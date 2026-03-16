REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 1 Std. 30 Min.
Zubereitungszeit: 45 Min.
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ZUTATEN
Moussaka
- 3 Auberginen
- 500 g Kartoffeln
- etwas Olivenöl zum anbraten
- 1 Zwiebel
- 2-3 Knoblauchzehen
- 600-800 g Rindshackfleisch
- etwas Rosé Wein, zum ablöschen
- 5 EL Tomatenpüree
- 800 g ganze geschälte Tomaten aus der Dose
- 1 TL Zimt, gemahlen
- 1 Zweig Rosmarin
- ca. 100 g Parmesan
Béchamelsauce
- 50 g Butter
- 4-5 EL Mehl
- 750 ml Milch
- etwas Muskatnuss
- 0.5 TL Salz
- etwas Pfeffer
Auberginen-Involtini
- 1 Aubergine
- etwas Mascarpone
- 3 Zweige Basilikum
- etwas italienische Kräutermischung
- 6 Streifen Parmaschinken
Salat
- 1 grüner Salat
- 150 g Granatapfelkerne
- 6 EL Olivenöl
- 4 EL Kräuteressig
- 1 EL Zitronensaft
- etwas Salatkräuter (italienische Kräutermischung)
- etwas Salz
- etwas Pfeffer
ZUBEREITUNG
Béchamelsauce
- Butter in einer Pfanne warm schmelzen.
- Mehl beigeben, unter Rühren mit dem Schwingbesen dünsten, das Mehl darf dabei keine Farbe annehmen.
- Pfanne von der Platte nehmen. Milch auf einmal dazugeben, unter Rühren aufkochen.
- Hitze reduzieren, mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer abschmecken, bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren ca.5-10 Min. köcheln, bis die Sauce sämig ist.
Moussaka
- Auberginen in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden.
- Scheiben von beiden Seiten salzen, auf Küchenpapier auslegen und ca. 20 Min. beiseitelegen, damit Wasser ziehen kann.
- Währenddessen Kartoffeln waschen und in einen grossen Topf mit Wasser geben. Bei mittlerer Hitze ca. 15 Min. mit Schale kochen.
- Anschliessend abgiessen und beiseitestellen.
- Etwas l in einem weiteren grossen Topf erhitzen und das Rindshackfleisch darin ca. 3 Min. scharf anbraten, bis es gebräunt ist.
- Währenddessen Zwiebel und Knoblauch fein hacken.
- Zwiebel und Knoblauch dazugeben, mit Rosé ablöschen.
- Tomatenpüree und Tomaten aus der Dose dazugeben und vermengen.
- Mit Salz, Rosmarin und Zimt würzen. Die Hitze reduzieren und ca. 50 Min. köcheln lassen.
- Backofen auf 200 Grad Unter und Oberhitze vorheizen.
- Die Auberginenscheiben mit Küchenpapier trocken tupfen.
- l in einer Bratpfanne bei mittlerer bis hoher Hitze erwärmen und die Auberginenscheiben darin von beiden Seiten goldbraun braten. (Auberginen von den Involtini können hier vom Zeitplan her direkt mitgebraten werden – siehe weiter unten bei Auberginen-Involtini).
- Auf einen mit Küchenpapier ausgelegten Teller legen, um überschüssiges Fett abtropfen zu lassen.
- Eine grosse Auflaufform mit ein wenig Olivenöl einfetten.
- Die gekochten Kartoffeln in dicke Stücke/Scheiben schneiden und gleichmässig auf dem Boden der Auflaufform verteilen und leicht salzen.
- Eine Schicht der Auberginenscheiben darauflegen.
- Die Hackfleischsauce darauf verteilen und mit etwas Parmesan bestreuen.
- Dann die Béchamelsauce darüber giessen und verstreichen.
- Moussaka bei 200 Grad ca. 45 Min. backen, bis oben leicht gebräunt ist.
- Aus dem Backofen nehmen und vor dem Anschneiden etwas abkühlen lassen.
Auberginen-Involtini
- Die Auberginen-Involtinis vorbereiten, während Moussaka im Backofen ist
Schritt 1: Auberginen
Am einfachsten direkt zusammen mit Moussaka-Auberginen vorbereiten und braten. So sind die gebratenen Scheiben schon abgekühlt, bis wir die Füllung zubereiten.
- Auberginen längs in dünne Scheiben schneiden.
- Scheiben von beiden Seiten salzen, auf Küchenpapier auslegen und ca. 20 Minuten ziehen lassen. Danach mit Küchenpapier trocken tupfen.
- l in einer Pfanne bei mittlerer bis hoher Hitze erhitzen und die Auberginenscheiben von beiden Seiten goldbraun braten. Anschliessend auf Küchenpapier abtropfen und abkühlen lassen.
Schritt 2: Füllung und Rollen
- Für die Füllung Mascarpone mit frisch geschnittenem Basilikum mischen und mit italienischen Kräutern (sowie nach Bedarf Salz und Pfeffer) abschmecken.
- Die Auberginenscheiben mit der Füllung bestreichen, mit Parmaschinken belegen und aufrollen. Die Involtini in eine Form legen, mit Parmesan bestreuen und in den Ofen geben.
Schritt 3: Backen
- In der Ofenmitte ca. 10 Min. bei 220 Grad Ober- und Unterhitze backen.
- Die Involtini in den Ofen schieben, nachdem die Moussaka fertig ist, weil diese ohnehin kurz abkühlen muss.
- Während die Involtini im Ofen sind, Salat zubereiten.
Salat
- Grünen Salat auf Teller anrichten und mit Granatapfelkernen dekorieren.
- Olivenöl, Kräuteressig und Zitronensaft gut verrühren
- Mit Salatkräutern, Salz und Pfeffer abschmecken.
En Guete !