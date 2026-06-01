Peterli, Tag 1 - Peterliwurzel-Limetten-Risotto mit Poulet-Ananas-Spiessli

Rahel überzeugt ihre Gäste mit Peterliwurzel-Limetten-Risotto mit Gurken-Peterli-Salsa, dazu gibt es Poulet-Ananas-Spiessli mariniert in Peterli-Chili-Öl.