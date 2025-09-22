REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 20 Min.
Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Gebratener Lattich
- 3 Baby-Lattich-Köpfe
- 1 EL Bratbutter
- etwas Kräutersalz und Pfeffer
Gebratener Thunfisch
- 500 g Thunfisch, Sashimi-Qualität
- etwas schwarzer und heller Sesam
- etwas Salz und Pfeffer
- 1 EL Limettensaft
- 1 EL Sesamöl
Avocado-Wasabi-Crème
- 2-3 reife Avocados
- 1-2 EL Wasabi-Paste
- ca. 2 EL Crème Fraîche
- 1 Limette
- Gewürzmischung (Meersalzflocken, schwarzer Sesam, Tomate, schwarzer Tellicherry Pfeffer, Chili, Beeren)
Zwiebel-Confit
- 3-4 grosse rote Zwiebeln
- 1 EL Rapsöl
- 2-3 EL Xylit
- 2-3 EL Wasser
- 4-5 EL Balsamico Bianco
- etwas Salz und Pfeffer
- 1 Msp. Nelkenpulver
Ofen-Süsskartoffeln
- 2 grosse Süsskartoffeln
- ca. 2 EL Maisstärke
- ca. 2 EL Rapsöl
- Gewürzmischung (Meersalzflocken, schwarzer Sesam, Tomate, schwarzer Tellicherry Pfeffer, Chili, Beeren)
Limetten-Ponzu-Sauce
- 2 EL Sojasauce
- 1 Limette, Abrieb davon
- 2 Limetten, Saft davon
- 1 TL Honig
- 1 EL Balsamico Bianco
- 1 TL Sesamöl
ZUBEREITUNG
1. Thunfisch auftauen
- Entweder 8 Std. im Kühlschrank oder 30 Min. in der Plastikverpackung im kalten Wasser.
2. Süsskartoffeln vorbereiten:
- Süsskartoffeln schälen und in Sticks schneiden (ca. 2 cm Durchmesser), diese anschliessend ca. 30 Min. im kalten Wasser einlegen.
3. Lattich vorbereiten:
- Lattichköpfe vierteln, waschen und gut abtrocknen.
4. Zwiebel-Confit herstellen:
- Zwiebeln grob schneiden und mit Rapsöl anbraten. Alle weiteren Zutaten beigeben und ca. 30 Min. auf mittlerer Stufe köcheln.
- Falls nötig, etwas Flüssigkeit abgiessen, anschliessend mit dem Stabmixer oder mit dem Standmixer fein pürieren und kaltstellen.
5. Limetten-Ponzu-Sauce herstellen:
- Alle Zutaten mischen, verrühren und ziehen lassen.
6. Avocado-Wasabi-Crème:
- Alle Zutaten in den Mixbecher geben und mit dem Stabmixer fein pürieren. Anschliessend kaltstellen.
7. Ofen-Süsskartoffeln würzen und backen:
- Danach gut abtrocknen und mit Maisstärke bestäuben. Jetzt das Öl und die Gewürzmischung darüber geben und alles gut vermengen.
- Süsskartoffeln für ca. 25 Min. bei 210°C Ober- und Unterhitze backen.
8. Gebratener Thunfisch
- Thunfisch in ca. 5 cm breite Streifen schneiden.
- Schwarzen und hellen Sesam mischen und in flaches Gefäss geben. Thunfisch mit etwas Sesamöl und Limettensaft bestreichen, würzen und im Sesam wenden.
- In der Bratpfanne bei hoher Hitze und mit etwas Sesamöl kurz auf allen Seiten für ca. 30 Sek. anbraten, dabei aufpassen, dass der Sesam nicht verbrannt wird. Der Thunfisch bleibt innen roh.
- In ca. 1 cm breite Stücke aufschneiden.
9. Lattich würzen und braten:
- Geviertelte Lattichköpfe mit Bratbutter bestreichen und würzen.
- In der Bratpfanne für ca. 3 Min. anbraten, so dass die Schnittfläche leicht braun wird, die Blätter jedoch knackig bleiben.
Dekoration: Balsamico-Perlen, fein geschnittene Radieschen und violette Microgreens
En Guete !