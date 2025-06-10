 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Öppis mit Chruschte, Tag 3 Pouletbrust Mexiko mit Nacho-Kruste

Markus punktet mit Pouletbrust Mexiko mit Nacho-Kruste, Guacamole, Reis und Salsa.

10.06.2025, 09:34

Teilen

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 30 Min. .

Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Pouletbrust mit Nacho-Kruste

●       6                Pouletbrüstli vom Ribelmais-Huhn zu je 170 g

●       1 TL          Koriandersamen

●       ½ TL        Kreuzkümmel

●       1 TL          Pfeffer

●       1 TL          Meersalz

●       1 EL         Erdnussöl

 

Kruste

●       150 g      Nacho-Chips «Original»

●       100 g      Panko (Asia Paniermehl)

●       25 g         Paniermehl

●       150 g      Cheddar extra mature, am Stück

●       150 g      Butter

●       50 g         Cheddar extra mature, gerieben

 

Salsa

●       1                rote Zwiebel

●       Etwas     Erdnussöl

●       4                Tomaten Merinda

●       3                Peperoni (Demeter oder Bio)

●       2 EL          Tomatenpüree

●       2 TL         Chipotle Salsa (scharf)

●       1                Zitrone (Bio), Abrieb & Saft

●       1 EL         Honig

●       2 TL         Aceto Balsamico (alt)

●       2 – 3        Zweige Korinadergrün

●       Etwas     Salz & Pfeffer

Guacamole

  • 3               Avocad(Bio)
  • 1               Joghurt Nature
  • 3 EL         Zitronensaft
  • Etwas     Salz & Pfeffer
  • 1               Frühlingszwiebel

 

Reis

  • 600 g      Langkornreis
  • 3 4        Kardamom-Kapseln
  • 2 TL         Salz

 

ZUBEREITUNG

Pouletbrust

●       Gewürz: von Koriandersamen bis Meersalz alles im Mörser fein mahlen und das Fleisch damit einreiben. Etwa 5 Min. einziehen lassen.

●       Pfanne mit Erdnussöl erhitzen und Fleisch je Seite ca. 3 ½ Min. anbraten, danach in Bräter legen.

 

Nacho-Kruste

●       Nachos im Mixer fein mixen, in grosse Schüssel geben.

●       Cheddar (am Stück) fein mixen, zu den Nachos geben.

●       Butter in Mikrowelle weich werden lassen (ca. 15 – 20 Sek.) dann ebenfalls in Schüssel geben.

●       Paniermehl und Panko dazugeben und alles gut durchkneten.

●       Masse auf Backpapier ausbreiten, 2. Backpapier darüberlegen und auf ca. 5mm Dicke, rechteckig auswallen.

●       Im Kühlschrank für ca. 30 Min. kühl stellen

●       Danach in passende Rechtecke schneiden und auf das Fleisch legen.

●       Den geriebenen Cheddar darauf verteilen.

 

Salsa

●       Zwiebel in kleine Würfel schneiden und in etwas Erdnussöl leicht andünsten, erkalten lassen und in eine Schüssel geben

●       Tomaten vierteln und Kerngehäuse entfernen, dann in kleine Würfel schneiden und in Schüssel geben.

●       Peperoni mit Sparschäler schälen (sollte so besser zu verdauen sein), dann Kerngehäuse entfernen und in Streifen, dann in kleine Würfel schneiden, in Schüssel geben.

●       Tomatenpüree, Chipotle Sauce, Zitronensaft, Honig und Aceto dazugeben und alles vermischen, dann mit Stabmixer etwas «an-mixen» und fein gehackten Koriander dazugeben. Salsa abgedeckt kühlstellen.

Guacamole

  • Avocados halbieren, entkernen und mit einem Esslöffel das Fruchtfleisch aus der Schale heben, in grossen Messbecher geben.
  • Joghurt, Zitronensaft, Salz & Pfeffer dazugeben und mit Stabmixer fein pürieren,fein geschnittene Frühlingszwiebeln unter die Guacamole mischen.
  • Kern der Avocado dazugeben und kühlstellen.

Reis

  • Salzwasser kochen.
  • Kardamom und Salz im Mörser feinreiben und ins Wasser geben.
  • Reis dazugeben und kochen.

 

Menü fertig stellen

  • Salsa und Guacamole herausnehmen und portionieren.
  • Backofen auf 220° Ober- und Unterhitze vorheizen.
  • Kerntemperaturfühler an dicker Stelle von Pouletbrust anbringen.
  • Bräter für ca. 20 Min. in Backofen geben.
  • Bei Kerntemperatur von 76° Grad herausnehmen und anrichten.
  • Reis im Portionenring anrichten.

En Guete !

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)