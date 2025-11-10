REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 2 - 3 Std.
Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min.
ZUTATEN
Baguette
- 500 g Mehl
- 2 PrisenZucker
- 21 g frische Hefe
- 3.2 dl Wasser
- 12 g Salz
Rettichsalat mit zweierlei Saucen
- 3 grosse Rettiche
- 1 säuerlicher Apfel
- 2 Frühlingszwiebeln (kleine, asiatische)
- 8 EL Rapsöl
- 5 EL Apfelessig
- 2 Limetten (ergibt ca. 6 EL Limettensaft)
- 3 EL Fischsauce
- 1.5 EL Rohzucker
- 0.5 Bund Koriander
- Etwas Salz & Pfeffer
Tartarsauce
- 2 Eier
- 2 EL Senf
- 1 EL Sojasauce
- 3 dl Sonnenblumenöl (nicht kaltgepresst)
- 1 Limette (ergibt ca. 3 EL Limettensaft)
- 180 g Crème Fraîche
- 3 EL Kapern
- 3 – 5 Essiggurken (je nach Grösse)
- Etwas frischer Peterli
- 2 Frühlingszwiebeln (kleine, asiatische)
- 3 Spritz Flüssigwürze (z.B. Maggi)
- 3 Prisen Streuwürze
- Etwas Salz & Pfeffer
Panierter Fisch
- 900 g Dorschfilet
- 150 g Pankomehl
- 5 EL Mehl
- 2 Eier
- Etwas Salz & Pfeffer
ZUBEREITUNG
Baguette
- Mehl und Zucker in eine Schüssel geben, frische Hefe dazu bröseln und Wasser beigeben.
- Mit Hilfe einer Küchenmaschine auf der ersten Stufe alles zu einem Teig aufgreifen. Nach 8 Min. die Küchenmaschine auf die zweite Stufe schalten und 4 Min. kneten lassen.
- Salz beigeben und den Teig nochmals auf der zweiten Stufe für 4 Min. kneten lassen.
- Den Teig zugedeckt 2 Std. 30 Min. gehen lassen, dabei nach 30, 60 und 90 Min. jeweils strecken und falten (von allen 4 Seiten ziehen und in die Mitte schlagen).
- Den Teig mit der Teigkarte in 6 gleich grosse Teile schneiden und zu Baguettes formen.
- Die Baguettes auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und zugedeckt
20 Min. ruhen lassen.
- Den Backofen auf 240 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.
- Die Baguettes viermal quer einschneiden, leicht mit Mehl bestäuben und auf die zweitunterste Schiene in den Ofen schieben.
- Sofort mit einer Sprühflasche ordentlich Wasser in den Ofen sprühen (oder aus einer Schüssel von Hand Wasser in den Ofen verteilen) und 10 Min. backen.
- Nach 10 Min. die Ofentür für ca. 20 Sek. öffnen, um den Dampf abziehen zu lassen, dann weitere 17 Min. backen.
- Die Baguettes auf einem Gitter abkühlen lassen.
Rettichsalat mit zweierlei Saucen
- Rettich waschen und schälen.
- Rettich raspeln (etwas feiner als mit der Rösti Raffel).
- Mit etwas Salz vermischen und in einem grossen Sieb ca. 30 Min. ziehen lassen.
- Apfel in kleine Würfel schneiden.
- Frühlingszwiebeln in feine Röllchen schneiden (etwas Frühlingszwiebeln für die Garnitur beiseitestellen).
- Rapsöl, Apfelessig, Apfelstücke und Frühlingszwiebeln zu einer Apfel-Vinaigrette vermengen.
- Limette auspressen, Limettensaft zusammen mit Fischsauce und Zucker in einer kleinen Pfanne leicht erwärmen (nicht kochen!) bis sich der Zucker aufgelöst hat (ergibt eine Limettensauce).
- Koriander klein schneiden (ein paar Blätter für die Garnitur beiseitestellen) und zur Limettensauce geben.
- Den Rettich ausdrücken und eine Hälfte mit der Apfel-Vinaigrette mischen, die andere Hälfte mit der Limettensauce.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken und ziehen lassen.
Tartarsauce
- Eier trennen.
- Eigelbe in einer Schüssel mit Senf, Sojasauce, Salz, Pfeffer, Streuwürze und Flüssigwürze mit dem Handrührgerät verrühren.
- Langsam das Sonnenblumenöl einrühren, nach der Hälfte des Öls eine Limette auspressen und den Saft einrühren, restliches Sonnenblumenöl einarbeiten.
- Crème Fraîche einrühren und nach Geschmack noch mehr Limettensaft hinzugeben.
- Kapern und Essiggurken abtropfen, Peterli waschen und alles klein schneiden.
- Frühlingszwiebeln klein schneiden.
- Kapern, Essiggurken, Peterli und Frühlingszwiebeln unter die Sauce rühren und beiseitestellen.
Panierter Fisch
- Backofen auf 70 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.
- Einen grossen Teller mit Haushaltspapier belegen und in den Backofen stellen.
- In einer Bratpfanne genügend Bratbutter erhitzen. Tipp: Der Fisch sollte halb schwimmen.
- In einem flachen Teller das Mehl verteilen, in einem tiefen Teller 2 Eier aufschlagen und das Pankomehl in einen tiefen Teller geben.
- Fisch in Stücke schneiden und mit Salz und Pfeffer beidseitig würzen.
- Fischstücke zuerst im Mehl wenden, dann durch das Ei ziehen und danach im Pankomehl wenden.
- Panierter Fisch in der heissen Bratbutter goldgelb ausbacken.
- Fertige Fischstücke im Backofen abtropfen lassen.
Anrichten
- Damit die Salatsauce im Teller den Fisch nicht matschig macht, die beiden Rettichsalate in einer Schale auf den Teller setzen.
- Tartarsauce und Baguette auf den Teller geben und erst jetzt den Fisch aus dem Ofen dazu legen.
En Guete !