Sara überzeugt mit Meatballs mit grünem Rucola-Pesto-Herz, Salat mit Bufala und Rosetten mit weissem Ricotta-Pesto, Kartoffelgratin mit rotem Tomaten-Pesto.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 20 Min. . Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min. (+ 6 Std. Gefrierzeit für Rucola-Pesto-Herzen)

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Rucola-Pesto

2 Knoblauchzehen

120 g Rucola

3 4 Basilikumblätter

50 g geröstete Pistazien

50 g Pecorino Romano

80 g Olivenöl

TL Salz

Meatballs

12x Gefrorenes Rucola-Pesto in ca. 1,5 cm grosse Kugeln geformt

1.5 TL Salz

etwas Pfeffer und Chiliflocken

2 geschlagene Eier

800 g Hackfleisch gemischt

60 g Paniermehl

70 g Gruyère

200 g Mehl

etwas Olivenöl zum braten

Bouillon

2 EL Rucola-Pesto

Pesto-Mayonnaise

2 Eigelb

3 dl Sonnenblumenöl

1 TL Salz

4 EL Rucola-Pesto

Tomaten-Pesto

150 g in Öl eingelegte Tomaten

80 g Gruyère

60 g geröstete Nussmischung

Knoblauchzehe

Etwas Pfeffer

Kartoffelgratin

1.2 kg mehlige Kartoffeln

4 dl Milch

5 dl Rahm

2 3 TL Salz

Etwas Pfeffer und Chiliflocken

Hälfte vom Tomaten-Pesto

Etwas Gruyère zum gratinieren

Ricotta-Pesto

50 g Ricotta

15 g Parmesan

15 g Olivenöl

15 g geröstete Walnüsse

2 TL Cayennepfeffer

3 TL Chiliflocken

Rosetten-Brot

150 g Milch

· 1 TL Zucker

· 3.5 g Hefe getrocknet

· 225 g Manitoba Mehl

· 1 EL Olivenöl

· 1 TL Salz

Deko

Gurke

4 5 Radiesli

6 kleine Mozzarelline di Bufala

ZUBEREITUNG

Rucola-Pesto

Alle Zutaten in einen Mixer geben und mixen, bis alles grobkörnig ist.

Mit einem Spritzbeutel oder einem Plastikbeutel, aus dem eine Ecke ausgeschnitten ist, ein Dutzend Kugeln von 1.5 cm Durchmesser formen und sie für mind. 6 Std. in den Gefrierschrank legen. Daraus ergeben sich zwei Meatballs pro Person.

Den Rest vom Pesto aufbewahren für weitere Verwendung (z.B. Bouillon-Wasser von Meatballs, Pesto-Mayonnaise, etc.)

Meatballs

● Die Pesto-Kugeln aus dem Gefrierschrank nehmen.

● Eier, Salz, Pfeffer und Chili verquirlen.

● Zum Hackfleisch geben und den Käse und das Paniermehl hinzufügen. Alles gut vermischen.

● Aus der Masse ca. 50 g kleine Bällchen formen und in die Mitte eine gefrorene grüne Pesto-Kugel geben.

● Die Fleischbällchen in Mehl wenden und in heissem Olivenöl anbraten.

● Überschüssiges Öl auf Küchenpapier abtropfen lassen.

● Wasser zum Kochen bringen, Bouillon und zwei EL Rucola-Pesto hinzufügen und die Bällchen 15 Min. vor dem Servieren hineingeben. So bleiben sie warm und trocknen innen nicht aus.

Pesto-Mayonnaise

2 EL Rucola-Pesto in einen Mixer geben.

● Die beiden Eigelbe und Salz hinzugeben.

● Mit dem Mixen beginnen und das Öl tropfenweise hinzufügen, bis eine Emulsion entsteht.

● Wenn die Mayonnaise fest ist, das restliche Öl hinzufügen und mit einem Spatel (nicht mehr mixen!) die restlichen 2 EL Pesto hinzufügen, damit die Mayonnaise etwas Textur bekommt.

● Bis zum Servieren im Kühlschrank aufbewahren.

Tomaten-Pesto

● Alle Zutaten in einen Mixer geben und mixen, bis sie grobkörnig sind.

Kartoffelgratin

● Die Kartoffeln schälen und in 2 – 3 mm dicke Scheiben schneiden.

● Rahm, Milch, Tomaten-Pesto (davon noch etwas zur Seite stellen, um am Schluss auf den Gratin zu geben), Salz, Pfeffer und Chilis verrühren und langsam erhitzen.

● Die Kartoffeln hinzufügen und zu ¾ in der Flüssigkeit durchgaren. Sie werden anschliessend im Ofen noch fertig gegart.

● Einzelne Gratinformen mit Butter ausstreichen und die Kartoffel-Pesto-Crème-Mischung bis zur Höhe darauf verteilen.

● Etwas Gruyère darüberstreuen und im auf 180 Grad vorgeheizten Ofen 30 – 40 Min. backen.

● Etwas Tomaten-Pesto darüber geben und abdecken.

● Vor dem Servieren 5 – 10 Min. abkühlen lassen.

Ricotta-Pesto

● Alle Zutaten bis auf Cayennepfeffer und Chilis in einen Mixer geben und mixen, bis sie cremig sind.

● Cayenne und Chilis hinzufügen und mit dem Spatel mischen.

● In einen Spritzbeutel füllen.

Rosetten-Brot

● Die lauwarme Milch, den Zucker und die Hefe mischen.

● Die restlichen Zutaten hinzufügen und alles zu einer Kugel kneten.

● Den Teig 1 Std. bei Raumtemperatur gären lassen.

● 6 Kugeln von etwa 40 Gramm formen und diese dann einzeln zu kleinen Strängen rollen. Dabei die Stränge zuerst nur leicht vorrollen, entspannen lassen und erst dann in die gewünschte Länge von ca. 25 – 30 cm rollen.

● Rosette formen mit einem Strang: Mitte überkreuzen und ein Ende nach unten und das andere nach oben biegen, um eine Rose zu formen. Also quasi einen lockeren Knopf machen und die Enden jeweils nochmals rundherum wickeln.

● Mit dem Spritzbeutel in der Mitte eine Kugel Ricotta-Pesto verteilen.

● Nochmals 1/2 Stunde gären lassen.

● In den auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorgeheizten Ofen für 20 – 25 Minuten backen.





Deko und Finish

Gurke und Radieschen in Scheiben schneiden.

Mozzarelline ebenfalls in Scheiben schneiden.

Mit der Gurke eine grössere, mit der Mozzarella eine kleinere und mit den Radieschen eine noch kleinere Blume formen.

Die Brotrosetten darauf legen.

Die Meatballs (2 Stk./Teller) dazugeben, mit der Pesto-Mayonnaise dekorieren.

Den Gratin direkt in der kleinen Form ebenfalls auf den Teller geben und servieren.

En Guete !