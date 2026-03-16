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Lieblingszuetat, Tag 2 Fleischvogel vom Rind mit Risotto und Chnebelrüebli Dreierlei

Yoli verwöhnt ihre Gäste mit einem Fleischvogel vom Rind mit Risotto und Chnebelrüebli Dreierlei.

16.03.2026, 09:41

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REZEPT INFOS

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Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 30 Min.

Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min.

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ZUTATEN

Fleischvogel

  • 6               Rindsplätzli (à 120 g)
  • 6 EL          Senf                 
  • 12             Speckstreifen
  • 350 g       Kalbsbrät
  • 6               Metzgerfaden
  • Etwas     Würzmischung (Salz, Pfeffer, Thymian, Paprika, Curry)
  • Etwas     Bratfett
  • 1                 Karotte
  • 1                 Knollensellerie
  • 1                 Zwiebel
  • 1 EL           Tomatenpüree
  • 200 ml   Rotwein
  • 48 g         Bratensauce Pulver
  • 600 ml   Wasser
  • 2 TL          Sambal Oelek

Dreierlei Rüebli

  • 500 g      Rüebli Dreierlei (orange, weiss, violett)                  
  • 3-4 EL     Olivenöl
  • 3 EL          Honig
  • 4 EL          Zitronensaft
  • etwas      Thymian
  • etwas      Salz und Pfeffer

Risotto Carnaroli

  • 1                 Zwiebel
  • 1                 Knoblauchzehe                                      
  • 1 EL           Olivenöl                                                       
  • 600 g      Risotto Carnaroli
  • 3 dl           Weisswein                  
  • 1.5  l          Bouillon
  • Etwas     Salz/Pfeffer
  • 200 g      Hartkäse, z.B. Sbrinz, Parmesan
  • 2-3          Butterstückli

ZUBEREITUNG

Fleischvogel

  • Rindsplätzli flachklopfen, eventuell Ränder gerade schneiden.
  • Mit Senf (Hälfte vom Senf) bestreichen und je 2 Speckstreifen auflegen.
  • Dann Brät darüber verteilen.
  • Die Seitenränder längs etwas einklappen, damit nichts ausläuft, und über die Breite zu Rouladen formen, mit Faden umbinden.
  • Aussenrum mit Senf, Salz, Pfeffer, Thymian, Paprika, Curry bestreichen
  • Fleischvögel im Bratfett scharf anbraten auf jeder Seite, anschliessend herausnehmen.
  • Karotte schälen und in grobe Würfel schneiden, Knollensellerie schälen, Zwiebel schälen und halbieren.
  • Gemüse in der gleichen Pfanne scharf anbraten und Tomatenpüree mitrösten.
  • Mit Wein ablöschen und einreduzieren lassen.
  • 600 ml Wasser ein einer zweiten Pfanne aufkochen und Bratensauce Pulver darin verrühren.
  • Geröstetes Gemüse aus anderer Pfanne zur Flüssigkeit geben sowie auch die Fleischvögel dazugeben und zugedeckt bei kleiner Hitze für 1 h 15 Min. schmoren lassen. Fleisch gelegentlich wenden.
  • Zum Schluss: Abschmecken mit Sambal Oelek und aufkochen, Bindefaden entfernen.

Dreierlei Rüebli

  • Alle Rüebli schälen und der Länge nach gleich lang zu «Chnebeli» schneiden.
  • Achtung: Violette Rüebli separat schneiden, sie färben ab.
  • Olivenöl mit allen anderen Zutaten zu einer Marinade mischen.
  • Rüebli mit Marinade mischen (violett separat) und beiseite stellen.
  • Später:
  • Rüebli auf Blech verteilen und im Steamer kurz dämpfen oder in der Pfanne 6 Min. kochen (violette jeweils wieder separat).
  • Anschliessend auf Ofenblech verteilen und im Ofen fertig backen für 20 Min. bei 190 Grad Umluft.

Risotto Carnaroli

  • Zwiebel und Knoblauchzehe schälen, klein schneiden und im heissen Olivenöl in der Pfanne andünsten.
  • Risottoreis dazugeben und mitdünsten bis er glasig ist.
  • Mit Wein ablöschen und einkochen lassen.
  • Gemüsebouillon nach und nach dazu giessen., ca. 25 Min. kochen lassen, bis der Reis sämig ist aber noch etwas Biss hat
  • Mit Salz und Pfeffer würzen, Hartkäse unterrühren und kalte Butterstückli dazugeben, falls der Reis zu trocken wirkt.

Finish

  • Risotto anrichten und mit Käse bestreuen.                                                             
  • Fleischvögel nochmals aufwärmen und auf dem Teller schräg angeschnitten aufrichten.
  • Mit Schnittlauch garnieren
  • Sauce in aufgewärmten Töpfli oder in einem Krüglein anrichten.
  • Rüebli auf dem Teller anrichten.

En Guete !

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