REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 20 Min.
Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min. – 2 Std.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Wasserbüffel Ragout
- 4 EL Rapsöl
- 1500 g Wasserbüffelfleisch (z.B. von der Schulter)
- 4 Karotten
- 1 Knollensellerie
- 3 – 4 EL Tomatenpüree
- 3 – 4 EL Mehl
- 1 dl Rotwein
- 1 Lauch
- 2 Zwiebeln
- 2 – 3 Knoblauchzehen
- 1 Peperoncini
- 8 dl Fleischbouillon
- 200 g Champignons
- 100 g Rote Peperoni
- 100 g Gelbe Peperoni
- 1 EL Sauerrahm
- etwas Salz, Pfeffer und Paprika
- etwas Lorbeerblätter, Nelken, Rosmarin, Pfefferkörner
Kartoffelknödel
- 1200 g Mehligkochende Kartoffeln
- 60 g Butter
- 1 TL Salz
- etwas Muskatnuss
- 2 Eier (eher kleine verwenden)
- 180 g Kartoffelstärke
Rotchabis
- 1 kg Rotkohl
- 2 Rote Zwiebeln
- 2 Äpfel
- 1 handvoll Milchreis
- 2 – 3 EL Rote Beerenkonfitüre
- 1 dl Rotweinessig
- 1 dl Rotwein
- 1 TL Salz
- 1 dl Fleischbouillon
- 1 – 2 Zimtstangen
- etwas Lorbeerblätter, Nelken, Sternanis, Gewürzmischung
ZUBEREITUNG
Wasserbüffel Ragout
- Fleisch würfeln
- Fleisch in 4 EL Rapsöl gut anbraten und beiseitestellen
- Karotten schälen und in grobe Stücke schneiden
- Knollensellerie schälen, eine Scheibe abschneiden und diese dann in grobe Stücke schneiden (ca. 2 x 2 cm)
- Karotten und Sellerie anbraten
- Fleisch dazugeben und mit Tomatenpüree und Mehl weiter dünsten lassen. Tipp: Bis das Mehl eine braune Farbe hat immer gut rühren
- Alles mit Rotwein ablöschen
- Halbierte Zwiebeln, einen halben Lauch (als Ganzes) und Knoblauchzehen dazugeben
- Lorbeerblätter, Nelken, Rosmarin, Pfefferkörner (zerdrückt) und ein Stück Peperoncini in ein Teesieb füllen und anschliessend dem Ragout beigeben
- Alles mit Fleischbouillon aufgiessen und zugedeckt für 1 Std. 30 min bis 2 Std. köcheln lassen. Tipp: Nach Bedarf kurz vor dem Anrichten Bouillon nachgiessen
- Champignons halbieren (je nach Grösse auch vierteln)
- Gelbe und rote Peperoni würfeln (ca. 2 x 2 cm)
- Champignons und Peperoni ca. 15 min vor dem Anrichten zum Ragout geben
- Alles mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver verfeinern und etwas Sauerrahm als Deko auf das Ragout geben
Kartoffelknödel
- Kartoffeln im Dampfkochtopf mit etwas Salz weichkochen (ca. 15 min)
- Anschliessend Kartoffeln schälen und durch ein Passevite / Kartoffelpresse pressen
- Butter auf niedriger Stufe erwärmen, bis sie flüssig ist
- Flüssige Butter, Salz, wenig geriebene Muskatnuss, Eier und Kartoffelstärke dazugeben und gut vermischen. Tipp: Der Teig muss sich fest, eher trocken anfühlen
- Teig zu Kugeln formen (3 pro Person = 18 Kugeln)
- Wasser mit etwas Salz in einem grossen Topf (auf ca. 80 – 85 Grad) erhitzen, sodass es heiss ist, aber noch nicht kocht
- Knödel im Wasser pochieren, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Tipp: Ev. zuerst die Konsistenz an nur 1 Knödel testen. Falls er auseinanderfällt, noch etwas Kartoffelstärke unter den Teig mischen
Rotchabis
- Zwiebeln und Rotkohl in feine Streifen schneiden oder hobeln
- Äpfel schälen und dazu raffeln
- Milchreis, Rote Beerenkonfitüre, Rotweinessig, Rotwein und Salz dazugeben und marinieren. Tipp: Idealerweise 1 – 2 Tage im Voraus marinieren und ziehen lassen
- Zimtstange, Lorbeerblätter, Nelken und Sternanis in ein Teesieb füllen und anschliessend mit dem Rotchabis in einen Topf geben
- Alles mit Fleischbouillon für ca. 15 min. in einem Dampfkochtopf garen
- Mit Salz, Pfeffer und Gewürzen nach Belieben abschmecken
En Guete !