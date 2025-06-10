REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 30 Min. .
Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Pouletbrust mit Nacho-Kruste
● 6 Pouletbrüstli vom Ribelmais-Huhn zu je 170 g
● 1 TL Koriandersamen
● ½ TL Kreuzkümmel
● 1 TL Pfeffer
● 1 TL Meersalz
● 1 EL Erdnussöl
Kruste
● 150 g Nacho-Chips «Original»
● 100 g Panko (Asia Paniermehl)
● 25 g Paniermehl
● 150 g Cheddar extra mature, am Stück
● 150 g Butter
● 50 g Cheddar extra mature, gerieben
Salsa
● 1 rote Zwiebel
● Etwas Erdnussöl
● 4 Tomaten Merinda
● 3 Peperoni (Demeter oder Bio)
● 2 EL Tomatenpüree
● 2 TL Chipotle Salsa (scharf)
● 1 Zitrone (Bio), Abrieb & Saft
● 1 EL Honig
● 2 TL Aceto Balsamico (alt)
● 2 – 3 Zweige Korinadergrün
● Etwas Salz & Pfeffer
Guacamole
- 3 Avocad(Bio)
- 1 Joghurt Nature
- 3 EL Zitronensaft
- Etwas Salz & Pfeffer
- 1 Frühlingszwiebel
Reis
- 600 g Langkornreis
- 3 4 Kardamom-Kapseln
- 2 TL Salz
ZUBEREITUNG
Pouletbrust
● Gewürz: von Koriandersamen bis Meersalz alles im Mörser fein mahlen und das Fleisch damit einreiben. Etwa 5 Min. einziehen lassen.
● Pfanne mit Erdnussöl erhitzen und Fleisch je Seite ca. 3 ½ Min. anbraten, danach in Bräter legen.
Nacho-Kruste
● Nachos im Mixer fein mixen, in grosse Schüssel geben.
● Cheddar (am Stück) fein mixen, zu den Nachos geben.
● Butter in Mikrowelle weich werden lassen (ca. 15 – 20 Sek.) dann ebenfalls in Schüssel geben.
● Paniermehl und Panko dazugeben und alles gut durchkneten.
● Masse auf Backpapier ausbreiten, 2. Backpapier darüberlegen und auf ca. 5mm Dicke, rechteckig auswallen.
● Im Kühlschrank für ca. 30 Min. kühl stellen
● Danach in passende Rechtecke schneiden und auf das Fleisch legen.
● Den geriebenen Cheddar darauf verteilen.
Salsa
● Zwiebel in kleine Würfel schneiden und in etwas Erdnussöl leicht andünsten, erkalten lassen und in eine Schüssel geben
● Tomaten vierteln und Kerngehäuse entfernen, dann in kleine Würfel schneiden und in Schüssel geben.
● Peperoni mit Sparschäler schälen (sollte so besser zu verdauen sein), dann Kerngehäuse entfernen und in Streifen, dann in kleine Würfel schneiden, in Schüssel geben.
● Tomatenpüree, Chipotle Sauce, Zitronensaft, Honig und Aceto dazugeben und alles vermischen, dann mit Stabmixer etwas «an-mixen» und fein gehackten Koriander dazugeben. Salsa abgedeckt kühlstellen.
Guacamole
- Avocados halbieren, entkernen und mit einem Esslöffel das Fruchtfleisch aus der Schale heben, in grossen Messbecher geben.
- Joghurt, Zitronensaft, Salz & Pfeffer dazugeben und mit Stabmixer fein pürieren,fein geschnittene Frühlingszwiebeln unter die Guacamole mischen.
- Kern der Avocado dazugeben und kühlstellen.
Reis
- Salzwasser kochen.
- Kardamom und Salz im Mörser feinreiben und ins Wasser geben.
- Reis dazugeben und kochen.
Menü fertig stellen
- Salsa und Guacamole herausnehmen und portionieren.
- Backofen auf 220° Ober- und Unterhitze vorheizen.
- Kerntemperaturfühler an dicker Stelle von Pouletbrust anbringen.
- Bräter für ca. 20 Min. in Backofen geben.
- Bei Kerntemperatur von 76° Grad herausnehmen und anrichten.
- Reis im Portionenring anrichten.
En Guete !