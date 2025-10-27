 Zum Inhalt springen

Ragout, Tag 3 Irish Stew mit Rind & Guinness (Stout Ale Bier), dazu Soda Brot

Stefanie verwöhnt ihre Gäste mit einem Irish Stew mit Rind & Guinness (Stout Ale Bier), dazu serviert sie Soda Brot.

27.10.2025, 09:15

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: ca. 30 Min.

Zubereitungszeit: ca. 2 Std. 30 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Irish Stew

  • 1500 g                  Rindfleisch (z.B. Siedfleisch oder Gulasch)
  • 4 EL                       Pflanzenöl
  • 3                             Zwiebeln
  • 3                             Knoblauchzehen
  • 5 Stangen           Stangensellerie
  • 6                             Karotten
  • 900 g                    Kartoffeln festkochend
  • 3                             Pastinaken
  • 2 EL                       Tomatenmark
  • 6 dl                         Guinness
  • 8 dl                         Rindsbouillon
  • 2 EL                       Honig
  • 3 Zweige              Thymian
  • 3                             Lorbeerblätter
  • etwas                   Salz
  • etwas                   Pfeffer
  • etwas                   Petersilie für Deko

Soda Brot

  • 250 g                    Weissmehl
  • 200g                     Dinkelmehl
  • 200g                     Vollkornmehl
  • 2 TL                       Natron
  • 1 TL                        Salz
  • 4 – 5 dl                  Buttermilch

ZUBEREITUNG

Irish Stew

  • Gemüse (Stangensellerie, Pastinaken und Karotten) schälen und in mundgerechte Stücke schneiden
  • Zwiebeln und Knoblauchzehen fein hacken und zum Gemüse geben
  • Kartoffeln schälen und in grobe Stücke schneiden (beiseitestellen
  • Rindfleisch in mundgerechte Stücke schneiden
  • 2 EL Pflanzenöl erhitzen und das Fleisch von allen Seiten scharf anbraten, 5 – 6 min weiter braten, beiseitestellen
  • 2 EL Pflanzenöl in einer hohen Pfanne oder einem Bräter erhitzen und anschliessend Stangensellerie, Pastinaken und Karotten kräftig anbraten
  • Sobald das Gemüse Farbe angenommen hat, die Kartoffeln dazugeben und alles weiter andünsten
  • Tomatenmark hinzugeben und kurz anrösten lassen
  • Alles mit Guinness ablöschen und das Bier einköcheln lassen
  • 2 EL Honig dazugeben
  • Gebratenes Rindfleisch ebenfalls dazugeben und mit Rindsbouillon ablöschen
  • Salz, Pfeffer, Lorbeerblätter und Thymian hinzugeben und das Irish Stew für gut 2 Std. zugedeckt sanft schmoren lassen
  • Kurz vor dem Servieren mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit Petersilie bestreuen und heiss servieren

Soda Brot

  • Alle Zutaten zu einem Teig vermengen und kurz kräftig kneten
  • Etwas Weissmehl auf die Arbeitsfläche geben und den Teig zu einem Brotlaib formen (ca. 20 cm Durchmesser)
  • Den Brotlaib etwas flach drücken und ein Kreuz einschneiden
  • Das Brot bei 200 Grad für 40 min backen
  • Tipp: Sobald die 40 min um sind, an die Unterseite des Brotes klopfen. Wenn es hohl klingt, ist es perfekt.
  • Das Brot in ein feuchtes Geschirrtuch wickeln und abkühlen lassen

En Guete !

