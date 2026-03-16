REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 30 Min.
Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min.
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ZUTATEN
Fleischvogel
- 6 Rindsplätzli (à 120 g)
- 6 EL Senf
- 12 Speckstreifen
- 350 g Kalbsbrät
- 6 Metzgerfaden
- Etwas Würzmischung (Salz, Pfeffer, Thymian, Paprika, Curry)
- Etwas Bratfett
- 1 Karotte
- 1 Knollensellerie
- 1 Zwiebel
- 1 EL Tomatenpüree
- 200 ml Rotwein
- 48 g Bratensauce Pulver
- 600 ml Wasser
- 2 TL Sambal Oelek
Dreierlei Rüebli
- 500 g Rüebli Dreierlei (orange, weiss, violett)
- 3-4 EL Olivenöl
- 3 EL Honig
- 4 EL Zitronensaft
- etwas Thymian
- etwas Salz und Pfeffer
Risotto Carnaroli
- 1 Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- 1 EL Olivenöl
- 600 g Risotto Carnaroli
- 3 dl Weisswein
- 1.5 l Bouillon
- Etwas Salz/Pfeffer
- 200 g Hartkäse, z.B. Sbrinz, Parmesan
- 2-3 Butterstückli
ZUBEREITUNG
Fleischvogel
- Rindsplätzli flachklopfen, eventuell Ränder gerade schneiden.
- Mit Senf (Hälfte vom Senf) bestreichen und je 2 Speckstreifen auflegen.
- Dann Brät darüber verteilen.
- Die Seitenränder längs etwas einklappen, damit nichts ausläuft, und über die Breite zu Rouladen formen, mit Faden umbinden.
- Aussenrum mit Senf, Salz, Pfeffer, Thymian, Paprika, Curry bestreichen
- Fleischvögel im Bratfett scharf anbraten auf jeder Seite, anschliessend herausnehmen.
- Karotte schälen und in grobe Würfel schneiden, Knollensellerie schälen, Zwiebel schälen und halbieren.
- Gemüse in der gleichen Pfanne scharf anbraten und Tomatenpüree mitrösten.
- Mit Wein ablöschen und einreduzieren lassen.
- 600 ml Wasser ein einer zweiten Pfanne aufkochen und Bratensauce Pulver darin verrühren.
- Geröstetes Gemüse aus anderer Pfanne zur Flüssigkeit geben sowie auch die Fleischvögel dazugeben und zugedeckt bei kleiner Hitze für 1 h 15 Min. schmoren lassen. Fleisch gelegentlich wenden.
- Zum Schluss: Abschmecken mit Sambal Oelek und aufkochen, Bindefaden entfernen.
Dreierlei Rüebli
- Alle Rüebli schälen und der Länge nach gleich lang zu «Chnebeli» schneiden.
- Achtung: Violette Rüebli separat schneiden, sie färben ab.
- Olivenöl mit allen anderen Zutaten zu einer Marinade mischen.
- Rüebli mit Marinade mischen (violett separat) und beiseite stellen.
- Später:
- Rüebli auf Blech verteilen und im Steamer kurz dämpfen oder in der Pfanne 6 Min. kochen (violette jeweils wieder separat).
- Anschliessend auf Ofenblech verteilen und im Ofen fertig backen für 20 Min. bei 190 Grad Umluft.
Risotto Carnaroli
- Zwiebel und Knoblauchzehe schälen, klein schneiden und im heissen Olivenöl in der Pfanne andünsten.
- Risottoreis dazugeben und mitdünsten bis er glasig ist.
- Mit Wein ablöschen und einkochen lassen.
- Gemüsebouillon nach und nach dazu giessen., ca. 25 Min. kochen lassen, bis der Reis sämig ist aber noch etwas Biss hat
- Mit Salz und Pfeffer würzen, Hartkäse unterrühren und kalte Butterstückli dazugeben, falls der Reis zu trocken wirkt.
Finish
- Risotto anrichten und mit Käse bestreuen.
- Fleischvögel nochmals aufwärmen und auf dem Teller schräg angeschnitten aufrichten.
- Mit Schnittlauch garnieren
- Sauce in aufgewärmten Töpfli oder in einem Krüglein anrichten.
- Rüebli auf dem Teller anrichten.
En Guete !