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Lieblingszuetat, Tag 3 - Rindfleisch-Moussaka mit Auberginen-Involtini auf grünem Salat Elena trumpft bei ihren Gästen mit einem mediterranem Rindfleisch-Moussaka und Auberginen-Involtini auf grünem Salat.

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REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 1 Std. 30 Min. Zubereitungszeit: 45 Min. Gewinnerrezept als PDF Gewinnerrezept_Lieblingszuetat_Tag 3_Aubergine ZUTATEN Moussaka 3 Auberginen

500 g Kartoffeln

etwas Olivenöl zum anbraten

1 Zwiebel

2-3 Knoblauchzehen

600-800 g Rindshackfleisch

etwas Rosé Wein, zum ablöschen

5 EL Tomatenpüree

800 g ganze geschälte Tomaten aus der Dose

1 TL Zimt, gemahlen

1 Zweig Rosmarin

ca. 100 g Parmesan Béchamelsauce 50 g Butter

4-5 EL Mehl

750 ml Milch

etwas Muskatnuss

0.5 TL Salz

etwas Pfeffer Auberginen-Involtini 1 Aubergine

etwas Mascarpone

3 Zweige Basilikum

etwas italienische Kräutermischung

6 Streifen Parmaschinken Salat 1 grüner Salat

150 g Granatapfelkerne

6 EL Olivenöl

4 EL Kräuteressig

1 EL Zitronensaft

etwas Salatkräuter (italienische Kräutermischung)

etwas Salz

etwas Pfeffer ZUBEREITUNG Béchamelsauce Butter in einer Pfanne warm schmelzen.

Mehl beigeben, unter Rühren mit dem Schwingbesen dünsten, das Mehl darf dabei keine Farbe annehmen.

Pfanne von der Platte nehmen. Milch auf einmal dazugeben, unter Rühren aufkochen.

Hitze reduzieren, mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer abschmecken, bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren ca.5-10 Min. köcheln, bis die Sauce sämig ist. Moussaka Auberginen in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden.

Scheiben von beiden Seiten salzen, auf Küchenpapier auslegen und ca. 20 Min. beiseitelegen, damit Wasser ziehen kann.

Währenddessen Kartoffeln waschen und in einen grossen Topf mit Wasser geben. Bei mittlerer Hitze ca. 15 Min. mit Schale kochen.

Anschliessend abgiessen und beiseitestellen.

Etwas l in einem weiteren grossen Topf erhitzen und das Rindshackfleisch darin ca. 3 Min. scharf anbraten, bis es gebräunt ist.

Währenddessen Zwiebel und Knoblauch fein hacken.

Zwiebel und Knoblauch dazugeben, mit Rosé ablöschen.

Tomatenpüree und Tomaten aus der Dose dazugeben und vermengen.

Mit Salz, Rosmarin und Zimt würzen. Die Hitze reduzieren und ca. 50 Min. köcheln lassen.

Backofen auf 200 Grad Unter und Oberhitze vorheizen.

Die Auberginenscheiben mit Küchenpapier trocken tupfen.

l in einer Bratpfanne bei mittlerer bis hoher Hitze erwärmen und die Auberginenscheiben darin von beiden Seiten goldbraun braten. (Auberginen von den Involtini können hier vom Zeitplan her direkt mitgebraten werden – siehe weiter unten bei Auberginen-Involtini).

Auf einen mit Küchenpapier ausgelegten Teller legen, um überschüssiges Fett abtropfen zu lassen.

Eine grosse Auflaufform mit ein wenig Olivenöl einfetten.

Die gekochten Kartoffeln in dicke Stücke/Scheiben schneiden und gleichmässig auf dem Boden der Auflaufform verteilen und leicht salzen.

Eine Schicht der Auberginenscheiben darauflegen.

Die Hackfleischsauce darauf verteilen und mit etwas Parmesan bestreuen.

Dann die Béchamelsauce darüber giessen und verstreichen.

Moussaka bei 200 Grad ca. 45 Min. backen, bis oben leicht gebräunt ist.

Aus dem Backofen nehmen und vor dem Anschneiden etwas abkühlen lassen. Auberginen-Involtini Die Auberginen-Involtinis vorbereiten, während Moussaka im Backofen ist Schritt 1: Auberginen Am einfachsten direkt zusammen mit Moussaka-Auberginen vorbereiten und braten. So sind die gebratenen Scheiben schon abgekühlt, bis wir die Füllung zubereiten. Auberginen längs in dünne Scheiben schneiden.

Scheiben von beiden Seiten salzen, auf Küchenpapier auslegen und ca. 20 Minuten ziehen lassen. Danach mit Küchenpapier trocken tupfen.

l in einer Pfanne bei mittlerer bis hoher Hitze erhitzen und die Auberginenscheiben von beiden Seiten goldbraun braten. Anschliessend auf Küchenpapier abtropfen und abkühlen lassen. Schritt 2: Füllung und Rollen Für die Füllung Mascarpone mit frisch geschnittenem Basilikum mischen und mit italienischen Kräutern (sowie nach Bedarf Salz und Pfeffer) abschmecken.

Die Auberginenscheiben mit der Füllung bestreichen, mit Parmaschinken belegen und aufrollen. Die Involtini in eine Form legen, mit Parmesan bestreuen und in den Ofen geben. Schritt 3: Backen In der Ofenmitte ca. 10 Min. bei 220 Grad Ober- und Unterhitze backen.

Die Involtini in den Ofen schieben, nachdem die Moussaka fertig ist, weil diese ohnehin kurz abkühlen muss.

Während die Involtini im Ofen sind, Salat zubereiten. Salat Grünen Salat auf Teller anrichten und mit Granatapfelkernen dekorieren.

Olivenöl, Kräuteressig und Zitronensaft gut verrühren

Mit Salatkräutern, Salz und Pfeffer abschmecken. En Guete !

SRF