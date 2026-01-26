Inhalt

Öppis im Sud, Tag 4 - Rindsbraten im Rotweinsud, hausgemachte Spätzli und Rüebli Sascha überzeugt seine Gäste mit einem Rindsbraten im Rotweinsud, hausgemachten Spätzli und glasierten Rüebli.

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 20 Min. (Fleisch bereits am Vortag marinieren) Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min. Gewinnerrezept als PDF Gewinnerrezept_Öppis im Sud_Tag 4_Rindsbraten im Rotweinsud mit Spätzli ZUTATEN Rindsbraten im Rotweinsud 1.6 kg Rindschulterstück

3 l Kochwein

2 Knollensellerie

1 Karotte

3 Zwiebeln

6 Lorbeerblätter

12 Nelken

5 EL Bratensaucepulver

3 EL Fleischwürzmischung

1 EL Paprika Gewürz

1 EL Pfeffer

3 Zehen Knoblauch Spätzliteig 600 g Weissmehl

2 TL Salz

6 frische Eier

1.5 dl Milch

1.5 dl Wasser mit Kohlensäure

20 g Butter Rüebli 8 Karotten

1 Zwiebel

2 EL Zucker

Etwas Salz

Etwas Butter ZUBEREITUNG Rindsbraten im Rotweinsud Rindsbraten am Vortag marinieren: Fleisch in eine Schüssel legen, mit Fleischwürzmischung, Paprika und Pfeffer würzen. Knoblauch schälen, halbieren und auf das Fleisch legen. Mit Deckel bedecken und in den Kühlschrank für ca. 24 Stunden legen.

Wein in einem Schmortopf geben.

Knollensellerie und Karotte, schälen, grob schneiden und zum Wein geben.

Zwiebeln schälen, halbieren und beidseitig mit Lorbeerblättern und Nelken bestücken, auch zum Wein geben.

Wein mit Knollensellerie und Zwiebeln aufkochen.

Braten zum Sud und je nach Grösse vom Stück ca. 1 Std. 30 Min. kochen lassen.

Braten herausnehmen, in Scheiben schneiden. Sauce zum Braten Sud vom Fleisch absieben und ca. die Hälfte des Suds in eine Pfanne oder Topf geben.

Bratensaucepulver zum Sud beigeben, rühren. Köcheln und eindicken lassen.

Nach Bedarf abschmecken. Spätzli Weissmehl, Salz, Eier, Milch und Wasser mit Kohlensäuremixen.

Teig 30 Min. ruhen lassen.

4l Wasser in einen Topf geben, 2 El Salz dazu und aufkochen.

Spätzliteig durchs Sieb in das kochende Salzwasser reiben.

Umrühren und für ca. 4 Min. im Wasser ziehen lassen.

Nach 4 Min. Spätzli aus dem Wasser nehmen und in eine Schüssel geben.

Zu den Spätzli in der Schüssel 20g Butter und etwas Aromat geben und umrühren.

Spätzli kurz in einer Bratpfanne mit Butter anbraten, bis sie goldgelb sind. Rüebli Karotten schälen und längs vierteln.

1 l Wasser mit 1 El Salz aufkochen.

10 Min. die Karotten im Wasser ziehen lassen.

Anschliessend Karotten herausnehmen und stehen lassen.

Zwiebel schälen und fein hacken.

Karotten in Bratpfanne mit Butter erhitzen.

Zwiebeln dazugeben und 5 Min anbraten.

Zucker dazu und kurz glasieren. En Guete !

