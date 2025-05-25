 Zum Inhalt springen

Pastetli, Tag 2 Pastetli gefüllt mit Meerfischragout

Prisca verzaubert ihre Gäste mit Butterpastetli mit Meerfischragout an sämiger Weissweinsauce dazu bunter Gemüsereis.

25.05.2025, 22:48

REZEPT INFOS

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 50 Min. .

Zubereitungszeit: 20 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

●       6                Butterpastetli

 

Fisch/Meeresfrüchte

●       1.2 kg     Meerfisch (Lachs, Dorsch, Seeteufel, Jakobsnüsse, Riesencrevetten)

●       1                Zwiebel, geschält, am Stück

●       1                Lorbeerblatt

●       2                Nägeli

●       15             Pfefferkörner

 

 Gemüsereis

  • etwas      Kräuterbutter
  • ca. 1dl    Gemüsebouillon

●       ½               Lauch

●       1                rote Peperoni

●       2                Karotten

●       1                Zucchetti

●       1                Tasse kleine Erbsen

●       360 g      Langkornreis

Sauce

●       40 g         Butter

●       1 EL         Mehl

●       ½               Zwiebel

●       ½ l            Weisswein

●       4 dl           Saucenhalbrahm

●       1 dl           Gemüsebouillon

●       1 dl           Fischfond

●       1 Bund   Dill, gehakt

   

ZUBEREITUNG

Fischragout

●       Butter schmelzen, mit Mehl und Zwiebel einen Roux (Mehlschwitze) machen und mit Weisswein, Saucenhalbrahm und Bouillon ablöschen. 5 Min köcheln lassen. Dill dazugeben.

●       Den Fisch am Stück waschen, in Würfel schneiden und in einer separaten Pfanne nur kurz im leicht ziehenden Wasser mit Zwiebel, Lorbeer, Nägeli und Pfefferkörner liegen lassen, abschütten.

●       Danach in die vorbereitete Sauce legen, warmhalten, nicht kochen lassen.

●       Anschliessend inden vorgeheizten Ofen (180 Grad Ober- und Unterhitze) 20 Min. lang.

●       Pastetli füllen.

 

Gemüsereis

●       Gemüse klein schneiden und in Kräuterbutter dünsten und mit Gemüsebouillon im eigenen Saft 7 Min. lang köcheln.

●       Den Langkornreis separat in Salzwasser kochen, abschütten, mit dem Gemüse vermischen.

●       Alles anrichten und geniessen!

 

En Guete !

