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Peterli, Tag 1 Peterliwurzel-Limetten-Risotto mit Poulet-Ananas-Spiessli

Rahel überzeugt ihre Gäste mit Peterliwurzel-Limetten-Risotto mit Gurken-Peterli-Salsa, dazu gibt es Poulet-Ananas-Spiessli mariniert in Peterli-Chili-Öl.

01.06.2026, 10:23

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REZEPT INFOS

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Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 1 Std. 15 Min.

Zubereitungszeit: 30 Min.

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ZUTATEN

Peterliwurzel-Limetten-Risotto

  • 3 EL          Olivenöl
  • 1                 Zwiebel
  • 2                Knoblauchzehen
  • 400 g      Risottoreis Carnaroli
  • 100 g       Petersilienwurzel
  • 100 ml     Weisswein
  • 600 ml    Gemüsebouillon
  • 1 Prise     Kardamom
  • 1                 Limette, unbehandelt, Schale und Saft wird benötigt
  • 50 g         Butter
  • 1 EL          Mascarpone
  • 4 EL         geriebener rezenter Käse

Gurken-Peterli-Salsa

  • 100 ml     Reisessig
  • 0.5 TL     Salz
  • 1 EL          Rohrzucker
  • 0.5            Salatgurke
  • 1                 rote Chili
  • 2                Frühlingszwiebeln
  • 1 Bund    Peterli, glatt
  • 2 Zweige Minze
  • 4 EL         Erdnüsse geröstet
  • 1                 Limette, unbehandelt, abgeriebene Schale als Deko

Poulet-Ananas-Spiessli mariniert in Peterli-Chili-Öl

  • 3                Pouletbrüste
  • 1                 Ananas, frisch und reif
  • 2 Bund   Peterli, glatt
  • 1 Bund    Peterli, gekraust (für Peterliöl)
  • 200 ml    Sonnenblumenöl
  • 1 Prise     Salz
  • 1                 Zitrone, 1 EL Abrieb davon
  • je 1 EL      Sonnenblumenöl, Currypulver, Rohrzucker, geräuchertes                                      Paprikapulver, getrocknete Chilischoten, Senf

 

ZUBEREITUNG

Peterliwurzel-Limetten-Risotto

  • Petersilienwurzel schälen und fein würfeln.
  • Das Olivenöl in einem Topf erhitzen, Zwiebel und Knoblauchzehen schneiden und dazugeben und kurz anbraten.
  • Den Risottoreis dazugeben und glasig andünsten.
  • Petersilienwurzel dazugeben und alles mit dem Weisswein ablöschen und diesen auf die Hälfte einkochen lassen.
  • Danach die heisse Gemüsebouillon dazugeben, immer wieder umrühren und bei geringer Temperatur etwa 16 Min. köcheln lassen.
  • Kardamom, den Saft einer Limette und die abgeriebene Schale einer Limette dazugeben und weitere 2 Min. köcheln lassen.
  • Zum Schluss kalte Butter, Mascarpone und geriebenen Käse darunterziehen.

Gurken-Peterli-Salsa

  • Reisessig, Salz und Zucker kurz aufkochen, danach abkühlen lassen.
  • Gurke entkernen und danach mit Chili und Frühlingszwiebeln sehr fein würfeln.
  • Peterli und Minze fein hacken.
  • Alles mit dem abgekühlten Reisessig mischen.
  • Die Salsa beim Anrichten leicht über das Risotto und die Spiesse geben.
  • Zum Schluss Limettenabrieb und geröstete Erdnüsse darüber streuen als Deko.

Poulet-Ananas-Spiessli mariniert in Peterli-Chili-Öl

  • Pouletbrüste in gleichmässige Würfel schneiden à ca. 2 x 2cm.
  • Ananas in gleichmässige Würfel schneiden à ca. 2 x 2cm.
  • Von einem Bund glatten Peterli die Blätter abzupfen für die Spiesse.
  • Abwechslungsweise ein Pouletstück, ein Peterliblatt und ein Ananasstück aufspiessen.
  • Für das Peterli-Öl das Sonnenblumenöl auf 60 bis 70 Grad erwärmen.
  • Den Bund gekrauster Peterli grob zerkleinern, mit Salz und dem erwärmten Öl in einen Mixer geben und gut mixen. Anschliessend das fertige Peterliöl durch ein Mikrosieb passieren und rasch auf etwas Eis abkühlen
  • Für die Marinade 1 Bund Peterli glatt fein hacken, mit dem selbstgemachten Peterliöl und Sonnenblumenöl, Currypulver, Rohrzucker, geräuchertes Paprikapulver, getrockneten Chilischoten, Senf und Zitronenabrieb gut vermischen und die Spiesse mit dieser Marinade einstreichen.
  • Spiessli auf dem heissen Grill oder in der Bratpfanne ca. 10-15 Min. beidseitig grillieren.

En Guete!

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