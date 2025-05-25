REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 50 Min. .
Zubereitungszeit: 20 Min.
ZUTATEN
● 6 Butterpastetli
Fisch/Meeresfrüchte
● 1.2 kg Meerfisch (Lachs, Dorsch, Seeteufel, Jakobsnüsse, Riesencrevetten)
● 1 Zwiebel, geschält, am Stück
● 1 Lorbeerblatt
● 2 Nägeli
● 15 Pfefferkörner
Gemüsereis
- etwas Kräuterbutter
- ca. 1dl Gemüsebouillon
● ½ Lauch
● 1 rote Peperoni
● 2 Karotten
● 1 Zucchetti
● 1 Tasse kleine Erbsen
● 360 g Langkornreis
Sauce
● 40 g Butter
● 1 EL Mehl
● ½ Zwiebel
● ½ l Weisswein
● 4 dl Saucenhalbrahm
● 1 dl Gemüsebouillon
● 1 dl Fischfond
● 1 Bund Dill, gehakt
ZUBEREITUNG
Fischragout
● Butter schmelzen, mit Mehl und Zwiebel einen Roux (Mehlschwitze) machen und mit Weisswein, Saucenhalbrahm und Bouillon ablöschen. 5 Min köcheln lassen. Dill dazugeben.
● Den Fisch am Stück waschen, in Würfel schneiden und in einer separaten Pfanne nur kurz im leicht ziehenden Wasser mit Zwiebel, Lorbeer, Nägeli und Pfefferkörner liegen lassen, abschütten.
● Danach in die vorbereitete Sauce legen, warmhalten, nicht kochen lassen.
● Anschliessend inden vorgeheizten Ofen (180 Grad Ober- und Unterhitze) 20 Min. lang.
● Pastetli füllen.
Gemüsereis
● Gemüse klein schneiden und in Kräuterbutter dünsten und mit Gemüsebouillon im eigenen Saft 7 Min. lang köcheln.
● Den Langkornreis separat in Salzwasser kochen, abschütten, mit dem Gemüse vermischen.
● Alles anrichten und geniessen!
En Guete !