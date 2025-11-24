REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 45 Min.
Zubereitungszeit: 1 Std. 15 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Quarkchnöpfli
- 400 g Chnöpflimehl
- 3-4 EL Salz
- 500 g Magerquark
- 6 frische Eier
- Salzwasser siedend
- 2 EL Bratbutter
Balsamico-Sauce
- 4 Schalotten fein gehackt
- Etwas Butter
- 1 dl Aceto Balsamico
- 2 Zweiglein Thymian
- 2 dl Cognac
- 3 dl Rindsbouillon
- 2 EL Maizena
- 3 EL Wasser
- 4 Zweige Thymian, zerzupft für die Garnitur
Gemüse
- 6-8 farbige Rüebli
- 3-4 dl Gemüsebouillon
- 2 EL Butter
- 2 EL Puderzucker
- 2 Zucchini, mittelgross
- Etwas Olivenöl
- Etwas Gemüsegewürz
Rindsmedaillon
- ca. 150 g Rindsfiletmedaillon
- etwas Bratbutter
- etwas Fleur de Sel
ZUBEREITUNG
Quarkchnöpfli
- Mehl und Salz in einer Schüssel mischen, in der Mitte eine Mulde eindrücken.
- Quark und Eier in die Mulde giessen, mit der Küchenmaschine so lange rühren, bis der Teig Blasen wirft.
- Zugedeckt 30 Min. ruhen lassen.
- Ofen auf 60 Grad vorheizen.
- Platte und Teller vorwärmen.
- Teig portionenweise mit Knöpflisieb ins leicht siedende Wasser streichen.
- Knöpfli ziehen lassen, bis sie an die Oberfläche steigen.
- Mit einer Schaumkelle herausnehmen, abtropfen und auf die Seite stellen.
Balsamico-Sauce
- Schalotten in Butter andünsten.
- Aceto Balsamico dazu giessen und fast vollständig einkochen lassen.
- Thymian beigeben, Cognac und Bouillon dazu giessen, aufkochen.
- Hitze reduzieren und ca. 10 Minuten einköcheln.
- Sauce absieben, zurück in die Pfanne geben.
- Falls noch zu flüssig: Maizena in Wasser auflösen und unterrühren.
Gemüse
- Die Rüebli verschiedenförmig schneiden (wegen der Optik).
- In Bouillon blanchieren (die dunklen Rüebli separat kochen, damit sie nicht abfärben). So viel Bouillon nehmen, dass die Rüebli grad bedeckt sind.
- Später anbraten: dazu Puderzucker in Bratpfanne in Butter erhitzen und Rüebli darin anbraten.
- Zucchini verschiedenförmig schneiden, mit Salz bestreuen und etwa eine Stunde entwässern.
- Danach mit Olivenöl und Gemüsegewürz marinieren, danach anbraten.
Knöpfli und Gemüse
- Knöpfli anbraten und mit angebratenem Gemüse im Ofen warmhalten.
Rindsmedaillon
- 1 Std. vorher aus dem Kühlschrank nehmen. Kurz vor dem Anbraten mit Fleur de Sel bestreuen.
- Bratbutter in einer beschichteten Bratpfanne erhitzen.
- Fleisch beidseitig 3 Min. anbraten.
- Herausnehmen und alles schön anrichten.
- Balsamico-Sauce über das Fleisch träufeln
En Guete !