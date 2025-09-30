REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 20 Min.
Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Schweinefilet und Marinade
- 2 Schweinefilets (je ca. 400–500 g)
- 1 EL grobkörniger Senf
- 1 EL feiner Senf
- 1 EL Honig
- 3 EL Olivenöl
- 1–2 Zweige frischer Rosmarin, fein gehackt
- etwas Salz, Pfeffer
Weissweinsauce
- 2 Schalotten, fein gehackt
- 1 EL Butter
- 1 dl Weisswein
- 1 dl Rindsbouillon
- 1 dl Rahm
Karamellisierte Baumnüsse
- 100 g Baumnüsse
- 3 EL Zucker
- 1 TL Rosmarin, fein gehackt
Karamellisierte Schalotten
- 12-14 Schalotten, ganz
- 1 EL Butter
- 1 EL Honig
- 1 EL Balsamico
- ca. 0.5 dl Gemüsebouillon
Polenta
- 300 g Polenta (schnellkochend oder gemäss Packung)
- etwas Salz
- Wasser oder Milch (gemäss Packungsbeilage der Polenta)
- Optional: etwas Butter oder geriebener Käse
ZUBEREITUNG
Schweinefilet und Marinade
- Senf, Honig, Olivenöl, etwas Salz und Pfeffer und fein gehackten Rosmarin in einer Schüssel vermengen.
- Filets mit Küchenpapier trocken tupfen und nachher in einer heissen Pfanne rundherum scharf anbraten.
- Schweinefilets mit der Marinade einreiben und dann im Ofen bei ca. 120 Grad für 20–30 Min. garen (je nach Dicke und gewünschtem Garpunkt, Innentemperatur ca. 65 Grad).
- Nach dem Garen kurz ruhen lassen, dann aufschneiden.
Weissweinsauce
- Im Bratensatz der Filets die Butter erhitzen und Schalotten darin glasig anbraten.
- Mit Weisswein ablöschen und auf die Hälfte einkochen lassen.
- Rindsbouillon und Rahm beigeben, nochmals etwas einkochen und abschmecken.
Karamellisierte Baumnüsse
- Zucker in einer Pfanne schmelzen lassen, bis er goldbraun ist.
- Baumnüsse beigeben und rasch im Karamell wenden.
- Rosmarin untermischen, auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben und auskühlen lassen.
Karamellisierte Schalotten
- Ganze Schalotten in Butter anbraten.
- Mit Honig übergiessen und leicht karamellisieren lassen.
- Mit Balsamico ablöschen, Gemüsebouillon beigeben und zugedeckt köcheln lassen, bis die Schalotten weich und schön glasiert sind.
Polenta
- Polenta gemäss Packungsbeilage in Wasser oder Milch unter ständigem Rühren aufkochen.
- Mit Salz abschmecken, optional mit etwas Butter oder Käse verfeinern.
- Warm servieren.
En Guete !