Öppis Abrötlets, Tag 3 Rindsfiletmedaillon, angebratene Quarkknöpfli, Rüebli & Zucchini

Brigitta verwöhnt ihre Gäste mit Rindsfiletmedaillon, angebratenen Quarkknöpfli, farbigen Rüebli und Zucchini.

24.11.2025, 09:29

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 45 Min.

Zubereitungszeit: 1 Std. 15 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Quarkchnöpfli

  • 400 g      Chnöpflimehl
  • 3-4 EL    Salz
  • 500 g      Magerquark
  • 6               frische Eier
  • Salzwasser siedend
  • 2 EL         Bratbutter

Balsamico-Sauce

  • 4                          Schalotten fein gehackt
  • Etwas                Butter
  • 1 dl                      Aceto Balsamico
  • 2 Zweiglein     Thymian
  • 2 dl                     Cognac
  • 3 dl                     Rindsbouillon
  • 2 EL                   Maizena
  • 3 EL                    Wasser
  • 4 Zweige          Thymian, zerzupft für die Garnitur

Gemüse

  • 6-8          farbige Rüebli
  • 3-4 dl      Gemüsebouillon
  • 2 EL         Butter
  • 2 EL         Puderzucker
  • 2               Zucchini, mittelgross
  • Etwas     Olivenöl
  • Etwas     Gemüsegewürz

Rindsmedaillon

  • ca. 150 g           Rindsfiletmedaillon
  • etwas                Bratbutter
  • etwas                Fleur de Sel

ZUBEREITUNG

Quarkchnöpfli

  • Mehl und Salz in einer Schüssel mischen, in der Mitte eine Mulde eindrücken.
  • Quark und Eier in die Mulde giessen, mit der Küchenmaschine so lange rühren, bis der Teig Blasen wirft.
  • Zugedeckt 30 Min. ruhen lassen.
  • Ofen auf 60 Grad vorheizen.
  • Platte und Teller vorwärmen.
  • Teig portionenweise mit Knöpflisieb ins leicht siedende Wasser streichen.
  • Knöpfli ziehen lassen, bis sie an die Oberfläche steigen.
  • Mit einer Schaumkelle herausnehmen, abtropfen und auf die Seite stellen.

Balsamico-Sauce

  • Schalotten in Butter andünsten.
  • Aceto Balsamico dazu giessen und fast vollständig einkochen lassen.
  • Thymian beigeben, Cognac und Bouillon dazu giessen, aufkochen.
  • Hitze reduzieren und ca. 10 Minuten einköcheln.
  • Sauce absieben, zurück in die Pfanne geben.
  • Falls noch zu flüssig: Maizena in Wasser auflösen und unterrühren.

Gemüse

  • Die Rüebli verschiedenförmig schneiden (wegen der Optik).
  • In Bouillon blanchieren (die dunklen Rüebli separat kochen, damit sie nicht abfärben). So viel Bouillon nehmen, dass die Rüebli grad bedeckt sind.
  • Später anbraten: dazu Puderzucker in Bratpfanne in Butter erhitzen und Rüebli darin anbraten.
  • Zucchini verschiedenförmig schneiden, mit Salz bestreuen und etwa eine Stunde entwässern.
  • Danach mit Olivenöl und Gemüsegewürz marinieren, danach anbraten.

Knöpfli und Gemüse

  • Knöpfli anbraten und mit angebratenem Gemüse im Ofen warmhalten.

Rindsmedaillon        

  • 1 Std. vorher aus dem Kühlschrank nehmen. Kurz vor dem Anbraten mit Fleur de Sel bestreuen.
  • Bratbutter in einer beschichteten Bratpfanne erhitzen.
  • Fleisch beidseitig 3 Min. anbraten.
  • Herausnehmen und alles schön anrichten.
  • Balsamico-Sauce über das Fleisch träufeln

 

En Guete !

