Lattich, Tag 3 - Gebratener Lattich und Thunfisch-Tataki mit Süsskartoffeln Lorina verwöhnt ihre Gäste mit gebratenem Lattich, Thunfisch-Tataki auf Avocado-Wasabi-Crème mit Süsskartoffeln, Zwiebel-Confit und Limetten-Ponzu.

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 20 Min. Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min. Gewinnerrezept als PDF Gewinnerrezept_Lattich_Tag 3_Gebratener Lattich und Thunfisch-Tataki ZUTATEN Gebratener Lattich 3 Baby-Lattich-Köpfe

1 EL Bratbutter

etwas Kräutersalz und Pfeffer Gebratener Thunfisch 500 g Thunfisch, Sashimi-Qualität

etwas schwarzer und heller Sesam

etwas Salz und Pfeffer

1 EL Limettensaft

1 EL Sesamöl Avocado-Wasabi-Crème 2-3 reife Avocados

1-2 EL Wasabi-Paste

ca. 2 EL Crème Fraîche

1 Limette

Gewürzmischung (Meersalzflocken, schwarzer Sesam, Tomate, schwarzer Tellicherry Pfeffer, Chili, Beeren) Zwiebel-Confit 3-4 grosse rote Zwiebeln

1 EL Rapsöl

2-3 EL Xylit

2-3 EL Wasser

4-5 EL Balsamico Bianco

etwas Salz und Pfeffer

1 Msp. Nelkenpulver Ofen-Süsskartoffeln 2 grosse Süsskartoffeln

ca. 2 EL Maisstärke

ca. 2 EL Rapsöl

Gewürzmischung (Meersalzflocken, schwarzer Sesam, Tomate, schwarzer Tellicherry Pfeffer, Chili, Beeren) Limetten-Ponzu-Sauce 2 EL Sojasauce

1 Limette, Abrieb davon

2 Limetten, Saft davon

1 TL Honig

1 EL Balsamico Bianco

1 TL Sesamöl ZUBEREITUNG 1. Thunfisch auftauen Entweder 8 Std. im Kühlschrank oder 30 Min. in der Plastikverpackung im kalten Wasser.

2. Süsskartoffeln vorbereiten: Süsskartoffeln schälen und in Sticks schneiden (ca. 2 cm Durchmesser), diese anschliessend ca. 30 Min. im kalten Wasser einlegen.

3. Lattich vorbereiten: Lattichköpfe vierteln, waschen und gut abtrocknen.

4. Zwiebel-Confit herstellen: Zwiebeln grob schneiden und mit Rapsöl anbraten. Alle weiteren Zutaten beigeben und ca. 30 Min. auf mittlerer Stufe köcheln.

Falls nötig, etwas Flüssigkeit abgiessen, anschliessend mit dem Stabmixer oder mit dem Standmixer fein pürieren und kaltstellen. 5. Limetten-Ponzu-Sauce herstellen: Alle Zutaten mischen, verrühren und ziehen lassen.

6. Avocado-Wasabi-Crème: Alle Zutaten in den Mixbecher geben und mit dem Stabmixer fein pürieren. Anschliessend kaltstellen. 7. Ofen-Süsskartoffeln würzen und backen: Danach gut abtrocknen und mit Maisstärke bestäuben. Jetzt das Öl und die Gewürzmischung darüber geben und alles gut vermengen.

Süsskartoffeln für ca. 25 Min. bei 210°C Ober- und Unterhitze backen. 8. Gebratener Thunfisch Thunfisch in ca. 5 cm breite Streifen schneiden.

Schwarzen und hellen Sesam mischen und in flaches Gefäss geben. Thunfisch mit etwas Sesamöl und Limettensaft bestreichen, würzen und im Sesam wenden.

In der Bratpfanne bei hoher Hitze und mit etwas Sesamöl kurz auf allen Seiten für ca. 30 Sek. anbraten, dabei aufpassen, dass der Sesam nicht verbrannt wird. Der Thunfisch bleibt innen roh.

In ca. 1 cm breite Stücke aufschneiden. 9. Lattich würzen und braten: Geviertelte Lattichköpfe mit Bratbutter bestreichen und würzen.

In der Bratpfanne für ca. 3 Min. anbraten, so dass die Schnittfläche leicht braun wird, die Blätter jedoch knackig bleiben. Dekoration: Balsamico-Perlen, fein geschnittene Radieschen und violette Microgreens En Guete !

