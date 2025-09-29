 Zum Inhalt springen

Lachs, Tag 5 Lasagne mit Lachs und Spargel, dazu ein frischer Beilagensalat

Miriam punktet bei ihren Gäste mit einer Lasagne mit Lachs und Spargel und frischem Beilagensalat.

29.09.2025, 10:56

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 60 Min.

Zubereitungszeit: 30 Min.

ZUTATEN

Lasagne mit Lachs und Spargel

  • 12                        frische Lasagneblätter
  • 300 g                 grüner Spargel
  • 300 g                 weisser Spargel
  • etwas                Olivenöl
  • 500 g                 Ricotta
  • 200 g                 Rauchlachs
  • 1                           Limette, Saft und etwas Abrieb davon
  • 1 Prise                Salz
  • 1 Prise                schwarzer Pfeffer
  • 500 g                 frisches Lachsfilet
  • 60 g                    Parmesan
  • 60 g                    Mozzarella

Béchamel-Sauce

  • 90 g                    Butter
  • 90 g                    Mehl
  • 1 l                         Milch
  • 1 TL                     Salz
  • 1 TL                     schwarzer Pfeffer
  • 1 TL                     Muskatnuss

Frischer Beilagensalat mit Thaidressing

  • Handvoll           Kopfsalat
  • Handvoll           Rucola
  • 1 grosse          Mango, nicht zu reif
  • 1                           Avocado
  • ½                         Gurke
  • 2 EL                     Sojasauce
  • 1 EL                      Sesamöl
  • 1 EL                      Fischsauce
  • 1                            Limette, Saft davon
  • 2 TL                     Honig
  • ½                         rote Zwiebel
  • etwas                 frischer Ingwer
  • 1                            Knoblauchzehe
  • 1                            Chili
  • etwas                 weisser Sesam

ZUBEREITUNG

Béchamel-Sauce

  • Butter in einem Topf auf sehr niedriger Hitze schmelzen lassen.
  • Unter ständigem Rühren langsam das Mehl unterheben. Aufpassen, dass sich keine Klumpen bilden.
  • Danach langsam und weiterhin unter ständigem Rühren die Milch beigeben, bis die Sauce leicht dickflüssig ist.
  • Zum Schluss mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.

Lasagne mit Lachs und Spargel

  • Spargel rüsten und in kleine mundgerechte Stücke schneiden und in einer Pfanne (mit etwas Olivenöl eingerieben) anbraten. Erst den weissen Spargel in die Pfanne und nach 3 Min. den grünen hinterher geben. Den Spargel bissfest braten und danach abkühlen.
  • In einer Schüssel die Masse vorbereiten: Ricotta, den klein geschnittenen Räucherlachs, etwas Limettenabrieb, den Saft einer Limette, etwas Salz und etwas schwarzen Pfeffer.
  • Zum Schluss den abgekühlten Spargel unter die Masse heben.
  • Die frischen Lachsfilets in kleine Würfel (nicht zu klein, sonst zerfallen sie) schneiden und mit etwas Limettensaft und Salz marinieren.
  • Die Backform als erstes mit etwas Béchamel-Saucebestreichen, so dass die Lasagneblätter nicht ankleben.
  • Danach wie folgt schichten: je eine Schicht Lasagneblätter, Béchamel-Sauce, Ricotta-Spargel-Räucherlachs-Masse, frische Lachswürfel.
  • Das Ganze 3 Mal wiederholen.
  • Für eine schöne goldene Kruste auf die oberste Schicht Lasagneblätter nochmals etwas Béchamel-Sauce verteilen, den Parmesan und den in kleine Stücke geschnittenen Mozzarella (kann auch als geriebene Variante gekauft werden) darüberstreuen.
  • Im Ofen für ca. 25 Min. bei 220 Grad Ober- und Unterhitze backen.

Frischer Beilagensalat mit Thaidressing

  • Mango, Gurke und Avocado in mundgerechte Stücke schneiden.
  • Rucola und Kopfsalat waschen, alles zusammen mit Mango, Gurke und Avocado anrichten.
  • Für das Thaidressing in einem Konfiglas die Fischsauce, die Sojasauce, das Sesamöl, den Saft einer Limette, den Honig, die klein gehackten roten Zwiebeln, die fein geschnittenen Chili-Ringe, eine gepresste Knoblauchzehe und ein Stück frisch geriebenen Ingwer vermengen. Danach alles im Konfiglas schütteln, damit es eine schöne Emulsion gibt.
  • Dressing über den Salat geben, etwas Sesam drüberstreuen.

En Guete !

