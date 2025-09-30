 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Öppis Caramelisierts, Tag 4 Schweinefilet mit karamellisierten Schalotten und Polenta

Valentina überzeugt ihre Gäste mit einem Schweinefilet mit karamellisierten Schalotten, Weissweinsauce, Polenta und karamellisierten Baumnüssen

30.09.2025, 16:47

Teilen

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 20 Min.

Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Schweinefilet und Marinade

  • 2                     Schweinefilets (je ca. 400–500 g)
  • 1 EL               grobkörniger Senf
  • 1 EL                feiner Senf
  • 1 EL               Honig
  • 3 EL               Olivenöl
  • 1–2 Zweige      frischer Rosmarin, fein gehackt
  • etwas           Salz, Pfeffer

 

Weissweinsauce

  • 2                     Schalotten, fein gehackt
  • 1 EL                Butter
  • 1 dl                 Weisswein
  • 1 dl                 Rindsbouillon
  • 1 dl                 Rahm

 

Karamellisierte Baumnüsse

  • 100 g            Baumnüsse
  • 3 EL               Zucker
  • 1 TL               Rosmarin, fein gehackt

 

Karamellisierte Schalotten

  • 12-14            Schalotten, ganz
  • 1 EL               Butter
  • 1 EL               Honig
  • 1 EL                Balsamico
  • ca. 0.5 dl     Gemüsebouillon

 

Polenta

  • 300 g           Polenta (schnellkochend oder gemäss Packung)
  • etwas           Salz
  • Wasser oder Milch (gemäss Packungsbeilage der Polenta)
  • Optional:     etwas Butter oder geriebener Käse

ZUBEREITUNG

Schweinefilet und Marinade

  • Senf, Honig, Olivenöl, etwas Salz und Pfeffer und fein gehackten Rosmarin in einer Schüssel vermengen.
  • Filets mit Küchenpapier trocken tupfen und nachher in einer heissen Pfanne rundherum scharf anbraten.
  • Schweinefilets mit der Marinade einreiben und dann im Ofen bei ca. 120 Grad für 20–30 Min. garen (je nach Dicke und gewünschtem Garpunkt, Innentemperatur ca. 65 Grad).
  • Nach dem Garen kurz ruhen lassen, dann aufschneiden.

 

Weissweinsauce

  • Im Bratensatz der Filets die Butter erhitzen und Schalotten darin glasig anbraten.
  • Mit Weisswein ablöschen und auf die Hälfte einkochen lassen.
  • Rindsbouillon und Rahm beigeben, nochmals etwas einkochen und abschmecken.

 

Karamellisierte Baumnüsse

  • Zucker in einer Pfanne schmelzen lassen, bis er goldbraun ist.
  • Baumnüsse beigeben und rasch im Karamell wenden.
  • Rosmarin untermischen, auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben und auskühlen lassen.

 

Karamellisierte Schalotten

  • Ganze Schalotten in Butter anbraten.
  • Mit Honig übergiessen und leicht karamellisieren lassen.
  • Mit Balsamico ablöschen, Gemüsebouillon beigeben und zugedeckt köcheln lassen, bis die Schalotten weich und schön glasiert sind.

 

Polenta

  • Polenta gemäss Packungsbeilage in Wasser oder Milch unter ständigem Rühren aufkochen.
  • Mit Salz abschmecken, optional mit etwas Butter oder Käse verfeinern.
  • Warm servieren.

En Guete !

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)