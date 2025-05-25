Prisca verzaubert ihre Gäste mit Butterpastetli mit Meerfischragout an sämiger Weissweinsauce dazu bunter Gemüsereis.

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 50 Min. . Zubereitungszeit: 20 Min.

ZUTATEN

● 6 Butterpastetli

Fisch/Meeresfrüchte

● 1.2 kg Meerfisch (Lachs, Dorsch, Seeteufel, Jakobsnüsse, Riesencrevetten)

● 1 Zwiebel, geschält, am Stück

● 1 Lorbeerblatt

● 2 Nägeli

● 15 Pfefferkörner

Gemüsereis

etwas Kräuterbutter

ca. 1dl Gemüsebouillon

● ½ Lauch

● 1 rote Peperoni

● 2 Karotten

● 1 Zucchetti

● 1 Tasse kleine Erbsen

● 360 g Langkornreis

Sauce

● 40 g Butter

● 1 EL Mehl

● ½ Zwiebel

● ½ l Weisswein

● 4 dl Saucenhalbrahm

● 1 dl Gemüsebouillon

● 1 dl Fischfond

● 1 Bund Dill, gehakt

ZUBEREITUNG

Fischragout

● Butter schmelzen, mit Mehl und Zwiebel einen Roux (Mehlschwitze) machen und mit Weisswein, Saucenhalbrahm und Bouillon ablöschen. 5 Min köcheln lassen. Dill dazugeben.

● Den Fisch am Stück waschen, in Würfel schneiden und in einer separaten Pfanne nur kurz im leicht ziehenden Wasser mit Zwiebel, Lorbeer, Nägeli und Pfefferkörner liegen lassen, abschütten.

● Danach in die vorbereitete Sauce legen, warmhalten, nicht kochen lassen.

● Anschliessend inden vorgeheizten Ofen (180 Grad Ober- und Unterhitze) 20 Min. lang.

● Pastetli füllen.

Gemüsereis

● Gemüse klein schneiden und in Kräuterbutter dünsten und mit Gemüsebouillon im eigenen Saft 7 Min. lang köcheln.

● Den Langkornreis separat in Salzwasser kochen, abschütten, mit dem Gemüse vermischen.

● Alles anrichten und geniessen!

En Guete !