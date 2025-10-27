REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 30 Min.
Zubereitungszeit: 2-3 Std.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Hirschragout
- 1200 g Hirschragout (Fleisch von der Schulter oder vom Hals)
- 2 EL Olivenöl
- 70 g getrocknete Pilze (z.B. Steinpilz, Champignon, Herbsttrompeten)
- 1 Zwiebel
- 1 – 2 Knoblauchzehen
- 1 grosse Karotte
- 2 dl Rotwein
- 6 dl Bratensauce
- 20 g Schwarze Schokolade
- etwas Rosmarin und Thymian
- etwas Salz, Pfeffer, Fleischgewürz
- wenige Silberzwiebeln
Spätzli
- 300 g Knöpflimehl
- 3 Eier
- 1 TL Salz
- 100 g Rahmquark
- 0.5 dl Mineralwasser
- 0.5 dl Milch
Brokkoli
- 2 Brokkoli (ca. 500 g)
- etwas Salz
- 10 g Butter
- wenige Mandeln
Garnitur
- 1 Dose eingelegte Birnenhälften
- 1 Glas Preiselbeeren
ZUBEREITUNG
Hirschragout
- Hirschfleisch mit einem Küchenpapier abtrocknen
- Sehnen und grössere Fettschichten vom Fleisch entfernen, kann auch nur angeschnitten werden
- In einer Gusspfanne das Hirschragout mit Olivenöl scharf anbraten und mit Salz, Pfeffer und Fleischgewürz würzen
- Fleisch mit Rotwein ablöschen
- Karotte, Zwiebel und Knoblauch fein schneiden
- Bratensauce, getrocknete Pilze, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, Rosmarin und Thymian dem Ragout beigeben
- Das Ragout zugedeckt auf mittlerer Hitze für ca. 2 – 3 Std. köcheln lassen, bis die Garzeit des Fleisches erreicht ist
- Tipp: Das Fleisch sollte zart sein
- 30 min. vor dem Servieren die Schokolade und optional halbierte Silberzwiebeln dem Ragout beigeben
Brokkoli
- Brokkoli waschen, den Stiel entfernen und in mundgerechte Stücke schneiden
- Brokkoli-Röschen für ca. 10 min in heissem Salzwasser sieden lassen. Tipp: Sie sollten noch etwas Biss haben
- Mandeln und Butter in eine Bratpfanne geben und anbraten, bis die Butter geschmolzen ist
- Vor dem Servieren Mandeln und Butter über den Brokkoli giessen
Spätzli
- Knöpflimehl, Eier, Salz, Rahmquark, Mineralwasser und Milch zu einer kompakten Masse kneten
- Spätzliteig durch ein Spätzlisieb direkt in siedendes Salzwasser geben und köcheln lassen, bis die Spätzli aufschwimmen, abtropfen lassen
- Spätzli vor dem Servieren mit Butter in einer Bratpfanne goldgelb anbraten
Garnitur
- Eine halbe eingelegte Birne mit etwas Preiselbeeren als Garnitur
En Guete !