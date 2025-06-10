Markus punktet mit Pouletbrust Mexiko mit Nacho-Kruste, Guacamole, Reis und Salsa.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 30 Min. . Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Pouletbrust mit Nacho-Kruste

● 6 Pouletbrüstli vom Ribelmais-Huhn zu je 170 g

● 1 TL Koriandersamen

● ½ TL Kreuzkümmel

● 1 TL Pfeffer

● 1 TL Meersalz

● 1 EL Erdnussöl

Kruste

● 150 g Nacho-Chips «Original»

● 100 g Panko (Asia Paniermehl)

● 25 g Paniermehl

● 150 g Cheddar extra mature, am Stück

● 150 g Butter

● 50 g Cheddar extra mature, gerieben

Salsa

● 1 rote Zwiebel

● Etwas Erdnussöl

● 4 Tomaten Merinda

● 3 Peperoni (Demeter oder Bio)

● 2 EL Tomatenpüree

● 2 TL Chipotle Salsa (scharf)

● 1 Zitrone (Bio), Abrieb & Saft

● 1 EL Honig

● 2 TL Aceto Balsamico (alt)

● 2 – 3 Zweige Korinadergrün

● Etwas Salz & Pfeffer

Guacamole

3 Avocad(Bio)

1 Joghurt Nature

3 EL Zitronensaft

Etwas Salz & Pfeffer

1 Frühlingszwiebel

Reis

600 g Langkornreis

3 4 Kardamom-Kapseln

2 TL Salz

ZUBEREITUNG

Pouletbrust

● Gewürz: von Koriandersamen bis Meersalz alles im Mörser fein mahlen und das Fleisch damit einreiben. Etwa 5 Min. einziehen lassen.

● Pfanne mit Erdnussöl erhitzen und Fleisch je Seite ca. 3 ½ Min. anbraten, danach in Bräter legen.

Nacho-Kruste

● Nachos im Mixer fein mixen, in grosse Schüssel geben.

● Cheddar (am Stück) fein mixen, zu den Nachos geben.

● Butter in Mikrowelle weich werden lassen (ca. 15 – 20 Sek.) dann ebenfalls in Schüssel geben.

● Paniermehl und Panko dazugeben und alles gut durchkneten.

● Masse auf Backpapier ausbreiten, 2. Backpapier darüberlegen und auf ca. 5mm Dicke, rechteckig auswallen.

● Im Kühlschrank für ca. 30 Min. kühl stellen

● Danach in passende Rechtecke schneiden und auf das Fleisch legen.

● Den geriebenen Cheddar darauf verteilen.

Salsa

● Zwiebel in kleine Würfel schneiden und in etwas Erdnussöl leicht andünsten, erkalten lassen und in eine Schüssel geben

● Tomaten vierteln und Kerngehäuse entfernen, dann in kleine Würfel schneiden und in Schüssel geben.

● Peperoni mit Sparschäler schälen (sollte so besser zu verdauen sein), dann Kerngehäuse entfernen und in Streifen, dann in kleine Würfel schneiden, in Schüssel geben.

● Tomatenpüree, Chipotle Sauce, Zitronensaft, Honig und Aceto dazugeben und alles vermischen, dann mit Stabmixer etwas «an-mixen» und fein gehackten Koriander dazugeben. Salsa abgedeckt kühlstellen.

Guacamole

Avocados halbieren, entkernen und mit einem Esslöffel das Fruchtfleisch aus der Schale heben, in grossen Messbecher geben.

Joghurt, Zitronensaft, Salz & Pfeffer dazugeben und mit Stabmixer fein pürieren,fein geschnittene Frühlingszwiebeln unter die Guacamole mischen.

Kern der Avocado dazugeben und kühlstellen.

Reis

Salzwasser kochen.

Kardamom und Salz im Mörser feinreiben und ins Wasser geben.

Reis dazugeben und kochen.

Menü fertig stellen

Salsa und Guacamole herausnehmen und portionieren.

Backofen auf 220° Ober- und Unterhitze vorheizen.

Kerntemperaturfühler an dicker Stelle von Pouletbrust anbringen.

Bräter für ca. 20 Min. in Backofen geben.

Bei Kerntemperatur von 76° Grad herausnehmen und anrichten.

Reis im Portionenring anrichten.

En Guete !