 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Ragout, Tag 2 Hirschragout mit Spätzli, dazu Gemüse und Birne mit Preiselbeeren

Adrian zaubert für seine Gäste ein Hirschragout mit hausgemachten Spätzli, dazu Gemüse und Birne mit Preiselbeeren.

27.10.2025, 09:14

Teilen

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 30 Min.

Zubereitungszeit: 2-3 Std.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Hirschragout

  • 1200 g                  Hirschragout (Fleisch von der Schulter oder vom Hals)
  • 2 EL                       Olivenöl
  • 70 g                       getrocknete Pilze (z.B. Steinpilz, Champignon, Herbsttrompeten)
  • 1                              Zwiebel
  • 1 – 2                       Knoblauchzehen
  • 1                              grosse Karotte
  • 2 dl                         Rotwein
  • 6 dl                         Bratensauce
  • 20 g                       Schwarze Schokolade
  • etwas                   Rosmarin und Thymian
  • etwas                   Salz, Pfeffer, Fleischgewürz
  • wenige                 Silberzwiebeln

Spätzli

  • 300 g                    Knöpflimehl
  • 3                             Eier
  • 1 TL                        Salz
  • 100 g                     Rahmquark
  • 0.5 dl                     Mineralwasser
  • 0.5 dl                     Milch

Brokkoli

  • 2                             Brokkoli (ca. 500 g)
  • etwas                   Salz
  • 10 g                        Butter
  • wenige                 Mandeln

Garnitur

  • 1 Dose                   eingelegte Birnenhälften
  • 1 Glas                    Preiselbeeren

ZUBEREITUNG

Hirschragout

  • Hirschfleisch mit einem Küchenpapier abtrocknen
  • Sehnen und grössere Fettschichten vom Fleisch entfernen, kann auch nur angeschnitten werden
  • In einer Gusspfanne das Hirschragout mit Olivenöl scharf anbraten und mit Salz, Pfeffer und Fleischgewürz würzen
  • Fleisch mit Rotwein ablöschen
  • Karotte, Zwiebel und Knoblauch fein schneiden
  • Bratensauce, getrocknete Pilze, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, Rosmarin und Thymian dem Ragout beigeben
  • Das Ragout zugedeckt auf mittlerer Hitze für ca. 2 – 3 Std. köcheln lassen, bis die Garzeit des Fleisches erreicht ist
  • Tipp: Das Fleisch sollte zart sein
  • 30 min. vor dem Servieren die Schokolade und optional halbierte Silberzwiebeln dem Ragout beigeben

Brokkoli

  • Brokkoli waschen, den Stiel entfernen und in mundgerechte Stücke schneiden
  • Brokkoli-Röschen für ca. 10 min in heissem Salzwasser sieden lassen. Tipp: Sie sollten noch etwas Biss haben
  • Mandeln und Butter in eine Bratpfanne geben und anbraten, bis die Butter geschmolzen ist
  • Vor dem Servieren Mandeln und Butter über den Brokkoli giessen

Spätzli

  • Knöpflimehl, Eier, Salz, Rahmquark, Mineralwasser und Milch zu einer kompakten Masse kneten
  • Spätzliteig durch ein Spätzlisieb direkt in siedendes Salzwasser geben und köcheln lassen, bis die Spätzli aufschwimmen, abtropfen lassen
  • Spätzli vor dem Servieren mit Butter in einer Bratpfanne goldgelb anbraten

Garnitur

  • Eine halbe eingelegte Birne mit etwas Preiselbeeren als Garnitur

En Guete !

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)