REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 2 Std. 20 Min.
Zubereitungszeit: 30 – 45 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Chili con Quinoa
- 6 EL Olivenöl
- 2 Gelbe Zwiebeln
- 2 Karotten
- 1 Rote Peperoni
- 1 Jalapeño
- 1 TL Salz
- 2 EL Tomatenmark
- 2 EL Oregano
- 2 TL Kreuzkümmel
- 1 TL Zimt
- 0.5 TL Cayennepfeffer
- 4 Lorbeerblätter
- 800 g Gehackte Tomaten
- 500 g Kidneybohnen
- 300 g Mais
- 200 g Quinoa
- 300 ml Wasser
- 2 TL Dunkles Kakaopulver
- 3 Limetten
- 12 EL Sojajoghurt Natur
Baguette Brot
- 400 g Mehl
- 1.5 TL Salz
- 1 Prise Zucker
- 0.5 Würfel frische Hefe
- 270 ml lauwarmes Wasser
ZUBEREITUNG
Chili con Quinoa
- Zwiebel, Karotten, Peperoni und Jalapeño in kleine Würfel schneiden
- Olivenöl in einer Pfanne erhitzen
- Zwiebeln glasig dünsten
- Karotten, Peperoni und Jalapeño, Tomatenmark und Salz beifügen.
5 Min. schmoren und immer wieder umrühren
- Oregano, Kreuzkümmel, Zimt, Lorbeer und Cayennepfeffer unterrühren und 1 Min. braten
- Gehackte Tomaten beifügen und kurz ziehen lassen
- Kidneybohnen, Mais und Quinoa (roh) unterrühren
- Mit Wasser aufgiessen und bei mittlerer Hitze 30 Min. köcheln lassen
- Kakaopulver unterrühren und 5 Min. ziehen lassen
- Zusammen mit den Limetten und Sojajoghurt servieren und geniessen
Baguette Brot
- Mehl, Zucker und Salz in einer Schüssel vermischen
- Die Hefe mit einer Prise Zucker und Wasser auflösen und beigeben
- Die Zutaten verkneten, bis ein Teig daraus wird
- Teig ca. 2 Std. zugedeckt ruhen lassen
- Anschliessend den Teig in zwei Teile halbieren
- Jedes Teigstück zu einem Baguette formen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Tipp: Baguettes nach Belieben einschneiden
- Ofen auf 210 Grad Umluft vorheizen
- Baguettes im Ofen ca. 25 Minuten backen und danach auf einem Kuchenrost erkalten lassen
- Baguettes in Stücke schneiden und zusammen mit dem Chili con Quinoa geniessen
En Guete !