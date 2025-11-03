 Zum Inhalt springen

Quinoa, Tag 1 Chili con Quinoa mit hausgemachtem Baguette Brot

Jan serviert seinen Gästen Chili con Quinoa mit hausgemachtem Baguette Brot.

03.11.2025, 09:59

REZEPT INFOS

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 2 Std. 20 Min.

Zubereitungszeit: 30 – 45 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Chili con Quinoa

  • 6 EL         Olivenöl
  • 2               Gelbe Zwiebeln
  • 2               Karotten
  • 1                Rote Peperoni
  • 1                Jalapeño
  • 1 TL          Salz
  • 2 EL         Tomatenmark
  • 2 EL         Oregano
  • 2 TL         Kreuzkümmel
  • 1 TL          Zimt
  • 0.5 TL     Cayennepfeffer
  • 4               Lorbeerblätter
  • 800 g      Gehackte Tomaten
  • 500 g      Kidneybohnen
  • 300 g      Mais
  • 200 g      Quinoa
  • 300 ml   Wasser
  • 2 TL         Dunkles Kakaopulver
  • 3               Limetten
  • 12 EL       Sojajoghurt Natur

Baguette Brot

  • 400 g      Mehl
  • 1.5 TL      Salz
  • 1 Prise     Zucker
  • 0.5 Würfel frische Hefe
  • 270 ml    lauwarmes Wasser

ZUBEREITUNG

Chili con Quinoa

  • Zwiebel, Karotten, Peperoni und Jalapeño in kleine Würfel schneiden
  • Olivenöl in einer Pfanne erhitzen
  • Zwiebeln glasig dünsten
  • Karotten, Peperoni und Jalapeño, Tomatenmark und Salz beifügen.
    5 Min. schmoren und immer wieder umrühren
  • Oregano, Kreuzkümmel, Zimt, Lorbeer und Cayennepfeffer unterrühren und 1 Min. braten
  • Gehackte Tomaten beifügen und kurz ziehen lassen
  • Kidneybohnen, Mais und Quinoa (roh) unterrühren
  • Mit Wasser aufgiessen und bei mittlerer Hitze 30 Min. köcheln lassen
  • Kakaopulver unterrühren und 5 Min. ziehen lassen
  • Zusammen mit den Limetten und Sojajoghurt servieren und geniessen

Baguette Brot

  • Mehl, Zucker und Salz in einer Schüssel vermischen
  • Die Hefe mit einer Prise Zucker und Wasser auflösen und beigeben
  • Die Zutaten verkneten, bis ein Teig daraus wird
  • Teig ca. 2 Std. zugedeckt ruhen lassen
  • Anschliessend den Teig in zwei Teile halbieren
  • Jedes Teigstück zu einem Baguette formen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Tipp: Baguettes nach Belieben einschneiden
  • Ofen auf 210 Grad Umluft vorheizen
  • Baguettes im Ofen ca. 25 Minuten backen und danach auf einem Kuchenrost erkalten lassen
  • Baguettes in Stücke schneiden und zusammen mit dem Chili con Quinoa geniessen

En Guete !

