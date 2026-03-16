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Lieblingszuetat, Tag 3 Rindfleisch-Moussaka mit Auberginen-Involtini auf grünem Salat

Elena trumpft bei ihren Gästen mit einem mediterranem Rindfleisch-Moussaka und Auberginen-Involtini auf grünem Salat.

16.03.2026, 09:41

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REZEPT INFOS

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Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 1 Std. 30 Min.

Zubereitungszeit: 45 Min.

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ZUTATEN

Moussaka

  • 3                            Auberginen
  • 500 g                  Kartoffeln
  • etwas                Olivenöl zum anbraten
  • 1                             Zwiebel
  • 2-3                      Knoblauchzehen
  • 600-800 g       Rindshackfleisch
  • etwas                  Rosé Wein, zum ablöschen
  • 5 EL                      Tomatenpüree
  • 800 g                  ganze geschälte Tomaten aus der Dose
  • 1 TL                      Zimt, gemahlen
  • 1 Zweig             Rosmarin
  • ca. 100 g            Parmesan

 

Béchamelsauce

  • 50 g         Butter
  • 4-5 EL     Mehl
  • 750 ml    Milch
  • etwas      Muskatnuss
  • 0.5 TL     Salz
  • etwas      Pfeffer

 

Auberginen-Involtini

  • 1                             Aubergine
  • etwas                  Mascarpone
  • 3 Zweige           Basilikum
  • etwas                  italienische Kräutermischung
  • 6 Streifen         Parmaschinken

 

Salat

  • 1                 grüner Salat
  • 150 g       Granatapfelkerne
  • 6 EL          Olivenöl
  • 4 EL          Kräuteressig
  • 1 EL           Zitronensaft
  • etwas      Salatkräuter (italienische Kräutermischung)
  • etwas      Salz
  • etwas      Pfeffer

ZUBEREITUNG

Béchamelsauce

  • Butter in einer Pfanne warm schmelzen.
  • Mehl beigeben, unter Rühren mit dem Schwingbesen dünsten, das Mehl darf dabei keine Farbe annehmen.
  • Pfanne von der Platte nehmen. Milch auf einmal dazugeben, unter Rühren aufkochen.
  • Hitze reduzieren, mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer abschmecken, bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren ca.5-10 Min. köcheln, bis die Sauce sämig ist.

 Moussaka

  • Auberginen in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden.
  • Scheiben von beiden Seiten salzen, auf Küchenpapier auslegen und ca. 20 Min. beiseitelegen, damit Wasser ziehen kann.
  • Währenddessen Kartoffeln waschen und in einen grossen Topf mit Wasser geben. Bei mittlerer Hitze ca. 15 Min. mit Schale kochen.
  • Anschliessend abgiessen und beiseitestellen.
  • Etwas l in einem weiteren grossen Topf erhitzen und das Rindshackfleisch darin ca. 3 Min. scharf anbraten, bis es gebräunt ist.
  • Währenddessen Zwiebel und Knoblauch fein hacken.
  • Zwiebel und Knoblauch dazugeben, mit Rosé ablöschen.
  • Tomatenpüree und Tomaten aus der Dose dazugeben und vermengen.
  • Mit Salz, Rosmarin und Zimt würzen. Die Hitze reduzieren und ca. 50 Min. köcheln lassen.
  • Backofen auf 200 Grad Unter und Oberhitze vorheizen.
  • Die Auberginenscheiben mit Küchenpapier trocken tupfen.
  • l in einer Bratpfanne bei mittlerer bis hoher Hitze erwärmen und die Auberginenscheiben darin von beiden Seiten goldbraun braten. (Auberginen von den Involtini können hier vom Zeitplan her direkt mitgebraten werden – siehe weiter unten bei Auberginen-Involtini).
  • Auf einen mit Küchenpapier ausgelegten Teller legen, um überschüssiges Fett abtropfen zu lassen.
  • Eine grosse Auflaufform mit ein wenig Olivenöl einfetten.
  • Die gekochten Kartoffeln in dicke Stücke/Scheiben schneiden und gleichmässig auf dem Boden der Auflaufform verteilen und leicht salzen.
  • Eine Schicht der Auberginenscheiben darauflegen.
  • Die Hackfleischsauce darauf verteilen und mit etwas Parmesan bestreuen.
  • Dann die Béchamelsauce darüber giessen und verstreichen.
  • Moussaka bei 200 Grad ca. 45 Min. backen, bis oben leicht gebräunt ist.
  • Aus dem Backofen nehmen und vor dem Anschneiden etwas abkühlen lassen.

 

Auberginen-Involtini

  • Die Auberginen-Involtinis vorbereiten, während Moussaka im Backofen ist

Schritt 1: Auberginen

Am einfachsten direkt zusammen mit Moussaka-Auberginen vorbereiten und braten. So sind die gebratenen Scheiben schon abgekühlt, bis wir die Füllung zubereiten.

  • Auberginen längs in dünne Scheiben schneiden.
  • Scheiben von beiden Seiten salzen, auf Küchenpapier auslegen und ca. 20 Minuten ziehen lassen. Danach mit Küchenpapier trocken tupfen.
  • l in einer Pfanne bei mittlerer bis hoher Hitze erhitzen und die Auberginenscheiben von beiden Seiten goldbraun braten. Anschliessend auf Küchenpapier abtropfen und abkühlen lassen.

Schritt 2: Füllung und Rollen

  • Für die Füllung Mascarpone mit frisch geschnittenem Basilikum mischen und mit italienischen Kräutern (sowie nach Bedarf Salz und Pfeffer) abschmecken.
  • Die Auberginenscheiben mit der Füllung bestreichen, mit Parmaschinken belegen und aufrollen. Die Involtini in eine Form legen, mit Parmesan bestreuen und in den Ofen geben. 

Schritt 3: Backen

  • In der Ofenmitte ca. 10 Min. bei 220 Grad Ober- und Unterhitze backen.
  • Die Involtini in den Ofen schieben, nachdem die Moussaka fertig ist, weil diese ohnehin kurz abkühlen muss.
  • Während die Involtini im Ofen sind, Salat zubereiten.

Salat

  • Grünen Salat auf Teller anrichten und mit Granatapfelkernen dekorieren.
  • Olivenöl, Kräuteressig und Zitronensaft gut verrühren
  • Mit Salatkräutern, Salz und Pfeffer abschmecken.

 

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