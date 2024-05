Per E-Mail teilen

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 5 Min. am Vorabend Zubereitungszeit: 2 Std. 30 Min.

ZUTATEN

Jemista

● 6 grosse, rote Peperoni

● 6 grosse Fleischtomaten

● 400 gr Kalbshackfleisch

● 2 rote Zwiebeln

● 280 gr Risottoreis

● 1,5 dl Moscato-Weisswein

● 75 gr Pinienkerne geröstet

● ½ Bund Dill

● ½ Bund glatte Petersilie

● ½ Bund wilde, griechische Minze (alternativ normaler Pfefferminz)

● Mediterranes Fleur de Sel (alternativ normales Salz)

● Pfeffer

Back/Kochsud

● Je 50 ml Olivenöl, Moscato-Weisswein, Tomatensaft

● Salz, Pfeffer

Ofenkartoffeln

● 6 grosse festkochende Kartoffeln

● 2 mittelgrosse Süsskartoffeln

● 150 gr Cherrytomaten

● 2 – 3 Knoblauchzehen leicht angedrückt

● 1 dl Zitronen Olivenöl für einen frischen Geschmack (alternativ normales

Olivenöl)

● 50 ml Tomatensaft

● 50 ml Moscato-Weisswein

● 1 EL Honig

● 1 EL süsslicher Senf, z.B. Feigensenf

● 2Zweige Rosmarin, getrockneter Oregano

● Mediterranes Fleur de Sel (alternativ Salz), Zitronenpfeffer, Kartoffelgewürz

Zucchetti

● 2 grosse Zucchetti

● Mehl

● Eier, verquirlt

● Cornflakes, zerstampft

● Salz, Pfeffer, getrockneter Thymian

● neutrales Frittieröl

Tzaziki

● 500 gr griechischer Joghurt

● 150 gr Creme Fraiche

● 1 kleine Gurke oder ¾ einer grossen Gurke

● 2 grosse Knoblauchzehen, gepresst

● 50 ml Olivenöl

● 1 EL süsslicher Aceto Balsamico bianco

● ½ Bund frischer Dill

● ½ Teel. Salz

ZUBEREITUNG



Jemista

● Von den Peperoni und Tomaten grosszügig den Deckel abschneiden

● Aushöhlen, von den Tomaten den Saft und das Fruchtfleisch auffangen und pürieren.

● Alternativ kann anstelle der Tomaten auch ca. 300 ml Tomatensaft oder Pelati verwendet werden.

● Peperoni und Tomaten salzen, Peperoni mit einer Gabel rundherum mehrmals einstechen.

● Zwiebeln schälen, klein schneiden und im heissen Olivenöl glasig dünsten

● Hackfleisch dazugeben, alles zusammen andünsten, bis das Hackfleisch gut angebraten ist.

● Reis und Pinienkerne dazugeben, alles zusammen nochmals für ca. 2 Min. dünsten.

● Mit dem Wein ablöschen, kurz einkochen lassen und pürierten Tomatensaft/Fruchtfleisch dazugeben. Das Ganze 1x aufkochen lassen und auf die Seite stellen.

● Die Gewürze klein schneiden, beigeben, mit Salz und Pfeffer sehr gut abschmecken und alles gut durchrühren.

● Die Füllmasse sollte von der Konsistenz her gut feucht sein. Allenfalls etwas Wasser dazu giessen.

● Eine Auflaufform bereitstellen, die Zutaten des Sudes zusammen vermengenund in die Auflaufform giessen.

● Peperoni bis knapp unter dem Deckel mit der Hackfleisch-Reis-Füllung befüllen und in die Auflaufform setzen. Nicht ganz füllen, da die Reismasse im Ofen noch aufquillt.

● Die Masse reicht, um nebst den Peperoni auch noch ca. 3 Tomaten zu befüllen

● Mit dem Deckel wieder schliessen, mit Salz bestreuen und mit wenig Olivenöl beträufeln.

● Backofen auf 200° Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

● Peperoni und Tomaten für ca. 15 Min. backen. Danach auf 150° Grad reduzieren und ca. 45 Min. zu Ende backen, bis der Deckel eine schöne Farbe angenommen hat und der Reis al dente ist.

Ofenkartoffeln

● Kartoffeln und Süsskartoffeln schälen und vierteln.

● Cherrytomaten halbieren und alles zusammen mit den Knoblauchzehen in eine Auflaufform geben.

● Eine Marinade aus den übrigen Zutaten anrühren.

● Marinade über die Kartoffeln giessen und alles zusammen sehr gut einarbeiten, bis alle Kartoffeln benetzt sind.

● Im 150° Grad vorgeheizten Ofen (Oben- und Unterhitze) backen, bis die Kartoffeln eine schöne, knusprige Farbe angenommen haben.

Zucchetti

● Die Zucchetti schälen und in ca. 5 mm dicke Scheiben schräg anschneiden.

● Mit Salz bestreuen, um das Wasser entziehen zu lassen. Nach ca. einer halben Stunde mit einem Haushaltstuch trocken tupfen.

Panierstrasse:

● Für den Cornflakes-Crunch, Cornflakes in einen Haushaltsbeutel geben und grob zerstampfen.

● Eier verquirlen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

● Mehl mit wenig getrocknetem Thymian vermengen.

● Zucchettischeiben zuerst in Mehl, dann in der Eimischung und zuletzt in der Mehlmischung wälzen.

● Im heissen Frittieröl ca. 1 Min. ausbacken und auf einem Haushaltspapier abtropfen lassen.

Tzaziki

● Joghurt am Vorabend in einem Gazetuch abtropfen lassen.

● Am Zubereitungstag Gurken grob raspeln und mit den Händen gut ausdrücken

● Knoblauch pressen.

● Dill fein hacken und alle Zutaten zusammen sehr gut durchrühren, bis eine cremige, kompakte Masse entsteht.

● Bis zum Servieren im Kühlschrank gut durchziehen lassen.

● Allenfalls vor dem Servieren mit ganz wenig Milch nochmals glattrühren.

En Guete !