rühren die Milch beigeben, bis die Sauce leicht dickflüssig ist.
- Zum Schluss mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.
Lasagne mit Lachs und Spargel
- Spargel rüsten und in kleine mundgerechte Stücke schneiden und in einer Pfanne (mit etwas Olivenöl eingerieben) anbraten. Erst den weissen Spargel in die Pfanne und nach 3 Min. den grünen hinterher geben. Den Spargel bissfest braten und danach abkühlen.
- In einer Schüssel die Masse vorbereiten: Ricotta, den klein geschnittenen Räucherlachs, etwas Limettenabrieb, den Saft einer Limette, etwas Salz und etwas schwarzen Pfeffer.
- Zum Schluss den abgekühlten Spargel unter die Masse heben.
- Die frischen Lachsfilets in kleine Würfel (nicht zu klein, sonst zerfallen sie) schneiden und mit etwas Limettensaft und Salz marinieren.
- Die Backform als erstes mit etwas Béchamel-Saucebestreichen, so dass die Lasagneblätter nicht ankleben.
- Danach wie folgt schichten: je eine Schicht Lasagneblätter, Béchamel-Sauce, Ricotta-Spargel-Räucherlachs-Masse, frische Lachswürfel.
- Das Ganze 3 Mal wiederholen.
- Für eine schöne goldene Kruste auf die oberste Schicht Lasagneblätter nochmals etwas Béchamel-Sauce verteilen, den Parmesan und den in kleine Stücke geschnittenen Mozzarella (kann auch als geriebene Variante gekauft werden) darüberstreuen.
- Im Ofen für ca. 25 Min. bei 220 Grad Ober- und Unterhitze backen.
Frischer Beilagensalat mit Thaidressing
- Mango, Gurke und Avocado in mundgerechte Stücke schneiden.
- Rucola und Kopfsalat waschen, alles zusammen mit Mango, Gurke und Avocado anrichten.
- Für das Thaidressing in einem Konfiglas die Fischsauce, die Sojasauce, das Sesamöl, den Saft einer Limette, den Honig, die klein gehackten roten Zwiebeln, die fein geschnittenen Chili-Ringe, eine gepresste Knoblauchzehe und ein Stück frisch geriebenen Ingwer vermengen. Danach alles im Konfiglas schütteln, damit es eine schöne Emulsion gibt.
- Dressing über den Salat geben, etwas Sesam drüberstreuen.
En Guete !