Mirjam punktet mit ihrem Lieblingsgemüse Brokkoli: Vom Beet ins Bett, gute Nacht Brokkoli.

Brokkoli im Schlafrock: Vom Beet ins Bett, gute Nacht Brokkoli

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 1 Std. Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min.

ZUTATEN

Kopfkissen Dekoration

● 1 Blätterteig

● etwas grüne Lebensmittelfarbe

Brokkoli im Schlafrock

● 400 g Brokkoli

● 50 g Mandelstifte

● 50 g Pistazien ungesalzen

● 1 Pack Pouletfilet (200 – 240 g)

● 1 Mozzarella

● 30 g Berberitzen

● 200g Crème Fraîche (1 EL davon für Brokkolicrème auf die Seite stellen)

● 1 TL Thymian

● wenig Muskatnuss

● etwas Salz und Pfeffer

● 1 Blätterteig rechteckig

● 1 Ei zum Bestreichen

Brokkoli auf Gemüsebett

● 1 gelbe Peperoni

● 1 rote Peperoni

● 1 Zucchetti

● 3 Karotten

● 150 – 200 g Datteltomaten

● 1 rote Zwiebel

● 6 grosse Brokkoliröschen (300 – 400 g), die kommen aufs Gemüsebett

● 1 Stil der Brokkolis

● 1 Stück Ingwer (ca. 30 g)

● 2 – 3 EL Rapsöl

● 1 Zitrone, Schale und Saft

● je 2 Gemüse- und Hühner-Bouillonwürfel

● etwas Salz und Pfeffer

● etwas Piment d’Espelette

● 125 g Granatapfelkerne

● 1 Knoblauchzehe

● 50 g Butter

Brokkoli unter Reisdecke

● 400 – 600 g Brokkoli

● je 1 ½ Würfel Gemüse- und Hühner-Bouillon

● 400 g (2 Tassen) Basmatireis (mit etwas Wildreis mischen)

● 1 Prise Safranfäden

● wenig Sojasauce

● wenig Zitronensaft

● 1 EL Crème Fraîche

● etwas Salz

● wenig Piment d`Espelette

● 5 – 10 g getrocknete Blüten

Safransauce

● 2 EL Mehl

● 2 EL Butter

● 500 ml Halbrahm

● 200 g Crème Fraîche

● 1 Päckli gemahlener Safran

● je ¾ Würfel Gemüse- und Hühner-Bouillon

● wenig Zitronensaft

ZUBEREITUNG

Kopfkissen Dekoration

● Blätterteig ausrollen, Backpapier dran lassen.

● Optional einen Stempel mit grüner Lebensmittelfarbe betupfen (kleines Stück von neuem Schwamm abschneiden) oder mit in Lebensmittelfarbe getunkter Gabel Muster auf Blätterteig machen. Entweder Punkte (mit Gabelspitze) oder Streifen (mit flach aufgelegter Gabel).

● 12 kleine Rechtecke (3x5 cm) ausschneiden und zusammen mit Backpapier auf Blech legen. Backblech in mittlere Rille schieben.

● Blätterteig-Kissen bei 200 Grad 8 – 12 Minuten backen, die grüne Farbe auf den Kissen sollte braun werden, der Blätterteig hellbraun.

Anrichten: Diese Kissen legt man wie ein Kopfkissen neben die Reisdecke. Mit diesen kann die Sauce aufgetupft werden.

TIPP:Die Kissen können gut vorbereitet werden. Den Rest des Blätterteigs kann man entweder mit Reibkäse bestreuen, diesen in dünne Streifen schneiden und backen (zum Apéro geben) oder mit Zucker bestreuen und z. B. süsse Prussiens daraus backen.

Schlafrock

● Brokkoli waschen und gut trocknen lassen. In kleine Stücke schneiden (Röschen vierteln).

● Mandelstifte und Pistazien in Pfanne ohne Fett rösten, bis sie anbräunen. Ganz abkühlen lassen und klein hacken. Ein wenig (2 EL) Nussmischung aufbewahren für Dekoration.

● Pouletfilet in kleine Stücke schneiden.

● Mozzarella in kleine Würfel schneiden.

● Oben genannte Lebensmittel in eine Schüssel geben (Achtung: etwas Nussmischung und wenig Crème Fraîche auf die Seite stellen).

● Berberitzen, 180 – 190 g Crème Fraîche (Rest für Brokkolicrème aufheben) dazugeben.

● Thymian, wenig Muskatnuss, Salz und Pfeffer dazugeben und gut mischen.

● Blätterteig aufrollen und in der Mitte der Länge nach mit der Masse belegen. Seitlichen Blätterteig rundherum, wie ein Päckchen nach oben klappen und oben gut verschliessen.

● Mit einer Gabel bei der Falte oben und an seitlichen Rändern Streifen-Muster eindrücken und im Teig vorsichtig mehrere Löcher machen, damit die Luft entweichen kann beim Backen.

● Den Schlafrock kühl stellen, wenn man ihn erst später backen möchte.

● Vor dem Backen mit aufgeschlagenem Ei bestreichen, ev. danach nochmals ein paar Löcher mit der Gabel machen (Das Ei kann die Löcher verschliessen, dann geht der Dampf nicht weg).

● Backofen auf 230 Grad Ober- und Unterhitze aufheizen.

● Vor dem Backen die Temperatur auf 220 Grad reduzieren und auf der zweituntersten Rille 20 – 25 Min. backen.

● Der Blätterteig soll schön bräunlich aussehen. Wenn er fertig gebacken ist, rausnehmen und 1 – 2 Min. stehen lassen vor dem Aufschneiden.

Anrichten: 3 cm breite Stücke schneiden und flach auf (vorgewärmte) Teller legen.

TIPP: Der Schlafrock kann gut vorbereitet werden und erst wenn der Besuch kommt in den Ofen geschoben werden.

Brokkoli auf Gemüsebett

● Peperoni rot und gelb, Zucchini und Karotten klein Würfeln (ca. 1 cm gross).

● Datteltomaten vierteln, Zwiebel ebenfalls vierteln und in schmale Streifen schneiden.

● Stile der Brokkolis schälen und sehr klein würfeln.

● Ingwer schälen, in kleine Würfel schneiden (maximal 3 mm. Optional kann er auch geraffelt werden).

● Rapsöl in WOK-Pfanne geben, zuerst die Zwiebeln etwas andünsten, Ingwer dazugeben, kurz mitdünsten und danach alles Gemüse aufs Mal in Pfanne geben und anbraten. Gut rühren, damit das Gemüse nicht anbrennt. Zitronenschale und Zitronensaft dazugeben.

● Bei Bedarf (falls sich zu wenig Flüssigkeit bildet) 1 – 2 dl Wasser dazugeben. 1/4 Gemüse- und Hühner-Bouillonwürfel in der Flüssigkeit auflösen.

● Nach Belieben mit Salz und Pfeffer (oder Piment d'Espelette) abschmecken.

● So lange köcheln lassen, bis das Gemüse gar, aber noch bissfest ist.

Brokkolis

● In hoher Pfanne Wasser mit je 1 1/2 Würfel Gemüse- und Hühner-Bouillon aufkochen (Achtung, Bouillon Wasser probieren, es darf nicht zu fad oder versalzen sein).

● 800 – 1000 g Brokkoli in Röschen schneiden, ins kochende Bouillonwasser geben. Nach ca. 3 – 5 Min. mit Schöpflöffel sechs grössere Röschen (sie müssen noch bissfest sein) herausnehmen und sofort in sehr kaltem Wasser abschrecken (evtl. Eiswürfel ins Wasser). So garen sie nicht mehr weiter.

● Restliche Brokkolis weiter kochen, bis sie ganz weich sind. Diese werden später für die Brokkolicrème unter der Reisdecke benötigt.

● Kurz vor dem Servieren: 50 g Butter in Bratpfanne schmelzen und sanft bräunen. Eine Knoblauchzehe pressen und in die flüssige Butter geben.

● Zitronenschale dazu reiben. Etwas Salz dazu.

● Die sechs Brokkoliröschen in der gewürzten Butter schwenken, bis sie wieder heiss sind.

Anrichten: Einen grossen Löffel des Gemüses auf den Teller geben. Kalte Granatapfelkerne darüber streuen. Pro Teller je einen Brokkoli auf das Gemüsebett legen, etwas Fleur de Sel und wenig von der Mandel-Pistazien-Nuss Mischung darüber streuen.

TIPP: Das Gemüse und die bissfesten Brokkolis können ebenfalls sehr gut vorbereitet werden und erst, wenn der Besuch kommt, nochmals aufgewärmt werden.

Brokkoli unter Reisdecke

Brokkolicrème:

● Die in der Bouillon weich gekochten Brokkolis in feuerfeste Keramik-Schüssel geben.

● 10 – 20 g Crème Fraîche und wenig Zitronensaft dazugeben (beides nach Belieben).

● Alles pürieren, mit wenig Sojasauce und Piment d`Espelette oder Pfeffer würzen/abschmecken. Falls die Brokkolicrème zu dick ist, sehr wenig von der Bouillon dazu geben.

Reisdecke:

● 4 Tassen Wasser mit wenig Salz aufkochen.

● 2 Tassen (ca. 400 g) Basmatireis (optional etwas Wildreis dazu mischen) in das gesalzene Kochwasser dazugeben und kurz gut umrühren.

● Eine Prise Safranfäden in die Pfanne streuen. Deckel drauf und sofort den Herd ganz abstellen (nur bei Glaskeramik oder Gusseisen-Kochfeld) oder auf der kleinsten Stufe lassen (Induktion- oder Gasherd).

● 20 Min. auf dem Herd garen, Deckel nie abheben.

Anrichten:Einen Löffel der Brokkolicrème auf dem Teller rund verteilen. Ca. 2 – 3 grosse Löffel Basmati Reis in eine breite Tasse oder ein Schäleli geben, gut andrücken und auf die Brokkolicrème stürzen. Optional kann der Reis auch lose auf der Crème verteilt werden. Es soll wie eine Bettdecke aussehen. Etwas bunte getrocknete Blüten darüber streuen.

TIPP:Die Brokkolicème kann ebenfalls sehr gut vorbereitet werden und erst wenn der Besuch kommt, wieder aufgewärmt werden. Dazu die feuerfeste Keramikform auf den Herd stellen und bei kleiner Stufe unter gelegentlichem Rühren warm werden lassen. Wenn der Besuch kommt, kann der Reis gekocht und gleichzeitig der Schlafrock in den Ofen geschoben werden.

Safransauce

● Butter in Pfanne schmelzen, Mehl dazugeben und zusammen mit Schwingbesen schaumig dünsten, bis es keine Mehlklumpen mehr hat.

● Mit Halbrahm ablöschen und gemahlenen Safran dazugeben. Aufkochen, damit es abbindet.

● Nach und nach die Bouillonwürfel dazugeben, bis einem die Sauce schmeckt.

● Crème Fraîche dazugeben. Eventuell noch etwas salzen. Mit Zitronensaft abschmecken.

TIPP: Die Safransauce kann man ebenfalls schon vorkochen und kurz vor dem Anrichten nochmals aufwärmen. Achtung: Aufpassen, dass sie nicht anbrennt, dabeibleiben und gut rühren!

En Guete !