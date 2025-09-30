Inhalt

Öppis Caramelisierts, Tag 4 - Schweinefilet mit karamellisierten Schalotten und Polenta Valentina überzeugt ihre Gäste mit einem Schweinefilet mit karamellisierten Schalotten, Weissweinsauce, Polenta und karamellisierten Baumnüssen

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 20 Min. Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min. Gewinnerrezept als PDF Gewinnerrezept_Öppis Caramelisierts_Tag 4_Schweinefilet mit karamellisierten Schalotten und Polenta ZUTATEN Schweinefilet und Marinade 2 Schweinefilets (je ca. 400–500 g)

1 EL grobkörniger Senf

1 EL feiner Senf

1 EL Honig

3 EL Olivenöl

1–2 Zweige frischer Rosmarin, fein gehackt

etwas Salz, Pfeffer Weissweinsauce 2 Schalotten, fein gehackt

1 EL Butter

1 dl Weisswein

1 dl Rindsbouillon

1 dl Rahm Karamellisierte Baumnüsse 100 g Baumnüsse

3 EL Zucker

1 TL Rosmarin, fein gehackt Karamellisierte Schalotten 12-14 Schalotten, ganz

1 EL Butter

1 EL Honig

1 EL Balsamico

ca. 0.5 dl Gemüsebouillon Polenta 300 g Polenta (schnellkochend oder gemäss Packung)

etwas Salz

Wasser oder Milch (gemäss Packungsbeilage der Polenta)

Optional: etwas Butter oder geriebener Käse ZUBEREITUNG Schweinefilet und Marinade Senf, Honig, Olivenöl, etwas Salz und Pfeffer und fein gehackten Rosmarin in einer Schüssel vermengen.

Filets mit Küchenpapier trocken tupfen und nachher in einer heissen Pfanne rundherum scharf anbraten.

Schweinefilets mit der Marinade einreiben und dann im Ofen bei ca. 120 Grad für 20–30 Min. garen (je nach Dicke und gewünschtem Garpunkt, Innentemperatur ca. 65 Grad).

Nach dem Garen kurz ruhen lassen, dann aufschneiden. Weissweinsauce Im Bratensatz der Filets die Butter erhitzen und Schalotten darin glasig anbraten.

Mit Weisswein ablöschen und auf die Hälfte einkochen lassen.

Rindsbouillon und Rahm beigeben, nochmals etwas einkochen und abschmecken. Karamellisierte Baumnüsse Zucker in einer Pfanne schmelzen lassen, bis er goldbraun ist.

Baumnüsse beigeben und rasch im Karamell wenden.

Rosmarin untermischen, auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben und auskühlen lassen. Karamellisierte Schalotten Ganze Schalotten in Butter anbraten.

Mit Honig übergiessen und leicht karamellisieren lassen.

Mit Balsamico ablöschen, Gemüsebouillon beigeben und zugedeckt köcheln lassen, bis die Schalotten weich und schön glasiert sind. Polenta Polenta gemäss Packungsbeilage in Wasser oder Milch unter ständigem Rühren aufkochen.

Mit Salz abschmecken, optional mit etwas Butter oder Käse verfeinern.

Warm servieren. En Guete !

SRF