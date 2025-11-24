Inhalt

Öppis Abrötlets, Tag 3 - Rindsfiletmedaillon, angebratene Quarkknöpfli, Rüebli & Zucchini Brigitta verwöhnt ihre Gäste mit Rindsfiletmedaillon, angebratenen Quarkknöpfli, farbigen Rüebli und Zucchini.

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 45 Min. Zubereitungszeit: 1 Std. 15 Min. Gewinnerrezept als PDF Gewinnerrezept_Öppis Abrötlets_Tag 3_Rindsfiletmedaillon mit angebratenen Quarkknöpfli ZUTATEN Quarkchnöpfli 400 g Chnöpflimehl

3-4 EL Salz

500 g Magerquark

6 frische Eier

Salzwasser siedend

2 EL Bratbutter Balsamico-Sauce 4 Schalotten fein gehackt

Etwas Butter

1 dl Aceto Balsamico

2 Zweiglein Thymian

2 dl Cognac

3 dl Rindsbouillon

2 EL Maizena

3 EL Wasser

4 Zweige Thymian, zerzupft für die Garnitur Gemüse 6-8 farbige Rüebli

3-4 dl Gemüsebouillon

2 EL Butter

2 EL Puderzucker

2 Zucchini, mittelgross

Etwas Olivenöl

Etwas Gemüsegewürz Rindsmedaillon ca. 150 g Rindsfiletmedaillon

etwas Bratbutter

etwas Fleur de Sel ZUBEREITUNG Quarkchnöpfli Mehl und Salz in einer Schüssel mischen, in der Mitte eine Mulde eindrücken.

Quark und Eier in die Mulde giessen, mit der Küchenmaschine so lange rühren, bis der Teig Blasen wirft.

Zugedeckt 30 Min. ruhen lassen.

Ofen auf 60 Grad vorheizen.

Platte und Teller vorwärmen.

Teig portionenweise mit Knöpflisieb ins leicht siedende Wasser streichen.

Knöpfli ziehen lassen, bis sie an die Oberfläche steigen.

Mit einer Schaumkelle herausnehmen, abtropfen und auf die Seite stellen. Balsamico-Sauce Schalotten in Butter andünsten.

Aceto Balsamico dazu giessen und fast vollständig einkochen lassen.

Thymian beigeben, Cognac und Bouillon dazu giessen, aufkochen.

Hitze reduzieren und ca. 10 Minuten einköcheln.

Sauce absieben, zurück in die Pfanne geben.

Falls noch zu flüssig: Maizena in Wasser auflösen und unterrühren. Gemüse Die Rüebli verschiedenförmig schneiden (wegen der Optik).

In Bouillon blanchieren (die dunklen Rüebli separat kochen, damit sie nicht abfärben). So viel Bouillon nehmen, dass die Rüebli grad bedeckt sind.

Später anbraten: dazu Puderzucker in Bratpfanne in Butter erhitzen und Rüebli darin anbraten.

Zucchini verschiedenförmig schneiden, mit Salz bestreuen und etwa eine Stunde entwässern.

Danach mit Olivenöl und Gemüsegewürz marinieren, danach anbraten. Knöpfli und Gemüse Knöpfli anbraten und mit angebratenem Gemüse im Ofen warmhalten. Rindsmedaillon 1 Std. vorher aus dem Kühlschrank nehmen. Kurz vor dem Anbraten mit Fleur de Sel bestreuen.

Bratbutter in einer beschichteten Bratpfanne erhitzen.

Fleisch beidseitig 3 Min. anbraten.

Herausnehmen und alles schön anrichten.

Balsamico-Sauce über das Fleisch träufeln En Guete !

